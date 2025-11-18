NASA confirmă că Pământul are o nouă „mini-Lună” care ne va însoți în următorii 50 de ani

4 minute de citit Publicat la 12:36 18 Noi 2025 Modificat la 12:36 18 Noi 2025

O cvasi-lună este un asteroid care împărtășește anul Pământului și pare că ne orbitează. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Pământul a căpătat un nou tovarăș de călătorie – un asteroid numit 2025 PN7, care acum se deplasează prin spațiu în același ritm cu noi. Această mică cvasi-lună, cu un diametru de doar aproximativ 19 metri, urmează o orbită atât de asemănătoare cu cea a Pământului încât va rămâne în apropiere timp de aproape șase decenii, stând cu noi până în jurul anului 2083, potrivit Earth.com.

Descoperirea provine din programe de cartografiere a cerului care scanează aceleași regiuni în fiecare noapte, căutând obiecte slabe și cu mișcare lentă, care se dezvăluie doar prin urmăriri repetate.

Ce este o cvasi-lună

O cvasi-lună este un asteroid care împărtășește anul Pământului și pare că ne orbitează. Totuși, nu este un satelit adevărat. El se deplasează în jurul Soarelui pe o traiectorie care rămâne aproape de cea a Pământului, astfel încât, din perspectiva noastră, pare să stea în apropiere ani întregi.

Centrul pentru Planete Minore din Cambridge, Massachusetts, administrează registrul mondial pentru observații de asteroizi și confirmări de orbite.

Rolul organizației este de a valida descoperirile și de a publica calculele orbitale care permit telescoapelor să monitorizeze obiecte precum 2025 PN7.

Baza de date orbitală a NASA listează 2025 PN7 cu un an asemănător celui al Pământului și cu clasificare de obiect aproape de Pământ. Acesta este semnul distinctiv al unui vizitator co-orbital, mai degrabă decât un asteroid obișnuit care trece prin zonă.

„Într-un fel, acest mic asteroid este prins într-un mic dans cu Pământul”, a spus Paul Chodas, manager al Centrului pentru Obiecte Aproape de Pământ al NASA de la Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Cum au detectat oamenii de știință 2025 PN7

Observatorii din cadrul programului de monitorizare Pan-STARRS din Hawaii au raportat obiectul în august, adăugându-l în registrul oficial care urmărește noile planete minore.

Slăbiciunea luminii sale este motivul pentru care s-a ascuns atât de mult timp. Aici, magnitudinea absolută – o scară a luminozității pentru corpuri mici – le spune astronomilor cât de mare ar putea fi un obiect întunecat.

Odată ce datele despre lumină au ajuns, computerele orbitale au putut testa dacă obiectul împarte anul Pământului. Această perioadă comună este primul indiciu că o mică rocă nu este doar în trecere.

Cât timp va rămâne în preajma Pământului

Cvasi-lunile există datorită unei rezonanțe de mișcare medie (MMR), un sincronism blocat care menține perioada obiectului identică cu cea a Pământului. Asteroidul nu este legat gravitațional de Pământ; el este menținut în apropiere prin sincronizarea orbitală plus mici impulsuri gravitaționale.

Simulările arată că aceste configurații pot dura decenii. Atracțiile subtile ale Soarelui și planetelor împing în cele din urmă obiectul departe, dar apropierea dintre perioadele lor îl menține aproape o bună bucată de timp.

Pentru că asteroidul este mic și ușor, forțele delicate contează. Lumina solară însăși – prin încălzire și re-radiație – poate modifica lent astfel de orbite în timp.

De ce este important acest vizitator

Fiecare nouă cvasi-lună adaugă un punct de date despre modul în care corpurile mici se mișcă în vecinătățile gravitaționale aglomerate. Aceste obiecte le permit oamenilor de știință să verifice modelele de stabilitate, apropieri strânse și zone sigure pentru viitoarele nave spațiale.

Cercetări anterioare asupra cvasi-lunii de lungă durată a Pământului, Kamoʻoalewa, au găsit silicați asemănători celor de pe Lună în spectrul său de suprafață, sugerând că unele dintre aceste însoțitoare ar putea fi fragmente desprinse cu mult timp în urmă.

Țintele apropiate și lente sunt utile pentru teste de navigație, tehnici de prelevare și tehnologii care într-o zi ar putea devia ușor o rocă periculoasă. Vitezele relative mici fac misiunile de rendezvous și întoarcere mai practice.

Dincolo de misiuni, aceste însoțitoare îi ajută pe cercetători să rafineze modul în care praful și rocile mici evoluează lângă planete. Asta îmbunătățește estimările de risc pentru fluxurile de meteoroizi și clarifică modul în care materialul se deplasează în sistemul solar interior.

Cvasi-lunile îi ajută pe cercetători

Traiectoriile previzibile ale cvasi-lunilor precum 2025 PN7 le fac subiecți ideali pentru misiuni spațiale care trebuie să exerseze manevre delicate în apropierea corpurilor mici.

Inginerii pot folosi orbitele lor stabile pentru a rafina software-ul de navigație, pentru a studia cum se comportă praful în gravitație slabă și chiar pentru a testa senzori de cartografiere a resurselor înainte de a-i trimite mai departe în sistemul solar.

Oamenii de știință folosesc, de asemenea, aceste însoțitoare pe termen lung pentru a studia cum orbitele rezonante – aranjamente în care două corpuri își completează revoluțiile în rapoarte numerice simple – modelează mediul gravitațional al planetei noastre.

Variațiile subtile din astfel de orbite pot dezvălui cum radiația solară, forțele planetare și efectul Yarkovsky modifică lent mișcarea micilor asteroizi de-a lungul deceniilor.

Aceasta nu este o a doua Lună

Aceasta nu este o a doua Lună în sens strict. Luna noastră este legată gravitațional de Pământ, în timp ce 2025 PN7 orbitează în jurul Soarelui și doar împarte anul cu noi.

Nu va schimba mareele și nici nu va lumina cerul nopții. Rămâne departe, iar lumina sa slabă îl menține în afara razei telescoapelor de amatori.

Cvasi-lunile diferă și de capturile temporare, situații de scurtă durată în care Pământul prinde pentru puțin timp un obiect mic într-o orbită adevărată. Aceste episoade durează săptămâni sau luni, apoi se încheie când obiectul se eliberează.

În final, 2025 PN7 este inofensiv. Traiectoria prezisă nu îl aduce în atmosfera noastră, iar modelele orbitale iau deja în considerare atracțiile gravitaționale normale.