Lumea a intrat într-o nouă eră de „faliment al apei” cu consecințe ireversibile

Lumea a intrat într-o „eră de faliment global al apei” cu consecințe ireversibile, potrivit unui nou raport al Națiunilor Unite. Regiunile din întreaga lume sunt afectate de probleme grave legate de apă: Kabul ar putea fi pe cale să devină primul oraș modern care rămâne fără apă. Conceptul de „faliment al apei” funcționează astfel: natura oferă venituri sub formă de ploaie și zăpadă, dar lumea cheltuie mai mult decât primește, extragând din râuri, lacuri, zone umede și acvifere subterane într-un ritm mult mai rapid decât sunt reaprovizionate, ceea ce ne îndatorează. Căldura și seceta alimentate de schimbările climatice agravează problema, reducând apa disponibilă, scrie CNN.

Mexico City se scufundă cu o rată de aproximativ 50 de centimetri pe an, deoarece vastul acvifer de sub străzile sale este suprapompat. În sud-vestul SUA, statele sunt prinse într-o luptă continuă pentru modul de împărțire a apei în scădere a râului Colorado, afectat de secetă .

Situația globală este atât de gravă încât termeni precum „criza apei” nu reușesc să-i surprindă amploarea, potrivit raportului publicat marți de Universitatea Națiunilor Unite și bazat pe un studiu din revista Water Resources.

„Dacă continuați să numiți această situație o criză, insinuați că este temporară. Este un șoc. Îl putem atenua”, a declarat Kaveh Madani, directorul Institutului pentru Apă, Mediu și Sănătate al Universității ONU și autorul raportului.

„În ceea ce privește falimentul, deși este încă vital să se remedieze și să se atenueze acolo unde este posibil, trebuie să vă adaptați și la o nouă realitate: la noi condiții care sunt mai restrictive decât înainte”, a declarat el pentru CNN.

Rezultatul este micșorarea râurilor și lacurilor, zonele umede secate, declinul acviferelor, prăbușirea terenurilor și dolinele, deșertificarea progresivă, lipsa zăpezii și topirea ghețarilor.

Statisticile din raport sunt sumbre: peste 50% din lacurile mari ale planetei și-au pierdut apa din 1990, 70% din acviferele majore sunt în declin pe termen lung, o suprafață de zone umede aproape de mărimea Uniunii Europene a fost ștearsă în ultimii 50 de ani, iar ghețarii s-au micșorat cu 30% din 1970. Chiar și în locurile în care sistemele de apă sunt mai puțin solicitate, poluarea reduce cantitatea disponibilă pentru băut.

„Multe regiuni trăiesc peste posibilitățile lor hidrologice și este imposibil acum să se revină la condițiile care existau odinioară”, a spus Madani.

Aceasta are consecințe umane: aproape 4 miliarde de oameni se confruntă cu deficit de apă timp de cel puțin o lună în fiecare an.

„Totuși, în loc să recunoască problema și să ajusteze consumul, apa este considerată de la sine înțeleasă, iar liniile de credit continuă să crească”, a spus Madani.

El a făcut referire la orașe precum Los Angeles, Las Vegas și Teheran, unde extinderea și dezvoltarea au fost încurajate, în ciuda rezervelor limitate de apă.

„Totul pare în regulă până când nu mai este, iar apoi este prea târziu”, a spus Madani.

Unele regiuni sunt afectate mai grav, se arată în raport. Orientul Mijlociu și Africa de Nord se confruntă cu un stres hidric ridicat și o vulnerabilitate climatică extremă.

Părți din Asia de Sud se confruntă cu scăderi cronice ale resurselor de apă din cauza agriculturii dependente de apele subterane și a populației urbane în creștere rapidă. Sud-vestul SUA este un alt punct fierbinte, potrivit raportului. Madani a indicat râul Colorado, unde acordurile de partajare a apei se bazează pe o situație de mediu care nu mai există. Seceta a micșorat râul, dar nu este o criză temporară, a spus el, „este o nouă situație permanentă și avem mai puțină apă decât înainte”. Constatările sunt alarmante, dar recunoașterea falimentului apei poate ajuta țările să treacă de la o gândire de urgență pe termen scurt la strategii pe termen lung pentru a reduce daunele ireversibile, a spus Madani. Raportul solicită o serie de acțiuni, inclusiv transformarea agriculturii, de departe cel mai mare utilizator global de apă, prin schimbarea culturilor și irigații mai eficiente, o mai bună monitorizare a apei cu ajutorul inteligenței artificiale și al teledetecției, reducerea poluării și creșterea protecției apelor umede și subterane. „Apa ar putea fi, de asemenea, un pod într-o lume fragmentată, o problemă capabilă să transcendă diferențele politice”, au scris autorii raportului. „Vedem din ce în ce mai multe țări care apreciază valoarea și importanța acesteia, iar asta mă face să am speranță”, a spus Madani. „Apelul la acțiune din raport se concentrează, pe bună dreptate, pe redresarea pe termen lung, spre deosebire de crizele legate de apă legate de stingerea incendiilor”, a scris Richard Allen, profesor de științe climatice la Universitatea din Reading, care nu a fost implicat în cercetare. „Limitarea schimbărilor climatice va fi, de asemenea, vitală pentru asigurarea unei cantități suficiente de apă pentru oameni și ecosisteme”, a declarat el pentru CNN. Jonathan Paul, profesor asociat de geoștiințe la Universitatea Royal Holloway, a declarat că raportul „dezvăluie, în termeni lipsiți de ambiguitate, modul în care omenirea tratează apa”, dar a spus că conceptul de faliment global al apei este „exagerat”, chiar dacă multe zone se confruntă cu un stres hidric acut. Madani își dorește ca raportul să stimuleze acțiunea. „ Recunoscând realitatea falimentului apei, putem în sfârșit să facem alegerile dificile care vor proteja oamenii, economiile și ecosistemele. Cu cât amânăm mai mult, cu atât deficitul crește mai mult”, a spus el.