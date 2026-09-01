Luna plină din septembrie 2026: Când, unde și cum poți vedea mai bine Luna Recoltei pe cerul României

9 minute de citit Publicat la 11:51 01 Sep 2026 Modificat la 11:51 01 Sep 2026

Luna Recoltei din septembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Luna plină din septembrie 2026 va fi una dintre cele mai spectaculoase priveliști ale cerului de toamnă. Luna Recoltei se va afla în partea opusă Soarelui față de Pământ, iar discul său vizibil va fi iluminat aproape în întregime.

Această Lună plină este cunoscută drept Luna Recoltei, denumirea tradițională acordată lunii pline care se produce cel mai aproape de echinocțiul de toamnă, potrivit Space.com. În 2026, echinocțiul are loc pe 23 septembrie, la ora 03:05, ora României, astfel că Luna plină din 26 septembrie este cea mai apropiată de acest moment astronomic.

Nu vom avea însă parte de o nouă eclipsă totală de Lună precum cea din august. Chiar și fără o eclipsă, Luna Recoltei va oferi un spectacol excelent pentru cei care vor să privească cerul cu ochiul liber, cu un binoclu, cu un telescop sau cu un aparat foto.

Când putem vedea Luna Recoltei în România

Momentul exact al fazei de Lună plină este 26 septembrie, la ora 19:49, ora României. Calculul este echivalentul orei 16:49 UTC. T

Pentru observații, nu este însă necesar să așteptăm exact ora 19:49. Luna va arăta aproape complet iluminată și în nopțile din jurul momentului de maxim, astfel că seara de 26 septembrie și cea de 27 septembrie sunt ambele potrivite pentru observații.

În București, de exemplu, Luna răsare pe 26 septembrie în jurul orei 18:45, dinspre est, iar Soarele apune în jurul orei 19:05. Pe 27 septembrie, Luna răsare în jurul orei 19:06. Orele diferă însă în funcție de localitatea din România.

Așadar, pentru cei care vor să prindă momentul în care Luna apare la orizont, merită să aleagă un loc cu o vedere cât mai liberă spre est.

În momentul răsăritului, Luna se va afla în zona constelației Pești (Pisces).

De ce Luna poate părea galbenă sau portocalie

Una dintre cele mai frumoase faze ale spectacolului este momentul în care Luna apare deasupra orizontului.

Atunci, discul lunar poate căpăta o nuanță galbenă, aurie sau chiar portocalie. Nu este vorba despre o schimbare reală a culorii Lunii, ci despre modul în care lumina sa ajunge la noi.

Când Luna se află aproape de orizont, lumina reflectată de suprafața sa traversează un strat mai gros din atmosfera Pământului decât atunci când Luna este sus pe cer. Atmosfera filtrează și împrăștie diferite componente ale luminii, într-un proces cunoscut drept împrăștiere Rayleigh.

Din acest motiv, obiectele cerești apropiate de orizont pot căpăta nuanțe mai calde, de la galben la portocaliu sau roșiatic.

Pe măsură ce Luna urcă pe cer, culoarea se estompează treptat, iar discul revine la aspectul alb-gălbui pe care îl observăm de obicei.

De ce Luna pare mai mare la orizont

Răsăritul Lunii este spectaculos și dintr-un alt motiv: discul lunar poate părea mult mai mare atunci când este aproape de orizont.

Luna nu se mărește însă în realitate.

Efectul este cunoscut drept „iluzia Lunii” și ține de modul în care creierul nostru interpretează dimensiunea obiectelor. Atunci când Luna este văzută în apropierea unor elemente familiare, precum clădiri, copaci, dealuri sau alte obiecte aflate la orizont, avem impresia că discul lunar este mai mare decât atunci când se află sus pe cer.

Prin urmare, fotografiile realizate imediat după răsăritul Lunii pot fi deosebit de spectaculoase, mai ales dacă în prim-plan apar clădiri, peisaje sau siluete de copaci.

De ce se numește „Luna Recoltei”

Numele Luna Recoltei nu desemnează o fază diferită a Lunii și nici un fenomen astronomic separat.

Este o denumire tradițională pentru Luna plină care are loc cel mai aproape de echinocțiul de toamnă în emisfera nordică.

Echinocțiul de toamnă este momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc dinspre nord spre sud și marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. În 2026, echinocțiul are loc pe 23 septembrie, iar Luna plină vine doar trei zile mai târziu, pe 26 septembrie.

Denumirea are legătură cu agricultura. În trecut, Luna care răsărea în apropierea apusului oferea agricultorilor mai multă lumină naturală după lăsarea serii, într-o perioadă importantă pentru recoltarea culturilor.

Luna plină din septembrie mai este cunoscută și sub numele de Luna Porumbului (Corn Moon), o denumire asociată perioadei în care culturile de vară erau pregătite pentru recoltare.

Există și alte denumiri tradiționale folosite de populații indigene din America de Nord. Poporul Anishinaabe o numește Luna Frunzelor care se schimbă (Turning Leaves Moon), în timp ce Ojibwe, din regiunea Marilor Lacuri din Statele Unite și Canada, o asociază cu Luna Frunzelor care cad (Falling Leaves Moon).

Poporul Assiniboine folosește denumirea Luna Frunzelor Galbene (Yellow Leaf Moon), o referire la schimbarea culorilor frunzelor și transformarea peisajului odată cu venirea toamnei.

Luna Recoltei nu este o „Superlună”

Un detaliu important pentru cei care urmăresc fenomenele astronomice: Luna Recoltei din septembrie 2026 nu este o Superlună.

Discul lunar nu va fi neobișnuit de mare din cauza distanței față de Pământ. Dimensiunea aparentă a Lunii din septembrie va fi apropiată de valoarea sa obișnuită. Impresia că Luna este foarte mare la orizont este legată în principal de iluzia Lunii, nu de faptul că satelitul nostru s-ar afla neobișnuit de aproape de Pământ.

Luna plină și tradițiile din China

Luna plină din septembrie are o semnificație importantă și în culturile asiatice.

În China, perioada coincide cu Festivalul de la mijlocul toamnei (Mid-Autumn Festival), o sărbătoare cu o tradiție de aproximativ 3.000 de ani, ale cărei origini sunt asociate cu dinastia Shang.

Festivalul este în mod tradițional un moment pentru reunirea familiei și celebrarea Lunii. Printre obiceiuri se numără consumul de moon cakes, prăjituri tradiționale asociate sărbătorii, precum și aprinderea lanternelor.

Luna este un simbol central al festivalului, iar forma sa rotundă și luminoasă este asociată cu reuniunea familiei și armonia.

Începe și perioada hindusă Pitru Paksha

Răsăritul Lunii pline marchează, de asemenea, începutul Pitru Paksha, o perioadă importantă în tradiția hindusă dedicată comemorării și onorării strămoșilor.

În această perioadă, credincioșii efectuează ritualuri și rugăciuni și fac ofrande de hrană în memoria membrilor familiei care au murit.

Astfel, aceeași Lună plină are semnificații foarte diferite în culturile din întreaga lume, de la legătura cu recolta și schimbarea anotimpurilor până la reuniunea familiei și comemorarea strămoșilor.

Saturn va apărea în apropierea Lunii

Luna Recoltei nu va fi singurul obiect interesant de urmărit pe cer.

Saturn va fi vizibil ca un obiect strălucitor, asemănător unei stele, în apropierea Lunii. La aproximativ o oră după răsăritul Lunii, planeta se va afla la mai puțin de 10 grade de aceasta, în partea stângă-jos a discului lunar, în funcție de locul și momentul observației.

Saturn poate fi observat cu ochiul liber, însă pentru a vedea ceea ce îl face atât de spectaculos este nevoie de un telescop.

Cu un telescop cu o apertură de aproximativ 15 centimetri, observatorii pot încerca să distingă celebrul sistem de inele al planetei. În condiții bune, pot fi observate și unele dintre cele mai strălucitoare luni ale lui Saturn.

Printre acestea se numără Rhea, Tethys, Dione și Titan, care pot apărea ca puncte luminoase în jurul planetei.

Saturn și Luna vor putea fi văzute și fără instrumente optice, însă separarea dintre cele două obiecte este prea mare pentru ca ambele să încapă în același câmp vizual al unui telescop obișnuit.

Marele Pătrat al lui Pegasus se vede în aceeași zonă a cerului

După apus, observatorii vor putea căuta și Marele Pătrat al lui Pegasus, una dintre cele mai ușor de recunoscut formațiuni de pe cerul de toamnă.

Este format din patru stele care creează aproximativ forma unui pătrat mare. În perioada Lunii pline, însă, lumina puternică a satelitului nostru va face ca stelele mai slabe să fie mai greu de observat.

Pe măsură ce Luna luminează cerul, contrastul dintre obiectele cerești mai puțin strălucitoare și fundalul cerului scade. De aceea, nopțile cu Lună nouă sunt mult mai potrivite pentru observarea obiectelor slabe de pe cer.

Chiar și așa, stelele principale ale Marelui Pătrat al lui Pegasus ar trebui să rămână o țintă ușor de recunoscut pentru observatorii aflați într-un loc cu cer cât mai întunecat.

Jupiter și Marte, pentru cei care se trezesc devreme

Cei care preferă să privească cerul în primele ore ale dimineții vor avea parte de un alt spectacol.

Jupiter și Marte vor fi vizibile pe cerul de dinaintea răsăritului Soarelui, poziționate de o parte și de alta a constelației Racului (Cancer).

Jupiter este ușor de recunoscut datorită strălucirii sale puternice, în timp ce Marte are o nuanță caracteristică roșiatică sau portocalie.

Deasupra lui Marte se vor afla Castor și Pollux, cele două stele strălucitoare care reprezintă, în reprezentarea tradițională a constelației Gemeni, capetele celor doi gemeni.

Observarea acestor obiecte va necesita însă trezirea înainte de răsăritul Soarelui și un orizont cât mai liber.

Orion și Taurul anunță cerul de iarnă

Tot în orele dimineții, spre sud, vor putea fi observate constelațiile Orion și Taurul.

Orion este una dintre cele mai cunoscute constelații de pe cer și poate fi identificată ușor datorită celor trei stele aliniate care formează Centura lui Orion.

Taurul se află în apropierea lui Orion și conține mai multe obiecte și stele spectaculoase. În această perioadă a anului, apariția lor pe cerul de dimineață oferă o avanpremieră a constelațiilor care vor domina cerul în lunile de iarnă.

Stelele lor cu nuanțe diferite pot fi observate cel mai bine dintr-un loc ferit de poluarea luminoasă a orașelor.

Cum să urmărești Luna Recoltei

Pentru o experiență cât mai bună, nu este nevoie de echipamente astronomice sofisticate.

Cei mai mulți dintre cei care vor să vadă Luna Recoltei au nevoie doar de un loc cu vedere liberă spre est, pentru momentul răsăritului.

În București, de exemplu, pe 26 septembrie Luna răsare în jurul orei 18:45, iar Soarele apune în jurul orei 19:05. În alte orașe, orele pot varia cu câteva minute sau mai mult, în funcție de poziția geografică.

Pentru fotografii, momentul imediat după răsărit poate fi cel mai interesant. Luna va avea atunci aspectul galben-portocaliu produs de atmosfera Pământului, iar elementele aflate la orizont pot crea senzația că discul lunar este uriaș.

Un telefon poate fi suficient pentru a surprinde Luna, dar un aparat foto cu posibilitatea de a regla manual expunerea și focalizarea poate oferi rezultate mai bune. Un trepied ajută, de asemenea, la obținerea unor imagini mai clare.

Cei care au un telescop pot încerca să observe detaliile de pe suprafața Lunii și, mai târziu, Saturn și inelele sale.

Luna va rămâne spectaculoasă și pe 27 septembrie

Deși momentul astronomic exact al Lunii pline este pe 26 septembrie, la 19:49, satelitul va părea aproape perfect rotund și luminos și în seara următoare.

În București, Luna răsare pe 27 septembrie în jurul orei 19:06, iar discul va avea în continuare aproximativ 99,9% din suprafață iluminată.

Prin urmare, dacă norii sau vremea nefavorabilă împiedică observațiile în seara de 26 septembrie, 27 septembrie rămâne o alternativă foarte bună.

De fapt, pentru ochiul liber este dificil să sesizezi diferența dintre Luna din momentul exact al fazei de Lună plină și cea observată cu o seară înainte sau după.

Un spectacol al cerului de început de toamnă.

Luna Recoltei din 2026 vine într-un moment special al anului, la doar câteva zile după echinocțiul de toamnă și la începutul perioadei în care cerul de seară începe să se schimbe vizibil.

Pe 26 septembrie, Luna va domina cerul după apus, iar Saturn va putea fi căutat în apropierea sa. Marele Pătrat al lui Pegasus va completa peisajul ceresc de seară, în timp ce cei care se trezesc devreme vor putea vedea Jupiter, Marte, Gemeni, Orion și Taurul.

Pentru cei din România, seara de 26 septembrie 2026 este momentul principal de urmărit, în special în jurul răsăritului Lunii. Dacă vremea nu ține cu observatorii, și seara de 27 septembrie oferă o ocazie foarte bună.

Nu este nevoie de o eclipsă sau de o Superlună pentru ca satelitul natural al Pământului să ofere un spectacol impresionant. Uneori, este suficient să găsești un loc cu un orizont liber, să privești spre est și să aștepți ca Luna Recoltei să apară pe cer.