Noi cercetări răstoarnă complet istoria uneia dintre cele mai faimoase bătălii din istoria Europei. Ce s-a întâmplat, de fapt, în 1066

Un prim-plan al Tapiseriei Bayeux, o pânză brodată care înfățișează evenimentele care au dus la cucerirea normandă a Angliei, despre care se crede că datează din secolul al XI-lea, la Muzeul Bayeux, Franța FOTO: CNN

Povestea tragică a lui Harold, regele care a pierdut Anglia în fața lui William Cuceritorul într-o bătălie celebră, continuă să ocupe un loc important în cultura populară britanică. Însă, potrivit unor cercetări recente citate de CNN, această poveste ar putea avea nevoie de o reinterpretare.

Bătălia de la Hastings din 1066 a pus capăt scurtei domnii a lui Harold, ultimul rege anglo-saxon, și l-a adus la conducerea Angliei pe William, ducele de Normandia, schimbând pentru totdeauna țara - așa cum este relatată în mod obișnuit la televizor, în podcasturi și în sălile de clasă. Totuși, o nouă analiză a manuscriselor oferă o perspectivă diferită asupra naturii înfrângerii devastatoare a lui Harold.

Marșul dificil de 322 de kilometri pe care regele Harold și oamenii săi l-ar fi făcut înainte de a-l înfrunta pe William - și care, se spune, i-ar fi lăsat epuizați și nepregătiți pentru luptă - nu a avut loc în realitate, susține Tom Licence, profesor de istorie și literatură medievală la Universitatea East Anglia din Regatul Unit. În schimb, Licence afirmă că trupele au făcut acea călătorie spre sud pe mare, cu nave.

„1066 rămâne una dintre puținele date pe care aproape toată lumea le cunoaște”, a declarat Rory Naismith, profesor de istorie engleză medievală timpurie la Universitatea Cambridge din Regatul Unit, care nu a fost implicat în cercetare. „Este un moment de cotitură în istoria Angliei, când un regim politic a fost învins și foarte curând înlocuit de altul, cu consecințe uriașe pentru identitatea culturală și instituțională a regatului. Evenimentele din 1066 sunt, prin urmare, esențiale pentru a înțelege tot ceea ce a urmat”.

Reanalizarea surselor

Ideea că oamenii lui Harold au parcurs 322 de kilometri în 10 zile, după o bătălie dificilă câștigată la Stamford Bridge, lângă York, împotriva liderului viking Harald Hardrada, un alt rival la tron, li s-a părut mult timp lui Licence și altor istorici puțin probabilă, având în vedere distanțele implicate.

Povestea marșului dramatic pe uscat a fost, în mare parte, o interpretare victoriană care a persistat, a spus Licence. Originea ei provine dintr-o referință greșit înțeleasă despre flota lui Harold, „trimisă acasă”, în Cronica Anglo-Saxonă - o relatare a unor evenimente importante scrisă în engleza veche de către clericii vremii. În interpretarea anterioară, expresia „trimisă acasă” a fost înțeleasă ca însemnând desființarea flotei, navele fiind trimise în porturile lor de origine. Analizând cronica, Licence a descoperit însă referințe repetate la „acasă”, cu sensul de Londra, locul unde se afla baza regelui Harold.

„Mi-am dat seama că atunci când spune «flota s-a întors acasă», nu înseamnă că a fost trimisă în diferite porturi. Flota s-a întors la casa ei, la Londra”, a spus el, referindu-se la unul dintre autorii cronicilor.

Pe scurt: Harold a navigat mai întâi cu flota sa spre nord, a spus Licence, unde l-a învins pe liderul viking Harald Hardrada și forțele sale norvegiene pe 26 septembrie 1066. Apoi s-a întors cu flota la Londra. „În loc să-și epuizeze oamenii în acel marș spre sud, care, desigur, a fost considerat responsabil pentru înfrângerea englezilor, el a avut ocazia să-i odihnească”, a adăugat Licence.

Ulterior, Harold și o parte dintre oamenii săi au călătorit pe uscat spre sud, către Hastings, pentru a-l confrunta pe ducele de Normandia. Între timp, susține Licence, Harold a trimis și nave spre Hastings, încercând o mișcare de învăluire pentru a-l prinde pe William din sud, însă flota a ajuns prea târziu pentru a schimba cursul bătăliei devastatoare din 14 octombrie.

Naismith a spus că este de acord cu această nouă interpretare. „Englezii aveau o flotă mare de nave maritime, iar dovezile privind navigația de-a lungul coastei de est în perioada cuceririi normande sunt numeroase”, a spus el. „Un rol mai mare al acestor nave în evenimentele din 1066 are sens și demonstrează capacitatea lui Harold de a folosi resursele disponibile”.

Marșul armatei engleze spre sud a fost întotdeauna parte a imaginii romantice a lui Harold, a spus Duncan Wright, lector superior în arheologie medievală la Universitatea Newcastle din Anglia. Harold este cunoscut ca ultimul rege anglo-saxon care a luptat curajos împotriva amenințărilor invadatoare, dar ale cărui eforturi au fost în cele din urmă zadarnice, a adăugat Wright. Marșul a inspirat reconstituiri la scară largă, inclusiv una din 2016, cu ocazia aniversării a 950 de ani, la care au participat 1.066 de persoane.

„Într-adevăr, englezii de astăzi rămân foarte atașați de figura «înfrântului curajos»”, a spus el într-un e-mail.

„Această nouă interpretare arată, de asemenea, moștenirea de durată a modului victorian de a înțelege trecutul și felul în care detalii aparent minore pot deveni canon istoric; atunci când punem sub semnul întrebării astfel de tradiții, putem ajunge la noi înțelegeri valoroase ale trecutului, așa cum vedem aici”, a adăugat el.

Noua interpretare sugerează că regele Harold a fost un comandant competent, a spus Licence, nu imprudent sau impulsiv: „Cred că, în realitate, a fost o chestiune de noroc. În acea zi putea câștiga William. Putea câștiga Harold”.

Istoricii au demontat și o altă poveste celebră legată de Bătălia de la Hastings. O scenă faimoasă din Tapiseria de la Bayeux, care prezintă bătălia din perspectiva normandă, îl arată pe Harold lovit în ochi de o săgeată. De fapt, cele mai vechi surse descriu moartea lui Harold ca fiind rezultatul atacului a patru cavaleri normanzi care l-au ucis.

Tapiseria de la Bayeux va fi adusă din Franța și expusă în Marea Britanie pentru prima dată anul acesta, la British Museum din Londra.

Licence își va prezenta cercetarea la o conferință organizată la Universitatea Oxford pe 24 martie, iar studiul va fi inclus și într-o viitoare biografie a regelui Harold, scrisă de acesta.