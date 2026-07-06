O sondă spaţială chineză tocmai a ajuns la „mini-Luna” Pământului. China devine a treia țară care va colecta mostre de pe un asteroid

Ilustrație cu un asteroid. Sursa foto: Getty Images

Sonda chineză Tianwen-2 a ajuns la cvasi-Luna de lungă durată a Pământului - asteroidul Kamo'oalewa, situat în proximitatea Terrei - la finalul unei călătorii de circa 400 de zile, a anunţat luni Administraţia spaţială chineză (CNSA), potrivit Agerpres.

Sonda s-a apropiat la o distanţă de 20 de kilometri şi a început observarea ştiinţifică, a precizat Agenţia. Sonda a călătorit circa un miliard de kilometri de la lansare.

Tianwen-2 a detectat prima dată asteroidul în luna iunie şi a început manevrele pe 7 iunie, la o distanţă de circa 30.000 de kilometri, după care a început treptat să se apropie.

Ce este Kamo'oalewa

Kamo'oalewa (n.r. asteroidul 2016 HO3) este un cvasi-satelit al Terrei care orbitează în jurul Soarelui şi care rămâne permanent în apropiere de planeta noastră.

Are un diametru de doar câteva zeci de metri. Unii oameni de ştiinţă cred că ar putea fi un fragment din Lună, aruncat în spaţiu în urma unui impact din vremuri străvechi.

Sonda va cartografia asteroidul şi va colecta mostre folosind diferite tehnici, printre care o manevră scurtă de aterizare urmată de o decolare rapidă sau o metodă de ancorare pe sol care nu a mai fost testată până acum.

Capsula cu mostre de pe asteroid este preconizată să revină pe Terra la sfârşitul anului 2027, China devenind astfel cea de-a treia ţară după Japonia şi Statele Unite care prelevează eşantioane de pe un asteroid.

După finalizarea misiunii dedicate asteroidului, sonda îşi va continua drumul către o cometă aflată pe centura de asteroizi, ca parte dintr-o misiune preconizată să dureze circa un deceniu.