Sonda Mars Express a Agenției Spațiale Europene a surprins forme ciudate în nisipul Planetei Roșii

Yardang-uri pe Marte. Sursă foto: ESA. Credit: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

Sonda Mars Express a Agenției Spațiale Europene (ESA) a surprins recent o imagine în care experții au identificat o serie de așa-numite yardang-uri în apropierea muntelui Eumenides Dorsum, notează space.com.

Un yardang este o creastă ascuțită și neregulată de nisip, situată pe direcția vântului predominant în regiunile deșertice expuse, formată prin eroziunea eoliană a materialului adiacent.

În imaginea de pe Marte, crestele se înclină în aceeași direcție, relevând felul în care se manifestă vântului predominant în regiunea fotografiată.

Cadrul surprins de Mars Express acoperă o suprafață comparabilă ca mărime cu Belgia.

Potrivit specialiștilor ESA, eroziunea eoliană a remodelat peisajul inițial de rocă vulcanică.

Imaginea yardang-urilor de pe Marte ajută la înțelegerea modelului atmosferic de pe Planeta Roșie

Regiunea cu yardang-uri se află la capătului nordic al munților Eumenides Dorsum, parte a imensei Formațiuni Medusae Fossae, situată nu departe (în termeni planetari) de impunătoarea "provincie" vulcanică Tharsis.

Marte poate părea înghețat în timp la prima vedere, dar imagini precum cea realizată de Mars Express reamintesc faptul că planeta este încă în schimbare, și nu doar prin cutremure și erupții.

Yardang-urile probează existența unor vânturi persistente, direcționale, suficient de puternice pentru a arunca pe distanțe mari nisip în rocile maleabile.

Aceste formațiuni sunt valoroase pentru înțelegerea climatului marțian actual și a condițiilor de suprafață.

Potrivit specialiștilor, atunci când se cunoaște direcția vântului din teren, se poate face o verificare reală a modelelor atmosferice și se poate obține o imagine mai clară a modului în care praful și nisipul sunt transportate pe planetă în prezent.