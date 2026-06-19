„Ploile însângerate” care vin din Sahara lasă microorganisme în solul țărilor din Europa. Ce s-a descoperit în Portugalia

„Ploaia însângerată” poate aduce atât beneficii, cât și efecte negative. Foto: Profimedia Images

Oamenii de știință examinează modul în care „ploaia însângerată” afectează microbiomul solului, concentrându-se în special pe podgoriile portugheze. Ploile care conțin mii de tone de nisip fin, adunat din Sahara și deversat peste Europa, devin tot mai intense. Acestea produc uneori o „ploaie însângerată” care lasă dungi roșii vizibile și, deși în general inofensiv, praful nu este steril, ci aduce o încărcătură de microorganisme, scrie The Guardian.

O mare preocupare este modul în care microbii aduși prin nisipul saharian pot afecta microbiomul solului și pot avea impact asupra fertilității agricole și a randamentului culturilor. Sudul Portugaliei se află de-a lungul uneia dintre principalele rute de depunere a prafului saharian, iar efectul asupra podgoriilor, în special, este o preocupare tot mai mare.

O echipă de la Universitatea din Lisabona făcut o cartografiere genomică a microbilor din probele de praf de la furtuna Celia din 2022.

Pe lângă alte descoperiri, studiul a scos la iveală o surpriză: bacterii care ar putea fi benefice pentru creșterea culturilor. Cercetătorii spun că tulpinile de bacterii rezistente din praf se pot integra în solul european. Acestea pot acționa ca rizobacterii care promovează creșterea plantelor (PGPR), care modifică chimic mediul din jurul rădăcinilor plantelor pentru a elibera nutrienții și a stimula creșterea, acționând ca îngrășăminte naturale.

„Ploaia însângerată” poate aduce atât beneficii, cât și efecte negative, în special prin furnizarea de bacterii din sol adaptate condițiilor de căldură și secetă. Cercetătorii depun eforturi susținute pentru a înțelege modul de răspândire a microorganismelor și pentru a identifica cele mai bune strategii de combatere a amenințărilor și de valorificare a oportunităților.

Cea mai recentă ploaie cu praf saharian a avut loc în luna martie a acestui an, când vânturile de iarnă au ridicat nori de praf din Deșertul Sahara, care au fost purtați spre nord, spre Mediterana, și dispersați pe scară largă în Europa, în următoarea lună.