NASA caută voluntari pentru o simulare a vieții pe Lună și pe Marte. Proiectul durează un an și are trei etape

Jones a spus că a dezvoltat o nouă apreciere pentru lucrurile mai simple din viață după misiune. Foto: NASA via CNN Newsource

NASA caută să recruteze patru participanți pentru programul său „Moon and Mars Exploration Analog” (MMEA), un program de simulare cu durata de un an, conceput pentru a reproduce călătoriile și viața pe Lună și pe Marte. Deși nu este chiar o experiență reală, voluntarii vor fi în condiții spațiale, trăind în habitate închise și îndeplinind sarcini exact ca astronauții, cum ar fi cultivarea legumelor, îngrijirea sănătății lor și reproducerea ieșirilor în spațiu, scrie CNN.

Programul de 12 luni începe cel mai devreme în august 2027 și va avea sediul la Centrul Spațial Johnson din Houston.

Un purtător de cuvânt al NASA a declarat pentru CNN că programul de cercetare va ajuta la „reducerea oricăror riscuri cu care s-ar putea confrunta astronauții atunci când zboară în spațiu și aterizează pe Marte”.

„Participanții voluntari la cercetare contribuie semnificativ la baza de cunoștințe, ajutând NASA să caracterizeze riscurile și să testeze contramăsuri pentru a îmbunătăți performanța umană în timpul misiunilor de explorare spațială de lungă durată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Agenției.

NASA a declarat că proiectul va studia și modul în care membrii echipajului se adaptează la ora specifică lui Marte. O zi marțiană, cunoscută sub numele de sol, este cu aproximativ 40 de minute mai lungă decât o zi pe Pământ, o diferență care ar putea afecta somnul și alte probleme de sănătate și performanță.

Candidații trebuie să fie cetățeni americani și să aibă vârsta cuprinsă între 30 și 55 de ani, deși pot fi luate în considerare și persoane din afara acestei categorii de vârstă. De asemenea, trebuie să nu aibă o înălțime mai mare de 1,88 metri și să vorbească fluent limba engleză.

Potențialii participanți trebuie să fie dispuși să se angajeze în programul de 14 luni de la Centrul Spațial Johnson, care include 12 luni în două habitate închise, plus încă două luni pentru instruire pre și post misiune.

De asemenea, trebuie să treacă evaluări fizice și psihologice, să nu aibă restricții alimentare și nu pot avea antecedente de somnambulism sau de utilizare a unor somnifere.

NASA a declarat că aplicanții trebuie să aibă „calificări similare celor oferite de astronauți”, cum ar fi diplome de licență în inginerie, științe biologice, științe fizice sau matematică. De asemenea, pot aplica și cei cu diplome avansate în domeniul STEM, iar experiența militară va fi luată în considerare.

Două habitate diferite

Un purtător de cuvânt al NASA a declarat pentru CNN că proiectul va fi împărțit în trei segmente, care implică două habitate diferite.

„Primul eveniment va avea loc în interiorul unei nave spațiale simulate de 60 de metri pătrați, unde voluntarii vor trăi ca și cum ar călători de pe Pământ pe Lună sau pe Marte”, a declarat purtătorul de cuvânt Kelsey Spivey.

Cei patru membri ai echipajului vor avea fiecare propriile camere mici, inclusiv un spațiu pentru locuit, lucru și dormit și o baie mică, deși aceasta este diferită de cea folosită de astronauți.

A doua etapă îi mută pe voluntari de la călătorii la viața pe suprafața unei alte planete.

Membrii echipajului se vor muta într-o instalație cu un singur etaj, de 84 de metri pătrați, unde își vor cultiva propriile legume, vor avea grijă de sănătatea și bunăstarea lor și vor exersa cum să facă plimbări spațiale pe o cutie cu nisip concepută pentru a imita suprafețele planetare.

A treia fază va fi o întoarcere pe Pământ cu aceeași navă spațială folosită în „călătoria” de dus.

Cele două habitate au fost folosite în misiuni de cercetare anterioare și sunt reduse pentru a simula diferite condiții de misiune.