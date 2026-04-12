O mumie egipteană veche de 2.000 de ani ascundea un obiect secret pe piept, iar arheologii au rămas uluiți când au aflat ce era. FOTO: Universitatea din Wrocław

O mumie egipteană de copil, veche de 2.000 de ani și păstrată la Wrocław, în Polonia, oferă o imagine rară asupra ritualurilor funerare din Egiptul antic și ridică, în același timp, un nou mister, scrie Arkeonews. În timpul primei cercetări științifice ample, specialiștii au descoperit un obiect ascuns pe pieptul băiatului, care ar putea oferi indicii despre cine a fost sau despre ritualurile legate de moartea sa.

Obiectul a fost identificat cu ajutorul tomografiilor computerizate neinvazive și ar putea fi un papirus sau o amuletă pusă intenționat în timpul înmormântării. Cercetătorii cred că acesta ar putea conține numele copilului sau un text de protecție pentru viața de apoi.

Deocamdată, artefactul nu poate fi scos, deoarece învelișul mumiei este foarte fragil.

Primul studiu științific după mai bine de un secol

Mumia se află în Muzeul Arhidiecezan din Wrocław din 1914, când a fost adusă în oraș de cardinalul Adolf Bertram, ca parte a unei colecții private de antichități. Deși a stat în muzeu mai bine de 100 de ani, ea nu a fost studiată niciodată în mod complet.

Situația s-a schimbat în 2023, când cercetătorii au început prima analiză științifică amplă, la cererea arhiepiscopului Józef Kupny. Echipa, condusă de profesoara Agata Kubala de la Universitatea din Wrocław și sprijinită de specialiști de la Centrul de Cercetare a Mumiilor, a folosit raze X și scanări CT pentru a examina rămășițele fără să le deterioreze.

Rezultatele au fost publicate ulterior în revista Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

Cine a fost băiatul?

Una dintre cele mai importante descoperiri este că mumia aparține unui băiat care avea aproximativ opt ani când a murit. Cercetătorii au stabilit vârsta analizând dezvoltarea dinților, unul dintre cei mai siguri indicatori în cazul copiilor.

Corpul are 123 de centimetri lungime și este destul de bine conservat. Trăsăturile anatomice au confirmat și sexul copilului, eliminând neclaritățile care apar adesea în studiile despre mumii.

Chiar și așa, un mister important rămâne nerezolvat: cauza morții. Până acum, cercetătorii nu au găsit semne clare de boală gravă sau de traumă fatală.

Experții spun că totul indică o înmormântare atentă, dar nu foarte luxoasă, iar asta sugerează că băiatul era dintr-o familie cu statut social mediu.

Pentru că documentele despre proveniența mumiei au fost distruse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cercetătorii au căutat răspunsuri chiar în artefact.

Un obiect ascuns ridică noi întrebări

Poate cea mai intrigantă descoperire este obiectul neidentificat aflat pe pieptul băiatului. Văzut prin imagistică, acesta ar putea fi un sul de papirus cu numele copilului sau cu alte informații personale.

Problema este că obiectul nu poate fi examinat ușor. Cercetătorii caută acum metode sigure pentru a-l studia fără să afecteze mumia.

Studiul arată cât de mult ajută tehnologia medicală modernă cercetarea arheologică. Scanările CT de înaltă rezoluție le-au permis specialiștilor să creeze modele 3D detaliate ale mumiei, separând strat cu strat oasele, țesuturile moi și învelișurile. Astfel de tehnologii le permit oamenilor de știință să studieze artefacte vechi și să descopere informații noi fără proceduri invazive, ceea ce este foarte important pentru protejarea patrimoniului.

Ceea ce părea cândva doar un obiect de muzeu este acum văzut ca rămășițele unui copil real, care a trăit, a murit și a fost pregătit cu grijă pentru viața de apoi în urmă cu peste 2.000 de ani. Iar obiectul ascuns de pe pieptul său ar putea dezvălui, în cele din urmă, și cel mai personal detaliu: numele său.

Povestea mumiei din Wrocław, de la Egiptul antic la o colecție europeană, prin război și pierderea documentelor, până la redescoperirea ei cu ajutorul științei moderne, arată nu doar cât de mult a evoluat arheologia, ci și cât de mult s-a schimbat felul în care privim trecutul.

Cercetătorii spun că studiul este departe de a se fi încheiat. Analiza imaginilor de pe cartonaj și noi investigații ar putea ajuta la o datare mai exactă a mumiei și la stabilirea locului precis de origine.

Așa cum subliniază profesoara Kubala, mumiile antice încă ascund multe secrete. Iar datorită tehnologiei moderne, aceste secrete încep, treptat, să iasă la lumină.