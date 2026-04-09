Nou tip de celule, necunoscute pentru ştiinţă, descoperite în uter şi placentă: Oamenii de ştiinţă au dezvăluit un „atlas” detaliat

Oamenii de ştiinţă au dezvăluit un „atlas” detaliat al placentei şi uterului, care arată cum aceste ţesuturi unice cresc şi evoluează pe parcursul sarcinii pentru a se adapta unui făt în curs de dezvoltare, conform unui studiu publicat pe 8 aprilie în revista Nature, transmite joi Live Science. În realizarea acestei noi hărţi, oamenii de ştiinţă au identificat un subtip de celule care nu a mai fost descris până acum şi pare a fi specific sarcinii.

Aceste celule nu sunt prezente în uter în afara sarcinii şi proliferează brusc la începutul gestaţiei, pe măsură ce mucoasa uterină se transformă pentru a susţine embrionul, a explicat autorul principal al studiului, Cheng Wang, specialist în medicină regenerativă la Universitatea din California, San Francisco (UCSF).

„Am întrebat în jur şi nimeni nu ştie ce sunt”

„Acesta a fost un moment interesant în timpul studiului”, a declarat despre descoperirea celulelor autorul principal al studiului, Jingjing Li, profesor asociat de neurologie la UCSF, care studiază genomica umană. „Am întrebat în jur şi nimeni nu ştie ce sunt (aceste celule)”.

Aceste celule nou descrise par a fi implicate în legarea placentei de aportul de sânge matern şi poartă receptori care răspund la canabinoizi. Canabinoizii includ substanţe chimice produse de organism, precum şi compuşii din canabis THC şi CBD. Prin urmare, cercetătorii suspectează că aceste celule ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care consumul de canabis în timpul sarcinii este legat de consecinţe asupra sănătăţii, cum ar fi scăderea fluxului sanguin către placentă; livrarea deficitară de oxigen către făt; şi un risc crescut de naştere prematură, greutate mică la naştere şi internare la secţia de terapie intensivă neonatală.

Este puţin probabil ca sensibilitatea acestor celule la canabinoizi să explice pe deplin riscurile prezentate de consumul de canabis în timpul sarcinii, a declarat Li pentru Live Science. Alţi potenţiali vinovaţi au fost descrişi în literatura medicală. Cu toate acestea, aceste celule nou descoperite reprezintă un factor care necesită studii suplimentare, a spus el.

Înainte de acest nou studiu, alte grupuri de cercetare au cartografiat placenta şi uterul folosind tehnici similare. Cu toate acestea, aceste studii anterioare au acoperit doar anumite etape ale sarcinii.

„Cea mai mare diferenţă este că ne uităm la întreaga perioadă” de la începutul sarcinii până la naştere, a spus Li. Noul atlas încorporează date din ţesuturi care au fost colectate între săptămânile 5 şi 39 de sarcină şi apoi stocate în bănci de ţesuturi de la UCSF şi Universitatea Stanford.

Echipa a analizat aproximativ 1,2 milioane de celule

Laboratorul lui Li analizează ţesuturile în detaliu, la rezoluţia celulelor individuale, dezvoltarea placentei fiind unul dintre principalele obiective de cercetare ale echipei. Noul lor atlas include instantanee ale genelor active şi ale proteinelor prezente în celulele analizate într-un anumit stadiu al sarcinii. De asemenea, analizează „accesibilitatea cromatinei”, care reflectă modul în care moleculele de ADN sunt ambalate în celulă şi ce gene pot fi activate la un moment dat.

În total, echipa a analizat aproximativ 1,2 milioane de celule placentare şi uterine, dintre care 200.000 de celule izolate şi 1 milion de celule încorporate în locaţiile lor originale din ţesut.

Studiul a dezvăluit legături interesante între activitatea genetică a unei anumite celule şi comportamentul acesteia.

De exemplu, la începutul sarcinii, anumite celule fetale invadează uterul şi arterele sale principale, ajutând la stabilirea fluxului sanguin către placentă. Folosind învăţarea automată, cercetătorii au prezis cât de adânc va invada o anumită celulă uterul pe baza activităţii sale genetice. Când această invazie eşuează - de exemplu, dacă celulele nu pătrund suficient de adânc sau pătrund prea adânc - poate contribui la complicaţii precum preeclampsia sau placenta accreta.

Se pare că noul tip de celulă identificat de cercetători ajută la reglarea acestei invazii. Prin trimiterea de semnale specifice, tipul de celulă acţionează ca un „limitator de viteză” pentru a împiedica procesul să se desfăşoare prea repede, a spus Li.

„Acest lucru ne va ajuta să ştim ce celule stau la baza acestor complicaţii”

Aceste celule „se află în prima linie a interfeţei materno-fetale”, a declarat Weng pentru Live Science. Diverse proteine transportate de aceste celule susţin ipoteza că acestea reglează comportamentul altor celule pe această interfaţă crucială, a spus el.

Cu harta lor completă în mână, cercetătorii şi-au combinat descoperirile cu date din studii genetice ample privind preeclampsia, naşterea prematură şi pierderea sarcinii. Aceste studii publicate au descoperit legături între variante genetice specifice şi riscul acestor complicaţii. Echipa a putut apoi identifica celulele specifice din placentă şi uter care utilizează în mod activ aceste gene şi, prin urmare, sunt cele mai vulnerabile la aceste afecţiuni.

„Întrebarea este: 'În ce tip de celulă vor avea efect aceste variante cu risc ridicat?'”, a spus Li. „Acest lucru ne va ajuta să ştim ce celule stau la baza acestor complicaţii” şi, eventual, să dezvoltăm tratamente care vizează aceste celule în viitor.

Deşi studiul reuneşte o multitudine de date, Li a subliniat că mai sunt multe de făcut. Studiul s-a concentrat pe sarcini sănătoase, aşa că persistă încă o întrebare despre cum diferă sarcinile afectate de diverse complicaţii faţă de această valoare iniţială. Echipa lucrează acum cu parteneri clinici pentru a începe să facă aceste comparaţii. Per total, îşi propun să crească numărul total de celule analizate pentru a se asigura că surprind întreaga diversitate a celulelor.

„Dacă includem mai multe celule, mai multe mostre, pot fi realizate numeroase noi descoperiri. Acesta este doar un punct de plecare”, a mai susţinut Li.