Premiră medicală în Italia. Un pacient bolnav de cancer de colon a fost operat „în stare de veghe”, prin hipnoză

În timpul procedurii, pacientul a comunicat cu un medic, care a folosit tehnici hipnotice. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost operat la spitalul Molinette, în Torino, Italia unde i s-a extirpat o tumoare la colon „în stare de veghe”, prin hipnoză. Intervenția chirurgicală oncologică efectuată asupra unui pacient treaz, însoțită de hipnoză clinică, deschide o potențială nouă frontieră pentru tratamentul pacienților fragili.

Operaţia în premieră a avut loc la Spitalul Molinette din Torino, unde echipa Departamentului Universitar de Chirurgie Generală a finalizat cu succes o hemicolectomie dreaptă, adică îndepărtarea porțiunii drepte a colonului, la un bărbat în vârstă de 76 de ani, a cărui stare clinică fusese considerată anterior inoperabilă sub anestezie generală, relatează Corriere della Sera.

Conform spitalului, acesta este primul caz documentat la nivel internațional de rezecție majoră de colon, efectuată cu o tehnică combinată de anestezie loco-regională și hipnosedație. Pacientul, originar din Puglia, suferea de o tumoră hemoragică la nivelul colonului drept, dar se afla într-o stare extrem de compromisă: în urma unei embolii pulmonare masive și a insuficienței respiratorii severe, ar fi avut riscuri extrem de mari din cauza ventilației artificiale necesare pentru anestezia generală, cu posibile complicații cu un rezultat imprevizibil. De aici și alegerea unei abordări alternative , personalizate: blocuri anestezice ale peretelui abdominal, sedare conștientă și hipnoză clinică.

Hipnoza în sine s-a dovedit crucială în asigurarea tolerabilității procedurii, reducând stresul psihologic și nevoia de medicamente sedative și permițând pacientului să își mențină respirația autonomă și stabilitatea neurovegetativă pe parcursul întregii operații.

Operaţia, care a durat aproximativ o oră, a fost efectuată cu pacientul alert și cooperant. În timpul procedurii, acesta a comunicat cu un medic, care a folosit tehnici hipnotice pentru a-l ghida mental departe de sala de operație, înapoi la domiciliul său din Puglia.

Complexitatea operației a necesitat o adaptare semnificativă a tehnicii chirurgicale, necesitând o sincronizare rapidă și manevre deosebit de delicate pentru a asigura un confort maxim.

Rezultatul postoperator a fost descris ca fiind „ excepțional ”: nu a fost nevoie de terapie intensivă, astfel au fost posibile reluarea deplasării și a alimentației normale în primele 24 de ore, funcția intestinală a fost restabilită a doua zi, iar controlul durerii a rămas optim. După câteva zile, pacientul a putut să se întoarcă în siguranță acasă.

„Aceasta este o nouă frontieră pentru pacienții fragili”, a comentat Livio Tranchida, directorul general al Citta della Salute e della Scienza din Torino . „Această procedură demonstrează cum excelența chirurgicală, combinată cu medicina personalizată și integrarea unor tehnici precum hipnoza clinică, poate extinde limitele chirurgiei oncologice.”

Acest rezultat, dacă va fi confirmat prin aplicații ulterioare, ar putea redefini opțiunile de tratament pentru segmentul de pacienți excluși anterior de la abordările chirurgicale tradiționale din cauza riscurilor excesive ale anesteziei.