Prima pâine din grâu fără gluten a fost obținută datorită unei tehnologii brevetate în Italia

Publicat la 15:39 01 Mai 2026

Tehnologia, dezvoltată de-a lungul anilor de cercetare, implică un tratament inițial al făinii de grâu cu o enzimă, care este capabilă să formeze legături între proteinele glutenului.

A fost creată prima pâine de grâu fără gluten datorită unei tehnologii brevetate în Italia. Conținutul său de gluten este mai mic de 20 de părți per milion, o valoare care îi permite să fie clasificată drept fără gluten conform reglementărilor internaționale actuale.

Această realizare este rezultatul unei tehnologii inovatoare, acum brevetată la nivel internațional, dezvoltată în Italia în laboratoarele din localitatea Avellino ale Institutului de Științe Alimentare al Consiliului Național de Cercetare din Italia, relatează La Stampa.

Studiul

Studiul, publicat în revista Food Frontiers, a implicat și Universitatea Cattolica del Sacro Cuore din Piacenza. „Pâinea pe care am creat-o reprezintă prima pâine fără gluten din lume, destinată în principal persoanelor cu intoleranță la gluten, boală celiacă și sensibilitate la gluten”, a declarat Mauro Rossi, cel care a coordonat cercetătorii.

„Produsele clasificate în prezent ca fiind fără gluten sunt fabricate exclusiv cu făinuri natural fără gluten și, prin urmare, sunt foarte diferite de grâu în ceea ce privește proprietățile organoleptice și tehnologice. Prin urmare, produsul nostru deschide un scenariu complet inovator în sectorul fără gluten”, a adaugat Rossi, „o piață globală în continuă creștere și, mai important, în conformitate cu așteptările celor cu intoleranță la gluten.”

Tehnologia

Tehnologia, dezvoltată de-a lungul anilor de cercetare, implică un tratament inițial al făinii de grâu cu o enzimă, transglutaminaza microbiană, care este capabilă să formeze legături între proteinele glutenului. Ulterior, glutenul astfel detoxifiat este reintegrat cu amidonul de grâu, reconstituind în acest mod o făină fără gluten, dar cu proprietăți similare cu cele ale făinii clasice și cu valori nutriționale mai bune decât alimentele tradiționale fără gluten.