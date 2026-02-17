Marea Baltică a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat vreodată. FOTO Getty Images

Nivelul Mării Baltice a sc[zut luna aceasta la cel mai mic nivel înregistrat vreodată, de la primele măsurători din 1886, potrivit datelor Institutului de Oceanologie din cadrul Academiei Poloneze de Științe (PAN).

"În primele săptămâni din februarie 2026, Marea Baltică a înregistrat o scădere fără precedent a nivelului apei, nivelurile medii sunt acum cu aproape 67 cm sub normă, [ceea ce reprezintă] cea mai mică valoare de când au început observațiile sistematice, în 1886", a transmis institutul pe rețelele sociale, scrie notesfrompoland.com.

Nivelul scăzut înseamnă că, în prezent, Baltica "duce lipsă" de aproape 275 de miliarde de tone de apă, au adăugat cercetătorii. Totuși, marea nu "se usucă".

În schimb, rafalele dinspre est au împins apa, prin strâmtorile daneze, spre Marea Nordului. „În ultima lună sau cam așa ceva, am avut un sistem de presiune ridicată foarte intens și persistent”, a declarat Tomasz Kijewski, de la Institutul de Oceanologie, pentru postul TVN. "Presiunea aceea a exercitat o asemenea forță asupra apei încât a fost împinsă spre Marea Nordului".

Nivelul foarte scăzut al apei afectează navigația și yachtingul, iar unele canale de acces spre porturi devin mai greu de folosit, arată institutul.

În această iarnă, nivelul neobișnuit de mic al apei, împreună cu temperaturile scăzute, a făcut ca unele zone din Baltică să înghețe, la fel și Laguna Vistula, pe care Polonia o împarte cu exclava rusă Kaliningrad.

Iarna aceasta în Polonia a fost rece, cu zăpadă și polei, iar luna ianuarie a fost cea mai rece din 2010 încoace. În orașul-port Gdansk, râul Motlawa a înghețat pentru prima dată din 2011, iar mulți oameni au mers pe gheață, au patinat și au mers cu bicicleta, în ciuda avertismentelor autorităților locale privind siguranța.

Polonia are la nord aproximativ 770 de kilometri de coastă la Marea Baltică, cu plaje late și nisipoase, vizitate de turiști tot timpul anului. Coasta Poloniei reprezintă cam o zecime din țărmul Mării Baltice, care este înconjurată de încă opt țări.