Nava lui Jeff Bezos, proiectată să ajungă pe Lună, a trecut un test important

Prototipul Mark 1, considerat cel mai mare modul construit până acum, nu va transporta astronauți. Foto: Getty Images

Proiectul modulului de aselenizare dezvoltat de Jeff Bezos a făcut un pas important înainte, după ce un prototip al navei a trecut cu succes un test esențial realizat de NASA, potrivit Futurism.

Este vorba despre modelul Blue Moon Mark 1, dezvoltat de compania Blue Origin, care a fost supus unor evaluări în cadrul camerei de vid termic de la Centrul Spațial Johnson din Houston. Acest tip de test simulează condițiile extreme din spațiu, vidul și variațiile mari de temperatură, pentru a verifica dacă nava poate rezista în timpul misiunilor reale.

Cel mai mare modul construit până acum

Prototipul Mark 1, considerat cel mai mare modul construit până acum, nu va transporta astronauți. Rolul său este de a realiza un zbor de test fără echipaj și, posibil, de a livra încărcături pe Polul Sud al Lunii, într-o misiune preliminară planificată înainte de finalul anului.

Datele obținute din aceste teste vor sta la baza dezvoltării unei versiuni mai avansate, Mark 2, care ar urma să transporte astronauți în cadrul programului Artemis. Obiectivul pe termen lung este stabilirea unei prezențe umane permanente pe Lună.

NASA își propune ca, până în 2028, să trimită din nou oameni pe suprafața Lunii, însă planul este extrem de ambițios și depinde de numeroase tehnologii aflate încă în dezvoltare. În cadrul misiunii Artemis 3, agenția intenționează să testeze modulele dezvoltate de partenerii comerciali, inclusiv Blue Moon și Starship, nava realizată de SpaceX.

Totuși, există încă multe semne de întrebare. Racheta New Glenn, care ar trebui să transporte landerul Blue Moon pe orbită, a întâmpinat recent probleme, după ce nu a reușit să plaseze corect un satelit și a fost necesară distrugerea acestuia. Inițial, chiar și prototipul Mark 1 era programat să participe la acel test.

În același timp, nici SpaceX nu a reușit încă o lansare complet reușită a navei Starship, ceea ce ridică semne de întrebare asupra calendarului întregului program.