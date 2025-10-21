Japonia trimite în spațiu o instalație pentru a produce sake pe orbită, pentru prima dată în istoria umanități: Cum arată echipamentul

O misiune JAXA va fi lansată în spațiu cu echipament pentru fabricarea sake-ului la bord, urmând ca băutura să fie produsă în orbită. Acest lucru ar putea duce, într-o zi, la fabricarea băuturii alcoolice pe Lună.
Echipamentul de producție a fost dezvoltat în comun pentru această misiune, lansată de agenția spațială japoneză JAXA, de către Mitsubishi Heavy Industries și compania de sake Dassai.
Echipamentele urmează să fie transportate către Stația Spațială Internațională folosind o nouă navă japoneză de transport de marfă, fără echipaj uman, numită HTV-X.
Experimentul de fermentare, numit Proiectul Dassai Moon, va fi realizat de actualul astronaut japonez aflat pe stația spațială, Kimiya Yui.
Un purtător de cuvânt al JAXA a declarat: „Misiunea condusă de Japonia are ca scop fabricarea de sake în spațiu, pentru prima dată în istoria umanității.”
Lansarea era programată pentru 21 octombrie 2025, însă a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Proiectul Dassai de a construi o fabrică de sake pe suprafața Lunii a fost conceput în anul 2024, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții pe Lună în viitor.