„Poate fi ușor instalat în case si birouri mici”. China lansează supercomputerul cât un frigider, care reduce consumul energetic cu 90%

O echipă de cercetători chinezi de la Guangdong Institute of Intelligent Science and Technology (GDIIST) a prezentat un supercomputer inteligent de dimensiunea unui frigider, numit BIE-1. FOTO: South China Morning Post

O echipă de cercetători chinezi de la Guangdong Institute of Intelligent Science and Technology (GDIIST) a prezentat un supercomputer inteligent de dimensiunea unui frigider, numit BIE-1, care are un consum energetic redus cu 90% față de supercomputerele convenționale.

Prezentarea a avut loc în cadrul unui forum desfășurat în Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone, pe 25 octombrie.

Computerul dispune de capabilități avansate de procesare, comparabile cu cele ale unui supercomputer complet, reducând în același timp consumul de energie cu 90%. Oamenii de știință au utilizat o rețea neurală intuitivă și un algoritm de inteligență artificială similar cu mecanismele creierului uman pentru a obține această performanță.

Dispozitivul a fost lansat în comun de Zhuhai Hengqin Neogenint Technology și Suiren (Zhuhai) Medical Technology, două companii incubate în cadrul GDIIST.

„Poate fi ușor instalat în locuințe, birouri mici sau chiar în medii mobile”, a transmis institutul pe site-ul său, vineri. „Are un consum redus de energie și puțin zgomot, și poate fi numit un supercomputer miniaturizat, făcând capabilitățile de calcul inteligente de înalt nivel accesibile tuturor”.

Supercomputerele convenționale necesită spații foarte mari, adesea ocupă o întreagă încăpere dintr-un centru de date. În plus, acestea au un consum uriaș de energie, atât pentru funcționare, cât și pentru răcire.

„Un centru de calcul tradițional este precum o clădire, are nevoie de investiții uriașe și de un consum energetic ridicat”, a explicat Nie Lei, co-director al laboratorului comun de sisteme inteligente de calcul din cadrul GDIIST.

Supercomputerul BIE-1 reprezintă o îmbunătățire a sistemelor existente, datorită portabilității sale și consumului energetic foarte redus.

„BIE-1 are dimensiunea unui frigider mic cu o singură ușă și poate fi alimentat direct la o priză de uz casnic, cu un consum de energie de doar o zecime din cel al echipamentelor tradiționale”, a declarat Nie pentru China Science Daily, sâmbătă.

Sistemul imită îndeaproape mecanismele de calcul ale creierului uman, permițând o învățare eficientă și un raționament interpretabil. A demonstrat, de asemenea, capacitatea de a învăța și de a extrage tipare din seturi mici de date. Conform institutului, dispozitivul poate gestiona simultan mai multe tipuri de date, text, imagini și vorbire, permițând antrenarea și rularea modelelor AI cu viteză și eficiență ridicată.

Supercomputerul compact atinge viteze de antrenare de 100.000 de tokeni pe secundă și viteze de inferență de 500.000 de tokeni pe secundă, performanțe comparabile cu cele ale clusterelor tradiționale de calcul echipate cu multiple GPU-uri de top. Chiar și în sarcini complexe, temperatura sistemului nu depășește 70°C, iar dispozitivul funcționează silențios.

Institutul consideră că BIE-1 poate fi folosit într-o gamă largă de industrii, de la monitorizare medicală la domiciliu, la tutorat personalizat pentru copii și până la asistenți AI pentru birouri.