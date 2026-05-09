Paradoxul inteligenței: creierul uman se micșorează de mii de ani, dar scorurile IQ cresc. Ce se întâmplă

Creierul uman s-a micșorat din timpuri preistorice, sugerează unele studii. Dacă acest lucru este adevărat și de ce s-a întâmplat rămân subiecte de dezbatere, scrie Live Science.

În ultimele două decenii, mai multe studii au sugerat că creierul uman se micșorează. Dar există, în același timp, dovezi că scorurile la testele de inteligență au crescut în ultimul secol.

Este posibil să devenim mai inteligenți în timp ce creierul ni se micșorează? Live Science a contactat mai mulți experți pentru a afla.

Mai întâi, este important de subliniat că un creier mai mare nu înseamnă neapărat o inteligență mai mare, spune Jeremy DeSilva, profesor de antropologie la Dartmouth College. Dimensiunea creierului „are o legătură doar slabă cu măsurătorile inteligenței la oameni. Creierul lui Albert Einstein, de exemplu, era destul de mic, și totuși era Einstein!”, a declarat el pentru Live Science.

În cazul lui Einstein, se pare că tiparele extraordinare de pliere din mai multe regiuni ale creierului său ar putea explica genialitatea. Deși există dezbateri, studiile sugerează că există o relație slabă sau inexistentă între inteligența noastră și dimensiunea creierului.

S-a micșorat creierul uman?

Nu toți oamenii de știință sunt de acord dacă creierul uman a devenit mai mic. Cu toate acestea, mulți dintre experții cu care am discutat spun că există dovezi ale unei micșorări în timp.

„Cercetările mele indică faptul că dimensiunea creierului uman a scăzut pe parcursul Holocenului cu aproximativ 10% din volum, adică în medie cu circa 150 de mililitri”, a declarat Maciej Henneberg, profesor emerit de anatomie antropologică și comparată la Universitatea din Adelaide, Australia, pentru Live Science. Holocenul este epoca care a urmat ultimei ere glaciare și se întinde de acum 11.700 de ani până în prezent. În cercetarea sa, Henneberg a analizat dimensiunea creierului studiind cranii din întreaga lume, multe dintre ele examinate personal.

E important de reținut că Homo sapiens a apărut în urmă cu aproximativ 300.000 de ani, așa că o micșorare a creierului care a început în urmă cu circa 11.700 de ani ar fi o evoluție relativ recentă.

Alți cercetători au raportat constatări similare.

„Echipa noastră consideră că datele disponibile în prezent arată o tendință clară, globală, de scădere a dimensiunii creierului în perioadele mai recente”, a spus DeSilva, a cărui cercetare a analizat peste 5.000 de cranii de persoane care au trăit în Europa, Asia, Africa și Australia. Multe dintre cranii datează din Holocen.

Jeff Stibel, care deține un doctorat în neuroștiințe și a publicat mai multe lucrări pe tema micșorării creierului, a declarat că „perioada de încălzire din Holocen a coincis cu o reducere de peste 10% a dimensiunii creierului la oamenii moderni.”

Stibel a participat la cercetarea lui DeSilva, apoi a adunat date suplimentare analizând dimensiunea creierului a aproximativ 800 de cranii suplimentare din întreaga lume.

Cu toate acestea, unii cercetători nu sunt de acord. O cercetare realizată de Brian Villmoare, profesor asociat de antropologie la Universitatea din Nevada, Las Vegas, și echipa sa nu a găsit dovezi că creierul uman se micșorează.

„Nu văd nicio dovadă că, odată ce am dobândit forma modernă, creierul nostru s-ar fi schimbat în vreun mod semnificativ”, a declarat Villmoare.

Alții spun că sunt necesare mai multe nuanțe. „Dimensiunea creierului în unele populații umane a scăzut în ultimii 15.000 de ani”, a declarat John Hawks, profesor de antropologie la Universitatea din Wisconsin-Madison, pentru Live Science. „Dar există unele complexități.”

Hawks a remarcat că seturile de date despre dimensiunea creierului tind să suprareprezinte bărbații de origine europeană, ceea ce face dificilă stabilirea unei tendințe globale în rândul unor populații diverse.

„Dimensiunea creierului a revenit spre valori mai mari în ultimii 150 de ani, în țările industrializate”, a spus Hawks. „Acest lucru s-a datorat cel mai probabil în mare parte nutriției și a fost corelat cu dimensiunea corpului, dar dacă dimensiunea corpului explică întregul efect nu este clar din datele limitate disponibile.”

De ce se micșorează creierul uman?

Dacă ni s-a micșorat creierul, de ce? Oamenii de știință au propus câteva explicații.

Una are legătură cu apariția agriculturii.

„Pe parcursul Holocenului, oamenii au introdus treptat producția de alimente – agricultura și creșterea animalelor – care le-a permis să trăiască în comunități mai mari”, a spus Henneberg. „Forța fizică brută necesară pentru vânarea prăzilor mari și protejarea familiei de prădători puternici a devenit mai puțin necesară, în timp ce un corp mai mic necesita mai puțină hrană, fiind astfel favorizat de selecția naturală.”

De fapt, nu doar creierul ni s-a micșorat – s-au micșorat și corpurile.

„La sfârșitul erei glaciare, înălțimea medie a bărbaților era de aproximativ 1,75 m, în timp ce în comunitățile agricole din mijlocul Holocenului era de 1,65 m", a spus Henneberg. „Masa corporală a scăzut și mai mult, deoarece vedem oase umane mai subțiri, mai puțin robuste.” Înălțimea a revenit recent în unele părți ale lumii, iar Hawks spune că și dimensiunea creierului ar putea fi pe o traiectorie ascendentă.

Încălzirea de după ultima eră glaciară ar putea fi, la rândul ei, un factor. Stibel a menționat două principii biologice, cunoscute sub numele de regula lui Bergmann și regula lui Allen, care spun că „corpurile și organele tind să devină mai suple în climatele mai calde, pentru a crește suprafața și a disipa căldura.”

O altă explicație posibilă este că inteligența umană însăși s-a schimbat pe măsură ce ne-am specializat profesional și împărtășim mai multe informații unii cu alții, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să știm totul, ci doar o felie de cunoaștere pentru ca societatea să funcționeze.

DeSilva a spus că echipa sa a propus ideea că „creșterea populației, specializarea ulterioară a oamenilor în roluri specifice în societate și dezvoltarea inteligenței colective ar fi putut contribui la scăderea dimensiunii individuale a creierului, similar cu ce se observă la unele insecte eusociale, precum furnicile și viespile”. De exemplu: „Sunt un antropolog și anatomist destul de bun, dar nu v-ați dori să vă repar mașina sau să vă investesc economiile pentru pensie pe Wall Street.”

Stibel este de acord că acesta este un factor semnificativ.

„Unele specii de furnici care dezvoltă sisteme sociale complexe înregistrează reduceri similare ale dimensiunii creierului individual, pe măsură ce colonia preia o parte mai mare din sarcina cognitivă”, a spus el. „Se pare că noi am făcut ceva remarcabil de asemănător cu ajutorul culturii și tehnologiei.”

„Ceea ce sugerează cercetarea noastră este că am trecut printr-o schimbare fundamentală în modul în care funcționează cogniția”, a adăugat Stibel. „În loc să ne bazăm exclusiv pe puterea cerebrală individuală, am devenit extraordinar de dependenți de rețelele culturale și tehnologice.”

Stibel a remarcat că un creier mare poate fi o povară, consumând mai multă energie, ceea ce obligă oamenii să mănânce mai mult pentru a supraviețui. „Creierele mari sunt costisitoare din punct de vedere metabolic, consumând aproximativ 20% din energia noastră de repaus și producând căldură semnificativă.” În perioadele de lipsă alimentară, cum ar fi o eră glaciară, oamenii cu creiere mai mari aveau mai multe șanse să moară de foame.

Asta nu înseamnă că oamenii sunt mai inteligenți sau mai proști decât erau – arată doar că inteligența noastră este diferită.

„Probabil am renunțat la o parte din capacitatea computațională brută în favoarea capacității de a valorifica inteligența colectivă”, a spus Stibel. „Dacă asta e un câștig sau o pierdere depinde în întregime de cum definești inteligența. Și, bineînțeles, de cât de stabile se vor dovedi pe termen lung sistemele culturale și tehnologice de care depindem acum.”