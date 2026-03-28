Noaptea se va transforma în zi. Mii de oglinzi ar urma să fie montate în spațiu pentru a redirecționa lumina solară: ”Catastrofal”

O rețea uriașă de oglinzi în spațiu ar fi concepută pentru a reflecta lumina Soarelui către clienți plătitori. Foto: Getty Images

În prezent, spațiul orbital devine tot mai aglomerat, plin de sateliți de comunicații, observație, cercetare și navigație. Este o industrie care valora aproximativ 286 de miliarde de dolari în 2022 și care se estimează că va crește rapid în următorii ani, pe măsură ce producția de masă se extinde, scrie Futurism.

În acest context, un startup vrea să profite de oportunitate cu o abordare cel puțin neobișnuită: o rețea uriașă de oglinzi în spațiu, concepută pentru a reflecta lumina Soarelui către clienți plătitori, inclusiv pe timpul nopții.

Compania, Reflect Orbital, a început încă din august să accepte rezervări pentru așa-numitele „spoturi de lumină”, promovând serviciul prin mai multe videoclipuri demonstrative. Într-unul dintre ele, cofondatorul Ben Nowack, fost intern la SpaceX, folosește aplicația firmei pe telefon. Pe ecran apare o hartă, iar el mută un punct luminos peste zona în care se află.

Imediat, zona din jur este inundată de o lumină puternică venită din cerul nopții, cel mai probabil un reflector folosit pentru filmare, o demonstrație spectaculoasă, dar care ridică semne de întrebare.

Deocamdată, compania nu a lansat niciuna dintre cele 4.000 de oglinzi-satelit despre care vorbește în planurile sale. Totuși, a depus recent o cerere la Federal Communications Commission pentru a lansa un prototip de aproximativ 18x18 metri în aprilie 2026. Între timp, a obținut un contract de 1,25 milioane de dolari de la United States Air Force și o finanțare de 20 de milioane de dolari pentru dezvoltarea serviciului de „lumină solară la cerere”, despre care susține că ar putea „consolida apărarea națională a Statelor Unite”.

Prețurile nu sunt încă publice, însă compania țintește clienți cu resurse mari: de la sectorul de apărare și infrastructură, până la agricultură industrială și branduri care vor să adauge un element spectaculos campaniilor lor. Până acum, susține că a primit peste 260.000 de solicitări din 157 de țări.

Reacția oamenilor de știință: „o idee periculoasă”

Astronomii privesc însă proiectul cu mult scepticism. John Barentine, de la Silverado Hills Observatory, a explicat că:

„Reflectoarele vor continua să direcționeze lumina chiar și după ce trec de zona țintă, pentru că, evident, nu pot fi oprite. Fasciculul reflectat este foarte intens, de patru ori mai luminos decât Luna plină, iar sateliții vor zbura în formație. Asta va afecta fauna din zona iluminată direct, dar și zonele din jur, prin dispersia luminii în atmosferă.”

La rândul său, Robert Massey, de la Royal Astronomical Society, a spus:

„Scopul principal al acestui proiect este să lumineze cerul și să extindă ziua, iar din punct de vedere astronomic acest lucru este destul de catastrofal.”

Acesta a subliniat că nu este vorba doar de câteva voci critice, ci că întreaga comunitate astronomică este „serios îngrijorată” de această inițiativă.

Ce spune compania

Un reprezentant al Reflect Orbital a încercat să liniștească temerile, precizând că fiecare reflexie va fi „foarte localizată”, pe o zonă de aproximativ 5 kilometri și pentru o perioadă limitată.

„În timpul demonstrației din 2026, observatorii vor vedea reflexia ca pe o stea strălucitoare în mișcare. Zona iluminată de la sol va avea o lumină difuză, asemănătoare celei lunare”, au transmis reprezentanții companiei.

Sistemul ar urma să funcționeze pe o orbită sincronă cu Soarele, ceea ce înseamnă că sateliții vor înconjura planeta de la un pol la altul.