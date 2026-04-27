Misterul sferei aurii descoperite pe fundul oceanului, lângă Alaska, a fost rezolvat după mai bine de doi ani

„Nu-i așa că adâncurile oceanului sunt fascinant de ciudate?”, a declarat Sam Candio, cercetător al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA, NOAA, într-un comunicat din septembrie 2023, după ce pe fundul oceanului, în largul coastelor Alaskăi a fost găsit un obiect auriu neidentificat. După mai bine de doi, s-a aflat despre ce era vorba, iar misterul a fost rezolvat, a anunțat NOAA.

Descoperirea a atras rapid atenția comunității științifice și a publicului. „Faptul că această descoperire ne-a pus în dificultate ne amintește cât de puțin știm despre propria noastră planetă.”

Obiectul era neted, strălucitor și părea metalic. Semăna cu o comoară pe care ar fi putut să o păstreze crabul din filmul Disney „Moana”. Era un burete marin mort? Sau ceva venit din spațiu? Niciuna dintre aceste variante nu s-a dovedit corectă. Cercetătorii NOAA au confirmat acum că sfera aurie făcea parte dintr-o anemonă marină uriașă de mare adâncime.

Obiectul, de aproximativ 10 centimetri, era prins de o stâncă, printre bureți marini albi

În august 2023, NOAA Ocean Exploration, un program federal dedicat explorării zonelor necunoscute ale oceanului, a pornit într-o expediție de trei săptămâni în Golful Alaska. La peste trei kilometri sub suprafața apei, echipa a observat o sferă aurie, strălucitoare, cu o gaură, prinsă de o stâncă, printre bureți marini albi.

Stânca era prea mare pentru a fi adusă la suprafață, așa că cercetătorii au folosit un dispozitiv specialpentru a scoate cu grijă obiectul.

Ulterior, acesta a fost trimis la Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian, pentru analize suplimentare.

În cele din urmă, oamenii de știință au stabilit că obiectul auriu, de aproximativ 10 centimetri, era o rămășiță formată din celule moarte de la baza unei anemone marine uriașe, cunoscută sub numele de Relicanthus daphneae. Aceasta era partea cu care anemona se fixa de stânci.

Pentru a rezolva misterul, cercetătorii au analizat atât structura fizică a obiectului, cât și ADN-ul său. NOAA a descris procesul ca fiind complex.

„Lucrăm cu sute de probe diferite și am crezut că analizele noastre obișnuite vor clarifica misterul”, a declarat Allen Collins, zoolog și director al Laboratorului Național de Sistematică din cadrul NOAA Fisheries. „Dar acesta s-a dovedit a fi un caz special, care a avut nevoie de eforturi concentrate și de expertiza mai multor persoane. A fost un mister complex, care a necesitat cunoștințe de morfologie, genetică, biologie de mare adâncime și bioinformatică.”

Deși misterul sferei aurii a fost rezolvat, adâncurile oceanului ascund încă multe necunoscute, a transmis NOAA.

„Foarte des, în explorarea oceanului adânc, găsim mistere captivante, precum această «sferă aurie». Cu tehnici avansate, cum este secvențierea ADN-ului, putem rezolva tot mai multe dintre ele”, a declarat căpitanul William Mowitt, director interimar al NOAA Ocean Exploration. „De aceea continuăm să explorăm: pentru a descoperi secretele adâncurilor și pentru a înțelege mai bine cum oceanul și resursele sale pot susține creșterea economică, pot consolida securitatea națională și pot ajuta la protejarea planetei.”