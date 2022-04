NASA vrea să contacteze extratereștrii. Mesajul transmis de cercetători în centrul galaxiei

Mesajul interstelar, cunoscut sub numele de ”Beacon in the Galaxy” (n.r.- Farul în Galaxie), începe cu principii simple pentru comunicare, câteva concepte de bază în matematică și fizică, structura ADN-ului și se încheie cu informații despre oameni, planeta Pământ și conține chiar și o adresă, în cazul în care destinatarii vor vrea să răspundă.

Grupul de cercetători, condus de doctorul Jonathan Jiang de la Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA din California, spune că, după mai multe îmbunătățiri tehnice, mesajul binar ar putea fi transmis în inima Căii Lactee de către Allen Telescope Array al Institutului Seti din California și de un radiotelescop sferic din China.

Într-o lucrare preliminară, oamenii de știință recomandă trimiterea mesajului către un inel dens de stele din apropierea centrului Căii Lactee. Este o regiune considerată cea mai promițătoare pentru viață.

”Umanitatea are, susținem, o poveste convingătoare de împărtășit și dorința de a cunoaște despre ceilalți – și are acum mijloacele pentru a face acest lucru”, scriu oamenii de știință, potrivit The Guardian.

Mesajul, dacă va părăsi vreodată Pământul, nu ar fi primul. ”The Beacon in the Galaxy” se bazează în general pe mesajul Arecibo trimis în 1974 de la un observator cu același nume din Puerto Rico. Aceasta a vizat un grup de stele aflat la aproximativ 25.000 de ani lumină distanță, așa că nu va ajunge prea curând. De atunci, o serie de mesaje au fost transmise în spațiu, inclusiv o reclamă pentru Doritos și o invitație, scrisă în klingon, la o operă klingonică din Haga.

Asemenea încercări de comunicare interstelară nu sunt simple. Șansele ca o civilizație inteligentă să intercepteze un mesaj pot fi extrem de mici și, chiar dacă s-ar stabili un contact, stabilirea unei conversații fructuoase s-ar putea dovedi frustrantă atunci când un răspuns poate dura zeci de mii de ani. S-ar putea ca extratereștrii să nu înțeleagă nici măcar semnalul: ca test pentru mesajul de la Arecibo, Frank Drake, designerul acestuia, a trimis scrisoarea unor colegi din lumea științei, inclusiv mai multor laureați Nobel. Niciunul dintre ei nu a înțeles-o.

Există și alte preocupări. În urmă cu mai bine de un deceniu, profesorul Stephen Hawking a avertizat că oamenii ar trebui să se abțină de la a trimite mesaje în spațiu, pentru că ar putea atrage atenția într-un sens nedorit: ”dacă extratereștrii ne vizitează, rezultatul ar fi ca atunci când Columb a ajuns în America, ceea ce nu a ieșit bine pentru nativii americani”, a spus el într-un documentar al canalului Discovery.

Dar Dr. Jiang și colegii săi susțin că o specie extraterestră capabilă de comunicare prin cosmos ar fi putut să fi învățat valoarea păcii și a colaborării, iar umanitatea ar putea avea multe de învățat. ”Credem că progresele științei care pot fi realizate prin îndeplinirea acestei sarcini, dacă s-ar stabili comunicarea, ar depăși cu mult preocupările”, scriu ei.

”Părerea mea este că riscul și beneficiul general al trimiterii de mesaje sunt ambele mici; este mai bine și mai sigur pentru noi să ne mutăm în spațiu și să sperăm, în cele din urmă, să găsim vecini când suntem amândoi specii adulte,” a spus Dr. Anders Sandberg, cercetător senior la Institutul Future of Humanity de la Universitatea din Oxford.

El a precizat că merită să ne gândim la modul în care putem comunica cu extratereștrii: ”cred că este ceva ce ar trebui să îl considerăm ca antrenament pentru a învăța să ne coordonăm mai bine ca specie”, a adăugat el.