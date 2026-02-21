O navă dispărută din secolul al XVII-lea reapare după secole în urma scăderii nivelului Mării Baltice

Nivelul scăzut al Mării Baltice expune mai mult ca niciodată o epavă din anii 1600. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Epava unei ambarcaţiuni datând din secolul al XVII-lea şi care a aparţinut marinei suedeze este vizibilă de la începutul lunii februarie la Stockholm în urma unei scăderi fără precedent a nivelului Mării Baltice, informează AFP, conform Agerpres. Unul dintre arheologi a dezvăluit că nava a fost scufundată în mod intenţionat de marina suedeză în jurul anului 1640.

În inima capitalei suedeze, scheletul din lemn al navei iese la suprafaţa apei, lăsând să se întrevadă o epavă bine conservată.

"Epava de aici este o navă pe care marina suedeză a scufundat-o în mod intenţionat, probabil în jurul anului 1640", a explicat pentru AFP Jim Hansson, arheolog în cadrul Vrak, muzeul epavelor din Stockholm.

După mai multe misiuni desfăşurate în Marea Baltică, marina suedeză a decis să o utilizeze drept fundaţie pentru un nou pod în această zonă situată în apropierea insulei Kastellholmen, în centrul capitalei suedeze, a adăugat el.

"Soluţia a constat în utilizarea carcasei, care este din stejar, un lemn foarte rezistent, şi nu a unui lemn nou. În Marea Baltică, nu există viermi marini care să distrugă lemnul, care poate astfel rezista, după cum vedeţi, 400 de ani", a spus expertul.

Epava îşi făcuse deja apariţia la suprafaţă în 2013, dar nu a fost niciodată la fel de vizibilă ca acum, când Marea Baltică este la cel mai scăzut nivel din ultima sută de ani, potrivit arheologului.

"A existat o perioadă foarte lungă de presiune ridicată aici, în regiunea nordică. Apa Mării Baltice a fost aşadar împinsă către Marea Nordului şi Oceanul Atlantic", a spus el.

Numele navei n-a putut fi determinat cu precizie întrucât cinci epave sunt aliniate în această zonă pentru a servi drept bază a podului, toate datând de la sfârşitul secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea.

Un program de cercetare care poartă denumirea "flota pierdută" ("The lost fleet") este în curs de desfăşurare în scopul identificării cu precizie a numărului mare de epave ale marinei militare suedeze care au plonjat pe fundul Mării Baltice.