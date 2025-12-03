Luna Rece, ultima Lună plină din 2025. Fenomen astronomic spectaculos pe 4 decembrie

Luna Rece din 4 decembrie este ultima Lună plină din 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Luna plină din decembrie 2025, cunoscută sub numele de Luna Rece, va lumina cerul pe 4 decembrie și marchează ultimul astfel de fenomen al anului. Astronauții și pasionații de observații astronomice se pot bucura de un spectacol nocturn impresionant, cu o strălucire intensă și condiții excelente pentru observații.

Luna plină din decembrie, ultima din 2025

Luna plină din decembrie 2025 are loc pe data de 4 decembrie, când satelitul natural al Pământului va atinge faza de iluminare completă. Acest moment încheie seria celor 12 luni pline ale anului și oferă o oportunitate ideală pentru cei pasionați de astronomie să admire unul dintre cele mai frumoase fenomene lunare.

Pentru mulți observatori, luna plină decembrie 2025 reprezintă un reper important, mai ales datorită poziției sale pe cer în perioada rece a anului, când atmosfera este adesea mai clară. Această lună plină se va ridica devreme pe cer, oferind un interval generos pentru observații, atât cu ochiul liber, cât și cu telescopul.

De ce se numește Luna Rece și ce vom vedea pe cer

Denumirea de Luna Rece provine din tradițiile populare nord-americane și europene, unde luna plină din decembrie marchează începutul iernii, al nopților lungi și al temperaturilor scăzute. Este o denumire simbolică, asociată cu perioada în care natura intră într-un repaus profund, iar lumina Lunii pare mai rece și mai intensă pe cerul de iarnă.

În noaptea de 4 decembrie 2025, Luna Rece va avea o luminozitate puternică, iar cerul senin va permite observarea detaliilor de pe suprafața sa – cratere, zone luminoase și contraste accentuate. Deși nu este însoțită de o eclipsă sau de alte fenomene rare, luna plină din această perioadă rămâne spectaculoasă datorită clarității cerului și amplasării sale pe firmament.

Observatorii vor putea vedea Luna la dimensiunea ei aparentă maximă pentru această fază, iar reflexia luminii solare va crea o atmosferă aparte, specifică nopților reci de iarnă.