„Soțul tău e acum o legumă”. Povestea femeii care refuză să creadă asta – și a științei care îi dă dreptate

Unul din patru pacienți diagnosticați ca fiind în stare vegetativă este, de fapt, conștient – aude, înțelege, își imaginează că joacă tenis atunci când i se cere. Această descoperire, publicată în august 2024 în The New England Journal of Medicine după 17 ani de cercetare internațională, răstoarnă tot ce știam despre conștiența umană și despre limitele creierului afectat. Un reportaj amplu The New York Times urmărește povestea Tabithei Williams, a cărei luptă de a-și salva soțul diagnosticat ca „vegetativ” deschide una dintre cele mai complicate dezbateri etice ale medicinei moderne: ce facem cu zecile de mii de pacienți care ar putea fi, chiar în acest moment, treji, ascultând – și absolut singuri?

Doctorul i-a spus că soțul ei este acum o legumă. „Și va fi mereu doar o legumă”. Chiar așa a zis? Legumă? Și „doar”? Ei bine, așa își amintește ea. În notițele lui medicale, doctorul a scris că prognosticul pacientului său este „prost/grav”.

Cu câteva săptămâni mai devreme, pe 4 octombrie 2024, Aaron Williams, aflat într-o călătorie departe de casă, s-a plâns că îl doare stomacul. Apoi a început să vomite și nu se mai putea opri. Apoi a început să urle. Soția lui, Tabitha, a încercat să îl aducă înapoi acasă, în Aiken, Carolina de Sud. Era deja aproape – poate la 30 de minute distanță – când corpul lui Aaron s-a înțepenit, membrele i s-au întins brusc și totul s-a lăsat cu o tăcere grea.

La spital, Aaron, în vârstă de 30 de ani, a fost diagnosticat cu stop cardiac. Medicii au făcut RCP și, când nu a funcționat, au făcut din nou și din nou. Corpul lui mic și subțire – doar 1,73 metri, 61 de kilograme – se zdruncina sub forța compresiilor. După cinci runde, inima a început să bată din nou. I-au introdus un tub de respirație și l-au atașat la ventilatorul de lângă pat.

Stând lângă soțul ei aflat în comă, Tabitha putea auzi șuieratul mecanic, discret, al aparatului, relatează reporterii The New York Times într-un reportaj amplu despre frontierele neurologiei moderne și despre alegerile imposibile cu care se confruntă familiile pacienților în stare vegetativă.

Aaron, diagnosticat cu diabet de tip 1, nu își mai luase insulina de ceva vreme. În parte din orgoliu – era diabetic dintotdeauna și credea că își cunoaște corpul suficient de bine încât să știe când glicemia o ia razna. Dar nici nu avea rețetă: se mutaseră recent cu cei cinci copii și încă nu găsise un medic de familie care să accepte Medicaid, programul public de sănătate pentru cei cu venituri mici.

Tomografia, electroencefalograma și, mai târziu, RMN-ul au arătat o leziune cerebrală anoxică globală și o „disfuncție corticală sever”". Creierul lui era atât de umflat încât împingea afară, spre cutia craniană, aplatizând parțial circumvoluțiile de pe suprafața sa. La examinare, Aaron nu avea reflex de clipire și nu răspundea la sunet.

Tabithei i s-a spus că starea actuală a soțului ei va fi relativ scurtă. Viața reală nu e ca într-o telenovelă în care personajele zac luni întregi în comă. În cel mult câteva săptămâni, Aaron fie avea să moară, fie avea să înceapă să se trezească. Între timp, ar trebui să știe că, și dacă va supraviețui, s-ar putea să nu își revină într-un mod „semnificativ”. Tabitha își amintește un medic explicându-i cum creierul uman este alcătuit din regiuni distincte și că, în cazul lui Aaron, partea afectată era „cea care te face să fii tu”.

La 11 zile după colaps, un medic de îngrijiri paliative s-a întâlnit cu Tabitha și i-a spus că ar trebui să își stabilească „o linie în nisip” – un prag dincolo de care să nu mai insiste asupra tratamentului agresiv. Era decizia ei. Ar trebui să se gândească la ce și-ar fi dorit Aaron. Iar dacă nu știa asta, la ce crede ea că și-ar fi dorit. Iar dacă nici asta nu știa, la ce crede ea că ar fi cel mai bine pentru el.

Ce nu i-a spus medicul în cuvinte directe era că Tabitha avea ceea ce medicii de terapie intensivă numesc „o fereastră de oportunitate” – o șansă de a-l lăsa pe Aaron să moară rapid – și că acea fereastră era pe cale să se închidă. Aaron depindea de ventilator pentru a respira, iar ventilația putea fi oprită ușor. Multe familii aleg să-și ia rămas-bun în acest stadiu și, când o fac, simt că lasă, pur și simplu, natura să își urmeze cursul.

Dar dacă Aaron avea să trăiască mai departe, urma să aibă nevoie de un tub de alimentare introdus chirurgical prin peretele abdominal, direct în stomac. Odată făcut acest pas, decizia de a-l lăsa să plece devenea mult mai grea.

Atunci nu mai era vorba despre oprirea unui aparat, ci despre oprirea hranei și a apei și despre așteptarea unei morți lente, prin deshidratare și înfometare. Teologii și bioeticienii dezbat de zeci de ani diferența morală dintre „retragerea” ventilației și „privarea” de hrană – dacă există vreo diferență reală între ele.

Dar clinicienii știu că familiile simt o diferență uriașă. Retragerea hranei e mult mai greu de suportat. Odată montat tubul de alimentare, familiile tind să-l lase acolo, iar pacientul continuă să trăiască în orice stare s-ar afla.

Tabitha a vrut să îi mai dea timp lui Aaron. Ar fi fost „crimă”, se gândea, să îl lase să moară dacă exista cât de mică speranță – dacă niciun medic nu putea să afirme definitiv că nu mai e nicio șansă. I-a spus doctorului să comande tubul de alimentare.

Spre sfârșitul lunii, Aaron a deschis ochii. I-a mișcat, oprindu-se din loc în loc. Apoi, i s-a părut Tabithei, privirea i-a zăbovit pe chipul ei. A început să scoată sunete. Și-a mișcat puțin capul. Tabitha era euforică – până când un medic a efectuat un examen la patul bolnavului, menit să evalueze nivelul de conștiență, iar Aaron a obținut un punctaj foarte slab. I s-a spus că soțul ei nu este, de fapt, treaz, ci într-o „stare vegetativă persistentă”.

Mare parte din creier îi era încă grav afectat, dar trunchiul cerebral – care conectează creierul cu măduva spinării – fusese cruțat, susținând reflexele de bază și ciclurile de somn-veghe.

Medicii i-au spus Tabithei că Aaron nu este conștient. Nu poate gândi și nu poate simți nimic, inclusiv durere. Nu poate vedea. Iar dacă i se pare că îi strânge mâna, este doar un reflex de apucare.

I-au spus că unii pacienți în situația lui Aaron își revin și își recapătă conștiența, dar că mulți rămân blocați în starea vegetativă sau într-o stare de „conștiență minimă”, cu momente fugare de luciditate și scurte perioade în care pot privi cu intenție, pot mișca un membru la comandă sau pot zâmbi. Era imposibil de știut unde avea să ajungă Aaron. Între timp, Tabitha ar trebui să înceapă să caute un centru de îngrijire.

Odată ce Aaron a deschis ochii, Tabitha nu i-a mai părăsit patul. „Soția era la capul patului”. „Soția dormea la capul patului”. „Soția dormea pe scaun la capul patului” – Așa notau medicii în fișa lui Aaron.

Tabitha a decis să folosească timpul ca să citească tot ce putea găsi despre starea vegetativă. Aproape imediat, a dat peste relatări despre un studiu publicat în The New England Journal of Medicine în august 2024 – cu mai puțin de două luni înainte de colapsul lui Aaron – de cercetătoarea Yelena Bodien și colegii ei. Lucrarea descria rezultatele unui studiu internațional de 17 ani, desfășurat pe 241 de pacienți nereactivi cu „tulburări de conștiență”, fiecare dintre ei aflat în comă, stare vegetativă sau stare de conștiență minimă.

După ce a citit articolul, Tabitha s-a simțit dezorientată. Deși toți oamenii descriși în studiu erau „comportamental nereactivi” la examenele clinice de rutină – exact ca Aaron, păreau absenți și inaccesibili – un sfert dintre ei s-au dovedit, prin monitorizare cerebrală avansată, a fi efectiv conștienți și capabili să urmeze comenzi complexe. Aveau ceea ce cercetătorii numesc „disociere cognitivo-motorie” – o ruptură între creierul lor conștient și corpul imobil. Erau, cum îi numesc unii cercetători, „conștienți pe ascuns”. Adică erau treji. Și ascultau.

Tabitha a început să-și imagineze că Aaron ascultă și el. Că ascultase tot timpul.

Pentru ea, acel studiu a schimbat totul. Se întreba de ce medicii lui Aaron îi spuseseră, fără niciun dubiu, că soțul ei nu poate gândi și nu poate simți. Niciunul nu îi menționase vreodată posibilitatea ca el să o audă.

Pacienții din studiu fuseseră supuși unor investigații neuronale avansate – fie RMN funcțional (fMRI), fie EEG (în care electrozi atașați pe scalp detectează semnale electrice infime de sub el), uneori ambele. Fiecare persoană era apoi rugată să îndeplinească sarcini cognitive: să „își imagineze că joacă tenis”, să „își imagineze cum deschide și închide mâna”, să „deschidă și să închidă mâna”.

Dintre cei 241 de pacienți, 60 păreau să facă exact ce li se cerea. Când erau rugați să își imagineze că joacă tenis, zona creierului care controlează planificarea motorie se activa exact ca la o persoană sănătoasă. Același lucru se întâmpla când erau rugați să își imagineze mișcarea mâinii. Toți pacienții aveau leziuni cerebrale severe – unele creiere arătau atât de degradate fizic încât părea imposibil să mai poată susține un gând conștient – și totuși, iată-i: imaginându-se jucând tenis.

Citind studiul, Tabitha a aflat că cercetarea privind conștiența ascunsă nu era nouă. Primul caz în care un pacient diagnosticat ca fiind în stare vegetativă s-a dovedit conștient a fost identificat în 2006. Dar acum, pentru prima dată, un studiu la scară largă arăta cât de răspândit este fenomenul: unul din patru.

Potrivit unor estimări, aproximativ 50.000 de americani se află într-o stare vegetativă cronică, iar alți 200.000–400.000 sunt într-o stare de conștiență minimă.

Dacă datele studiului ar fi extrapolate, zeci de mii dintre ei ar putea fi, chiar în acest moment, conștienți pe ascuns – și totuși considerați incapabili să gândească. Stând pur și simplu întinși într-un pat, cel mai probabil într-un azil din care nu vor ieși niciodată.

În ziua publicării studiului, Nicholas Schiff, profesor de neurologie și neuroștiință la Weill Cornell Medical College și unul dintre autori, a declarat pentru The New York Times: „Nu este în regulă să știm asta și să nu facem nimic”.

Cât de conștienți erau, de fapt, acești oameni rămânea incert. Unii cercetători considerau că, chiar dacă pacienții erau suficient de conștienți încât să își imagineze un meci de tenis, modul lor de a fi conștienți era diferit și diminuat.

Toți păreau să fie de acord că pacienții erau conștienți de sine – că simțeau și aveau un sentiment fundamental de a fi cineva care simte. Dar nimeni nu știa cât de mult păstrau din ei înșiși: dacă se cunoșteau ca un anume cineva, ca cel care fuseseră odată. Era imposibil de știut. În viziunea acestor cercetători, pacienții cu conștiență ascunsă ocupau un spațiu gri fenomenologic, inaccesibil atât sondelor științifice, cât și imaginației umane.

Alți cercetători, însă, credeau că cel puțin unii dintre pacienți erau, intelectual, în mare parte intacți. Desigur, dacă acest lucru era adevărat, era posibil și ca acel sine intact să sufere. Poate că unii pacienți cereau în tăcere să trăiască, în timp ce medicii le retrăgeau tuburile de respirație. Sau poate că tânjeau cu disperare după moarte, în timp ce alții le introduceau tuburi de alimentare.

Tabitha i-a întrebat pe medicii lui Aaron dacă și el ar putea fi supus unui RMN funcțional și rugat să își imagineze că joacă tenis. I s-a spus că nu. Existau doar câteva locuri în toată țara care aveau echipamentul, software-ul și expertiza necesară – și, chiar și acolo, testele se făceau aproape exclusiv în cadrul unor studii de cercetare.

Când a întrebat dacă Aaron ar putea fi înrolat într-unul dintre acele studii sau transferat într-o instituție specializată, i s-a spus că nu se poate nici una, nici alta. Exista știința pe care o citise în acel articol, și exista realitatea clinică – iar a doua nu ținea pasul cu prima.

Cu cât citea mai mult despre starea vegetativă, cu atât Tabitha se simțea mai nesigură în privința a orice.

„Am ajuns să înțeleg că sunt multe lucruri pe care nu le știu”, spune ea.

Nu era vorba doar de faptul că unii pacienți aparent vegetativi erau, de fapt, conștienți. Era și că diagnosticul în sine era adesea aplicat greșit.

Potrivit unei statistici larg citate, aproximativ 40% dintre pacienții diagnosticați ca vegetativi prin examene clinice standard erau, de fapt, în stare de conștiență minimă.

„În ce alt domeniu al medicinei”, scria bioeticianul și medicul Joseph Fins, „ar fi tolerată o rată de eroare diagnostică de peste 40%?”

Pacienții pot fi diagnosticați greșit pentru că dormeau, sau erau deliranți, sau prea sedați în momentul evaluării. Sau pentru că nu îi auzeau bine pe medici. Sau pentru că erau răniți sau aveau dureri. Uneori, pentru că trupul lor nu putea efectua exact sarcina cerută – să ridice un deget, de exemplu – dar ar fi putut răspunde dacă li s-ar fi cerut altceva: să înghită sau să miște degetul mic de la picior.

În cel mai bun caz, examenele clinice sunt măsuri brute. Un studiu publicat în 2017 în revista Neuroethics afirma că, folosind aceste instrumente, „medicii competenți sunt în prezent incapabili să distingă cu certitudine între cei care sunt cu adevărat vegetativi și cei care sunt, de fapt, conștienți”.

Alți pacienți începuseră probabil în starea vegetativă, dar ieșiseră apoi, la săptămâni, luni sau chiar ani după evaluare – și niciun medic nu observase. Citind, Tabitha a aflat că și un creier grav afectat se poate repara uneori, refăcând fibrele de substanță albă care conectează celulele nervoase și permițând unui sistem cerebral dezintegrat să se reintegreze.

Asta era mai probabil la pacienții cu leziuni de natură traumatică – accidente de mașină, lovituri la fotbal american, bătăi în baruri – decât la oameni ca Aaron, a cărui leziune fusese cauzată de lipsa de oxigen. Dar chiar și un creier ca al lui se putea uneori vindeca, măcar parțial.

O meta-analiză a arătat că între 10 și 24% dintre pacienții diagnosticați ca vegetativi prezintă, în cele din urmă, un anumit grad de conștiență. Alte studii au arătat că un număr mic recuperează capacitatea de a comunica în mod intenționat și predictibil, deși de cele mai multe ori asta înseamnă ceva simplu, precum mișcarea unui deget pentru „d”". Vorbirea complexă apare doar în cazuri extrem de rare.

Existau atât de multe dovezi noi despre recuperarea tardivă încât, în 2018, American Academy of Neurology a redenumit starea vegetativă „permanentă” drept „cronică”. Folosirea cuvântului „permanent”, explicau ghidurile, „implică ireversibilitate, ceea ce nu este susținut de cercetările actuale”.

Starea vegetativă, după cum s-a dovedit, nu era fixă. Dar, practic, eticheta rămânea lipită. Tabitha a aflat că, odată ce un pacient era diagnosticat drept „vegetativ” și internat într-un azil, era aproape imposibil pentru membrii familiei să obțină o a doua opinie, un nou diagnostic și apoi, poate – dar numai poate – o nouă autorizare de la compania de asigurări și intrarea într-un program de reabilitare. În schimb, când un membru al familiei aflat la căpătâiul pacientului raporta primele pâlpâiri de conștiență ale celui drag, era de obicei respins ca fiind cineva care vede ce vrea să vadă.

Tabitha nu a văzut niciodată vreun medic vorbind cu Aaron. Câteva asistente o făceau – îi urau bună dimineața sau îi explicau că îi schimbă halatul – dar majoritatea nu. A fost o asistentă, spune ea, care ofta apăsat de fiecare dată când intra în rezerva lui Aaron: un suspin mare, teatral, care comunica perfect nerăbdare și dispreț. Încă mai e aici?

Așa fusese de când primise diagnosticul de stare vegetativă. Tabithei i se spusese că, din cauza acestuia, Aaron nu va beneficia de kinetoterapie sau de alt tip de recuperare. O vreme, a încercat să îi facă ea însăși terapie, sau ceva ce aducea a terapie – mișcându-i pe rând membrele. Dar până la urmă a trebuit să se întoarcă la muncă, la departamentul administrativ al unei școli locale. Acum, Tabitha se îngrijora pentru toate orele în care soțul ei stătea pur și simplu întins, cu mușchii atrofiindu-se din lipsă de mișcare, îngrijit de oameni care nu credeau că el mai este, de fapt, acolo.

În 2019, o redacție locală a relatat cazul unei femei indigene de 29 de ani care trăia într-un azil din Phoenix. Cu mai bine de zece ani înainte, femeia aproape se înecase și intrase într-o stare vegetativă. Dar în decembrie 2018, imediat după Crăciun, personalul a auzit-o gemând.

S-a dovedit că era însărcinată și în travaliu. Gemetele însemnau că avea dureri, ceea ce însemna că era capabilă să simtă durere, ceea ce însemna că nu era deloc în stare vegetativă – iar asta putea să însemne că fusese conștientă și suferindă cu nouă luni mai devreme, când fusese violată de un asistent medical licențiat care lucra în clădire. Nimeni nu observase că ciclurile menstruale ale femeii se opriseră, sau că burta îi crescuse suficient cât să poată duce o sarcină la termen – cu atât mai puțin că era conștientă, fie și intermitent.

La câteva săptămâni după ce Aaron a ajuns pentru prima dată la spital, a fost transferat la o unitate de îngrijire acută pe termen lung, unde a fost rănit când o asistentă i-a introdus greșit cateterul urinar și i-a sfâșiat uretra. A fost mutat la un alt spital, unde a făcut bășici pe piept și escare pe fese.

La sfârșitul lunii februarie 2025, a fost mutat într-un azil de îngrijire – unde a stat doar șapte zile, până când a dezvoltat o rană prin presiune atât de adâncă, cu atât de mult țesut mort în jur, încât a trebuit transferat înapoi la spital. Avea răni și pe picioare. Interiorul piciorului stâng, lângă unghia lungă și îngălbenită, era ceros și roz, ca un pulpa de pui crudă.

Tabitha se temea că el le simțea pe toate – iar medicii, presupunând că nu are capacitatea de a simți, nu făceau destul pentru el. În cea mai mare parte, Aaron primea paracetamol și ibuprofen.

Și totuși, Tabitha simțea uneori că soțul ei se îmbunătățește. Mici lucruri. Brațele și picioarele lui păreau mai flexibile. Scotea mai multe sunete. Și părea să o privească trist când ea pleca din rezervă. Asta făcea despărțirile insuportabile. Odată, Tabitha i-a cerut lui Aaron să deschidă gura dacă are dureri și să o închidă dacă e în regulă – și el o deschisese, după o pauză. Tabitha credea că ar putea fi într-o stare de conștiență minimă.

Când medicii au refuzat să îl re-examineze pe Aaron, Tabitha a început să filmeze interacțiunile lor.

„Deschide gura încă o dată pentru mine, Aaron”, îl îndemna ea în videoclipuri. „Deschide gura, iubitule. Deschide gura. Aaron, deschide gura. Așa. Așa. Deschide-o. Deschide-o. Așa! Așa. Mă mândresc cu tine. Sunt tare mândră de tine, iubitule. Asta vorbeam!”

Odată, Tabitha a încercat să arate clipurile unuia dintre medicii lui Aaron. Acesta, spune ea, nu a vrut nici măcar să le privească – și-a întors, pur și simplu, fața. „Nicio îmbunătățire”, au scris medicii în fișa lui Aaron.

Cu câteva luni înainte, Tabitha mai credea încă că soțul ei este, în mare, neschimbat – că este tot „tipul pe care îl cunosc”. Doar că, temporar, e acoperit de răni.

Dar ajunsese la ideea că, dacă Aaron mai era încă acolo, undeva, era schimbat. Asta făcea ca întrebarea pe care i-o pusese medicul – ce și-ar fi dorit Aaron – să devină mai evazivă și poate mai puțin relevantă. Ce voia Tabitha cu adevărat să știe acum era dacă acest nou Aaron vrea să continue să lupte.

Uneori, după vizitele la spital, Tabitha scria despre ce se întâmpla pe o pagină de Facebook dedicată îngrijitorilor persoanelor cu leziuni cerebrale anoxice. Într-o zi, cineva din grup i-a spus că ar trebui să contacteze un om pe nume Bobby Schindler, un susținător al pacienților în situații similare cu cea a lui Aaron. Tabitha i-a scris lui Schindler prin site-ul său, iar el a sunat-o a doua zi. A ascultat-o ca și cum chiar îi păsa.

Schindler i-a spus Tabithei că speranța ei pentru Aaron este justă. Că avea dreptate să reziste în fața apelurilor medicilor de a trece la „îngrijiri de confort”.

S-a oferit să o pună în legătură cu un avocat – astfel încât, în dialogul cu spitalul, dacă administrația voia să îl transfere pe Aaron într-un azil înainte ca ea să fie pregătită, să poată spune: „Avocatul meu se va ocupa de asta”. Schindler părea să înțeleagă tot ce trecea Tabitha – pentru că tot așa trecuse și el, cu 20 de ani în urmă, prin cazul surorii lui: Terri Schiavo.

În cei 20 de ani de când a fondat Terri Schiavo Life & Hope Network, Schindler nu și-a promovat niciodată serviciile.

„Cred că doar faptul că există numele lui Terri este suficient pentru ca oamenii să ne găsească”, spune el. De cele mai multe ori, oamenii aveau nevoie de sfaturile lui. De un avocat bun. De bani. Aproape toți aveau nevoie de timp. Sunau de la terapie intensivă ca să-i spună că medicii începuseră să vorbească despre îngrijiri de confort, despre donarea de organe.

Schindler le spunea ce ajunsese să creadă în anii de după moartea surorii sale – una dintre cele mai disputate morți din istoria juridică a Statelor Unite: că poate exista speranță pentru cei dragi lor. Că pot lupta cu administrațiile spitalelor. Că diagnosticul de stare vegetativă persistentă este „subiectiv”.

Uneori, un apelant îi spunea lui Schindler că citise articole online despre oameni cu leziuni cerebrale care păreau inconștienți, dar erau de fapt conștienți, iar Schindler răspundea că și el le citise. Ani la rândul, în timp ce cazul surorii sale se tracasa prin instanțe, Schindler și familia lui insistaseră că Schiavo este conștientă – chiar și atunci când atâția oameni le spuneau că se amăgesc. Exista o aliniere stranie, se gândea Schindler, între ultimii 20 de ani de neuroștiință și ceea ce el crezuse mereu despre sora lui.

În urmă cu 36 de ani, în februarie 1990, Terri Schiavo s-a prăbușit pe holul apartamentului său din St. Petersburg, Florida. Când au ajuns paramedicii, tânăra de 26 de ani era în stop cardiac complet. După șapte încercări de defibrilare, i-au restabilit bătăile inimii. Săptămâni mai târziu, după ce a deschis ochii, a fost diagnosticată ca fiind în stare vegetativă persistentă.

Medicina modernă a creat-o pe ea și pe miile de alți pacienți vegetativi: noile aparate și intervenții chirurgicale care salvau viața oamenilor cu leziuni cerebrale grave – dar doar pe jumătate.

Anii '50 și '60 aduseseră terapia intensivă modernă și, odată cu ea, ventilatoarele mecanice. Anii '70 aduseseră tehnicile de neuroimagistică, precum scanările PET. Apoi, în anii '80 și '90, neurologii dezvoltaseră tehnici chirurgicale noi pentru gestionarea presiunii intracraniene.

Cândva, mulți oameni cu leziuni cerebrale severe făceau hemoragii și mureau. Acum, chirurgii puteau folosi șunturi pentru a drena fluidul în exces din creier. Sau puteau îndepărta o bucată de craniu, permițând unui creier umflat să se extindă temporar. Pe atunci, pionierii acestor metode erau uneori acuzați de colegii lor că produc rezultate mai rele decât moartea. Dar apoi, unii pacienți ieșeau din terapie intensivă și se întorceau să le mulțumească medicilor care îi salvaseră.

Pe vremea la care s-a prăbușit Schiavo, tinerii medici erau uneori învățați că creierul pacienților vegetativi este, pur și simplu, „gelatină”. „Starea vegetativă persistentă” a fost definită formal abia în anii '70. Iar chirurgii efectuau uneori proceduri medicale pe acești pacienți fără anestezie, pornind de la presupunerea că nu simt nimic.

Era comun și ca filozofii să dezbată statutul de persoană al unui pacient vegetativ – și să concluzioneze că nu este o persoană, lipsindu-l astfel de statutul moral acordat tuturor celorlalți. A fi persoană, argumentau ei, cere mai mult decât o inimă care bate. Cere anumite capacități: să simți, să fii conștient de sine, să raționezi, să îți amintești, să ai interese, să prețuiești viața. Nimeni, însă, nu putea cădea de acord asupra listei exacte.

La început, întreaga familie Schiavo era unită în credința că Terri se va face bine. Dar apoi familia s-a rupt. După ani de tratamente eșuate, soțul lui Terri, Michael, a cerut scoaterea tubului de alimentare. Credea că menținerea în viață a trupului ei este un rău și o lipsă de demnitate, chiar dacă ea însăși nu mai putea simți asta. În numeroase ocazii, spunea el, soția îi spusese că nu ar vrea să fie ținută în viață cu aparate.

Părinții ei, Robert și Mary Schindler, nu erau de acord. Familia Schindler era catolică. Credeau că, dacă Dumnezeu ar fi vrut ca Terri să moară, ar fi luat-o deja. Și credeau că ea ar fi vrut să trăiască, în orice formă, ar fi fost posibil.

Mai târziu, Bobby Schindler avea să spună că presa a denaturat această speranță: că, în încercarea de a înfățișa familia Schindler ca pe niște fanatici religioși – pentru că asta făcea povestea mai dramatică și mai ușor de înțeles într-un mod american, ca o bătălie clasică a secolului XX între medicină și credință – familia fusese descrisă ca refuzând să creadă în știință. Da, la început sperau la o recuperare completă. Dar, în timp, așteptările le deveniseră mai realiste. Sperau doar ca Terri să își revină puțin.

Și, în plus, familia Schindler nu credea că Terri era „acolo, undeva, înăuntru”, ci că iat-o, exact acolo, zăcând în fața lor. Vie și, prin urmare, posesoarea unei vieți care merită trăită. Nimeni, argumentau ei, nu ar spune că un om cu dizabilitate intelectuală ar trebui eutanasiat din cauza dizabilității sale – iar starea vegetativă nu era decât un alt punct pe același spectru. Iar dacă nu era așa, atunci unde, mai exact, propuneau criticii lor să tragă linia?

Cu timpul, Bobby a ajuns să vadă „starea vegetativă persistentă” ca pe o categorie politizată și nesigură – și ca pe un eufemism. Un termen pe care medicii îl foloseau pentru a-și oferi acoperire morală în cazul uciderii persoanelor cu dizabilități.

Cazul Schiavo a devenit o știre națională, apoi o știre omniprezentă. La finalul acestuia, cinci medici numiți de instanță au evaluat-o pe Terri. Trei au concluzionat că este în stare vegetativă. Ceilalți doi, selectați de familia Schindler, nu. Unul dintre ei, William Hammesfahr, a depus mărturie că Schiavo „se afla într-o stare de vigilență” și că putea urma comenzi – și că încă s-ar putea îmbunătăți.

Familia a filmat evaluarea lui Hammesfahr și a făcut-o publică, împreună cu alte videoclipuri, în încercarea de a contesta diagnosticul. Experți medicali aveau să spună însă, mai târziu, că mișcările lui Terri erau reflexe, nu intenționate – iar clipurile fuseseră selectate din ore întregi de filmări care o arătau pe Terri făcând altceva decât ce i se cerea.

„Terri? Deschide ochii”, o îndeamnă Hammesfahr în înregistrare. „Deschide ochii. Terri, deschide ochii. Așa. Bine. Bine. Bravo. Bravo, domnișoară. Bravo!”

Instanțele i-au dat dreptate lui Michael Schiavo de fiecare dată. După ce tubul de alimentare a fost introdus, scos, introdus din nou, scos din nou, apoi introdus iar (la ordinul lui Jeb Bush, guvernatorul Floridei), a fost îndepărtat pentru ultima oară pe 17 martie 2005. Treisprezece zile mai târziu, în ciuda unui efort condus de președintele George W. Bush de a obține reintroducerea tubului, Terri Schiavo a murit, deshidratată, la 42 de ani.

Raportul de autopsie a arătat că creierul ei cântărea doar 617 grame – aproximativ jumătate din greutatea unui creier normal. Lobii occipitali erau grav atrofiați, ceea ce indica faptul că era oarbă. „Această leziune era ireversibilă”, a subliniat medicul legist într-o conferință de presă, și „în concordanță” cu starea vegetativă persistentă. Dar chiar și neuropatologul care i-a examinat creierul a recunoscut că autopsia nu putea oferi absoluturi. Nicio examinare post-mortem, nici a creierului lui Schiavo, nici al altcuiva, nu putea „dovedi sau infirma definitiv un diagnostic de stare vegetativă persistentă”.

La un an după moartea surorii sale, Bobby Schindler a citit un articol intitulat „Detectarea conștienței în starea vegetativă”, publicat în revista Science în septembrie 2006, de neurocercetătorul Adrian Owen de la Universitatea Cambridge, împreună cu cinci colegi.

Lucrarea descria o femeie la 20 de ani, diagnosticată ca vegetativă, care se dovedise totuși capabilă, într-un scanner fMRI, să-și imagineze că joacă tenis. The New York Times îl cita pe Schiff, neurologul, descriind-o drept „o dovadă zdrobitoare” că femeia era conștientă. Schindler s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă articolul ar fi fost publicat cu un an mai devreme.

În anii care au urmat, povestea pe care Schindler o spunea despre moartea surorii sale a devenit o poveste mai amplă, despre dizabilitate în America. Despre cum Schiavo era o femeie cu dizabilitate numită „legumă” – și despre cum medicii ei fuseseră „îndoctrinați” să vadă uciderea ei ca pe un act de compasiune.

Unele grupuri de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități o revendicaseră pe Schiavo ca fiind una de-a lor, în timp ce altele susțineau că este altceva.

„Ni s-a spus, cumva, că Terri există în afara dizabilități”", spune Schindler. „Starea vegetativă persistentă a scos-o cumva din categoria dizabilității, într-o categorie nouă”.

A ajuns să respingă excluderea, să vadă diagnosticul de stare vegetativă ca pe o distragere a atenției.

Schindler a început să pledeze pentru cei pe care îi numește „oameni medical vulnerabili”. A ținut discursuri despre starea vegetativă și despre pericolele medicinei moderne. A vorbit la conferințe și marșuri pro-viață și a organizat evenimente anuale „Terri's Day” în toată țara.

Era epoca de după adoptarea Americans with Disabilities Act, iar Schindler a ajuns să afle despre „paradoxul dizabilității”. Conceptul, popularizat în anii '90, descria tendința oamenilor fără dizabilități de a subestima calitatea vieții celor cu dizabilități: de a presupune că e mult mai rea decât este, plină de suferință și lipsită de bucurie – și, deci, poate că nu merită trăită. Cât timp Schiavo era încă în viață, unii comentatori argumentau că nu avea nicio capacitate de a simți calitatea vieții – dar, în același timp, că această calitate trebuie să fie îngrozitoare. Era o logică stranie, se gândea Schindler. Și o aroganță. Cum putea cineva să își aroge dreptul de a-i cunoaște lumea interioară?

În 2011, un studiu celebru publicat în revista BMJ Open a examinat persoane cu sindrom „locked-in”, toate cognitiv sănătoase și capabile să comunice prin mișcări ale ochilor. Studiul a arătat că majoritatea pacienților erau fericiți – iar, surprinzător, cei care erau „închiși” de mai mult timp erau mai predispuși să fie fericiți. Doar 7% dintre respondenți și-au dorit eutanasia. Studiul avea limite, dar mesajul era limpede: chiar și o viață „locked-in” nu e atât de rea, la urma urmei. Poate pentru că nu este, pur și simplu. Sau poate pentru că omul are capacitatea să se obișnuiască.

Schindler credea inițial că toată cercetarea nouă despre tulburările de conștiență îi va sprijini cauza – care era, în parte, să invalideze starea vegetativă ca pe o categorie diagnostică, să arate că este prea instabilă pentru a justifica o decizie de a opri îngrijirea. Citise studiile care arătau că examenele clinice sunt inexacte, că unii pacienți sunt diagnosticați greșit, că unii sunt conștienți pe ascuns și că unii își revin ani mai târziu.

Dar a descoperit că oamenii de știință care studiau conștiența ascunsă se grăbeau să distanțeze cercetarea lor de cazul Terri Schiavo. Insistau că ea fusese cu adevărat vegetativă – și nu genul de stare vegetativă predispusă la erori clinice sau schimbare. Totuși, a observat că unii dintre cei mai importanți neurologi nu se pronunțaseră niciodată despre sora lui. La un moment dat, le-a scris câtorva – inclusiv lui Owen, inventatorul sarcinii „imaginează-ți că joci tenis”. Dar nimeni nu i-a răspuns.

Îi este greu lui Adrian Owen să țină socoteala tuturor oamenilor care îi scriu, pentru că oamenii îi scriu tot timpul: de obicei ca să implore un scan. Uneori, un medic scrie în numele lor. Am o familie. Ți-au citit cartea. Vor un scan înainte să scoatem aparatele.

Odată, rudele unui bărbat din British Columbia au încercat să obțină un ordin judecătoresc prin care să i se interzică soției bărbatului să deconecteze tubul de alimentare până când pacientul nu ar fi transportat cu avionul la London, Ontario – acolo unde se află laboratorul lui Owen, la Western University – pentru neuroimagistică funcțională. Până la urmă, judecătorul i-a dat dreptate soției. Tubul de alimentare a fost retras fără teste. „A fost o situație foarte asemănătoare cu cea a lui Schiavo”, spune Owen.

Oamenii îi scriu pentru că, la 20 de ani după ce Owen a găsit primul său pacient conștient pe ascuns, testarea „nu este parte a îngrijirii standard în niciun loc din lume”. În 2018, American Academy of Neurology a recunoscut că imagistica funcțională ar putea fi utilă când un diagnostic este „ambiguu” – dar nu a definit exact când o situație este ambiguă. În practică, testarea aproape nu se întâmplă niciodată, iar infrastructura care ar permite-o nu există.

Dacă cineva îi scrie din străinătate, Owen explică, din păcate, că nu îi poate ajuta – nu este practic să aducă un pacient străin în sistemul medical labirintic canadian. Mulți scriu din Orientul Mijlociu, pentru că acolo retragerea îngrijirii care susține viața este mai puțin comună, deci sunt mai mulți pacienți vegetativi.

Dacă scrisoarea vine dinăuntrul Canadei, Owen poate oferi uneori un scan, dar numai dacă poate justifica un obiectiv de cercetare – dacă poate argumenta că va învăța ceva nou, de exemplu, din cauza particularităților leziunii cerebrale a pacientului.

„Nu cred că aș putea justifica să cheltui bani pentru a aduce un pacient la mine doar ca să îl pun să își imagineze că joacă tenis”, spune Owen.

Sute de pacienți, în zeci de studii, fuseseră deja rugați să își imagineze tenisul sau o sarcină echivalentă – și, de fiecare dată, aproximativ un sfert dintre ei puteau. Numărul celor conștienți pe ascuns era probabil chiar mai mare, pentru că testele sunt predispuse la rezultate fals negative.

Îl deranjează pe Owen cât de puțin s-a schimbat situația pentru subiecții săi de cercetare în toți acești ani. Unii dintre colegii lui și-au petrecut ani de zile dezvoltând interfețe creier-computer – dispozitive implantate care, speră ei, pot restabili comunicarea pacienților și îi pot elibera din trupurile lor necooperante.

Dar nimeni nu pare să fi ajuns prea departe cu tulburările de conștiență. Iar tratamentul pentru pacienții cronici abia s-a îmbunătățit. Majoritatea pacienților nu primesc deloc reabilitare. Iar cei care primesc sunt tratați cu medicamente și terapii diferite, în combinații diferite – multe dintre ele netestate sau nestudiate pe termen lung.

„Acești pacienți nu sunt «sexy»”, a declarat Steven Laureys, neurolog la CERVO Brain Research Center de la Universitatea Laval din Quebec, pentru The New York Times. „Sunt neglijați”.

Ani de zile, un grup mic de specialiști americani în reabilitare a încercat să convingă Centers for Medicare and Medicaid Services să schimbe regulile de eligibilitate, astfel încât mai mulți pacienți cu tulburări de conștiență să poată accesa programe de reabilitare internată.

Ideea este că și un pacient care nu poate participa activ la reabilitare ar beneficia de atenție medicală și de terapii pasive menite să prevină atrofia musculară și, cel puțin teoretic, să ofere condițiile potrivite pentru recuperarea conștienței. Dar nu s-a ajuns la nimic. Iar sub administrația Trump, discuțiile au încetinit.

Chiar și rarii pacienți identificați drept conștienți pe ascuns sunt rareori ajutați. Cu siguranță, Owen însuși nu i-a ajutat. De-a lungul anilor, acest lucru l-a neliniștit. Când a început cercetarea, dacă Owen descoperea că o persoană putea să își imagineze un meci de tenis, nu împărtășea nici măcar rezultatul cu familia. Pacientul cu leziuni cerebrale era pur și simplu trimis înapoi de unde venise.

Așa s-a întâmplat cu primul pacient conștient pe ascuns din lucrarea din Science din 2006: „Carol”, o tânără de 23 de ani care fusese lovită de două mașini când traversa strada. Carol a fost trimisă acasă fără ca părinții ei să afle vreodată ce descoperiseră cercetătorii. Owen se gândise să le spună, dar a decis, în cele din urmă, că nu era locul lui. El nu era medicul lui Carol – iar medicul ei a decis să nu le spună. Totuși, Owen s-a gândit la asta.

S-a gândit și la „John”, un est-european care a făcut parte dintr-un experiment de referință din 2010: primul care a folosit fMRI pentru a stabili un canal de comunicare cu un pacient conștient pe ascuns. Imaginarea jocului de tenis era pentru „da”, imaginarea plimbării prin camerele casei era pentru „nu”. În scanner, John a reușit să confirme că „nu”, nu avea surori; că „nu”, pe tatăl lui nu îl chema Thomas; și că „da”, pe tatăl lui îl chema Alexander.

Aproape de final, cercetătorii au decis, aproape în glumă, să îi pună o ultimă întrebare: Vrei să mori? Au așteptat un răspuns, dar rezultatele au fost neclare, așa că au încheiat testul. Nu au mai încercat niciodată. Owen s-a întrebat, mai târziu, ce s-o fi gândit John după ce i-a fost pusă întrebarea. Poate: „Ei bine, depinde care este alternativa!” Sau: „Ce șanse sunt ca în următorii cinci ani cineva să găsească o cale să mă scoată din situația asta?”

Dar poate era mai rău decât își imaginase Owen. Poate John își dăduse toată silința să comunice un răspuns – că da (tenis!), voia să moară – dar cercetătorii nu reușiseră să-l descifreze. Iar apoi John, neștiind că răspunsul lui era indescifrabil, așteptase o moarte care nu a venit niciodată. Sau poate că John fusese nehotărât în acel moment și ajunsese mai târziu la un răspuns (tenis! tenis!), iar apoi așteptase ca cercetătorii să îl mai scaneze o dată – doar ca să descopere că nu va mai fi scanat niciodată și că, în schimb, va fi trimis înapoi în estul Europei, unde cercetătorii aveau să piardă legătura cu el după ce linia telefonică a familiei sale a fost deconectată. Poate că a ajuns într-un azil unde nimeni nici măcar nu se gândea să pornească televizorul. Sau să schimbe canalul, dacă televizorul era pornit. Sau să pună niște muzică.

La momentul acela, Owen nu avea aprobarea unui comitet de etică să dezvăluie rezultatele cuiva. În general, printre cercetători, era comun să nu se dezvăluie deloc rezultatele. În formarea unui om de știință, cercetarea este cercetare și medicina este medicină – nu sunt același lucru. Au obligații diferite.

Și, oricum, nu exista un protocol pentru ce trebuie făcut în continuare, după ce un pacient este descoperit ca fiind conștient pe ascuns. Un rezultat pozitiv la un scan cerebral putea astfel crea, cum susțin unii cercetători, „dileme etice profunde” fără soluții.

Dar un corp tot mai mare de lucrări de bioetică argumentează în favoarea testării și a dezvăluirii rezultatelor, unele dintre ele împrumutând din limbajul drepturilor civile. Bioeticianul Joseph Fins i-a descris pe pacienții cu leziuni cerebrale severe drept o minoritate „dezavantajată” ale cărei drepturi trebuie restabilite.

Potrivit acestei perspective, pacienții cu conștiență ascunsă au dreptul să fie diagnosticați, să fie cunoscuți ca fiind conștienți. Să fie recunoscuți – împrumutând de la filozoful Martin Buber, așa cum fac unii neuroeticieni – nu ca „el”, neutrul unui trup gol, ci ca „tu”, pronumele unui trup locuit. Doar diagnosticul în sine, spun susținătorii lor, ar putea fi emancipator.

În 2022, Brian Edlow, neurolog de terapie intensivă la Massachusetts General Hospital, a lansat Emerging Consciousness Program – foarte probabil singurul program clinic din Statele Unite care testează în mod curent pacienții din terapie intensivă pentru conștiența ascunsă. Edlow a început testând propriii pacienți, folosind fMRI. Apoi au început să îl sune medici din toată statul, care voiau să-și testeze și ei pacienții.

La începutul anilor 2000, nimeni nu testa pacienți acuți pentru conștiența ascunsă. În 2019, o echipă de cercetători condusă de Jan Claasen, șeful de neurologie de terapie intensivă de la Columbia University, a testat peste 100 de oameni în terapie intensivă.

Într-o lucrare publicată în The New England Journal of Medicine, echipa a descoperit că 15% dintre pacienții acuți aveau activare cerebrală când erau rugați să „continue să deschidă și să închidă mâna dreaptă” și „să continue să deschidă și să închidă mâna stângă” – iar cei care făceau asta aveau șanse de aproximativ trei ori mai mari să își recupereze cel puțin o parte din independență.

A găsi conștiență în terapia intensivă înseamnă cu totul altceva – pentru că acolo mai este timp, poate, să se facă ceva cu informația. Pentru că în acele zile și săptămâni de început, membrii familiei încă mai decid ce să facă cu cei dragi, iar mulți aleg să îi lase să plece. Conform unor cercetări canadiene larg citate, aproximativ 70% dintre pacienții cu leziuni cerebrale traumatice care mor în spital nu mor din cauza leziunilor, ci din cauza retragerii suportului vital.

„Deci este vorba despre o porțiune mare de oameni care mor pentru că nu urmărim o îngrijire agresivă”, spune Joseph Giacino, director de reabilitare neuropsihologică la Spaulding Rehabilitation Hospital.

La Massachusetts General, Edlow se întreba dacă familiile ar fi mai predispuse să continue îngrijirea dacă ar ști că oamenii dragi lor, cu leziuni cerebrale, pot auzi și înțelege. Asta ar putea fi justificat în unele cazuri. Dar era la fel de posibil ca descoperirile să determine unele familii să insiste pe tratamente futile atunci când altfel și-ar fi luat rămas-bun. Sau să trateze pacienți dincolo de punctul în care aceștia înșiși ar fi vrut, împingându-i în vieți greu de suportat.

Unii cercetători se temeau că acest tip de testare ar putea crea un val uriaș de speranțe false în terapie intensivă. Și că, aplicată la scară largă, ar putea submina categorii diagnostice întregi, precum „starea vegetativă” – făcând ca ele să pară suspecte sau alunecoase, când, de fapt, din câte se știe, majoritatea acestor pacienți erau exact cum păreau, iar prognosticurile lor erau la fel de sumbre pe cât păreau.

Edlow a observat că reacția unui membru al familiei putea merge în direcții diferite. Uneori, le spunea că persoana iubită este conștientă pe ascuns, apoi le studia chipurile în timp ce încercau să înțeleagă.

„În 30 de secunde sau un minut, un membru al familiei ne va spune: «Uau, asta e uimitor. Spuneți că fiul meu, fiica mea, soțul meu, soția mea este conștient? E incredibil!». Și apoi vezi un comutator, ca o basculă, în creierul lor, iar ei lăcrimează și spun: «Dumnezeule. Spuneți că este conștient, și știe ce se întâmplă, și a fost conștient tot timpul ăsta? E îngrozitor.» Și apoi: «Ei, stați puțin. Ce înseamnă asta? Ce facem?»”, povestește Edlow.

Așa cum sunt acum lucrurile, detectarea conștienței ascunse nu schimbă nimic, juridic, nici pentru pacient, nici pentru cei care decid în numele lui. Nu există protecții speciale pe care o persoană le acumulează doar pentru că poate să își imagineze un meci de tenis într-un scanner fMRI. Nu a existat niciodată un caz în care rezultatele unui scan cerebral să fi dus la o dispută juridică, la un precedent. Dar unii cercetători cred că acolo se îndreaptă totul.

„Vom avea următorul caz Terri Schiavo”, spune Steven Laureys, neurologul de la Universitatea Laval. Iar acesta va implica „interfețe computer, fMRI și alte tehnologii”.

Rămâne, totuși, o întrebare etică, chiar dacă încă nu una juridică. În medicină, este larg acceptat că, dacă un pacient este în stare vegetativă, este permis moral ca familia să retragă tratamentul care îi susține viața. Dar această permisiune se extinde și asupra pacienților cu conștiență ascunsă?

Iar conștiența ascunsă ar putea submina întreaga discuție. Pentru că autoritatea unui decident surogat este menită să fie invocată doar atunci când pacientul își pierde capacitatea de a decide pentru sine. Iar poate că o persoană cu conștiență ascunsă ar putea, cu setup-ul potrivit, să aleagă. Cercetătorii nu au folosit niciodată un scanner fMRI pentru a întreba un pacient dacă vrea să i se retragă ventilatorul. Dar, din punct de vedere practic, este fezabil: cu imaginarea tenisului pentru „da” și a plimbării prin casă pentru „nu”.

„Am să-ți dau toate secretele mele întunecate acum”, i-a spus Owen reporterei The New York Times când au vorbit prima dată. „Chiar cred că suntem foarte aproape. Pentru că tehnologic, suntem acolo, nu? Putem face asta. Doar chestiunile etice și juridice mai trebuie rezolvate”.

La Western University, Owen a găsit un colaborator clinic – neurologul Derek Debicki – iar în 2021 a început să scaneze pacienți în trei terapii intensive. Echipa lor a folosit o tehnologie mai nouă, spectroscopia funcțională în infraroșu apropiat (fNIRS), care are precizia unui RMN funcțional, dar este ieftină și portabilă: o cască subțire de silicon acoperită cu surse minuscule de lumină și detectoare.

Matthew Kolisnyk, studentul doctorand al lui Owen, a dezvoltat un software care poate decoda datele dispozitivului în doar câteva minute – destul de rapid cât să permită o conversație fluidă. Echipa a descoperit, într-o lucrare publicată în decembrie 2025, că un sfert dintre pacienții lor scanați puteau să își imagineze un meci de tenis.

Planul este ca, data viitoare când un pacient va reuși să își imagineze tenisul, întreaga echipă de cercetare să fie chemată la spital și acolo, chiar la căpătâiul pacientului, să înceapă un protocol de întrebări cu „da/nu”. Prima serie de întrebări va fi una de bază, autobiografică, menită să excludă dezorientarea și delirul – ceva de genul: „Se scufundă o piatră în apă?” Apoi vor veni întrebări mai ambigue despre starea actuală a persoanei: „Ai dureri?” „Te simți în siguranță?” Iar apoi, spune Owen, „al treilea nivel sunt întrebările noastre despre cum vor ei să arate viitorul lor. Iar acolo nu am ajuns încă”.

Owen se așteaptă ca, dintre pacienții care își pot imagina tenisul, doar o fracțiune să poată răspunde la prima serie de întrebări. Dar este sigur că va găsi pe cineva care poate merge până la capăt – și că va putea convinge comitetul de etică să îl lase să încerce.

„Până acum câteva luni, mă gândeam: oare chiar o să ajungem să îl întrebăm pe un pacient dacă vrea să trăiască sau să moară? Și acum sunt sigur că o vom face”, spune Owen.

Dar aproape toți ceilalți în domeniu par să creadă că nu va reuși – sau, cel puțin, că nu ar trebui. „Nu cred că suntem deloc aproape”, spune Giacino.

Acești cercetători argumentează că răspunsurile obținute prin dispozitiv nu s-ar ridica niciodată la nivelul unui consimțământ informat. Ar fi imposibil de știut, dintr-un simplu răspuns „da” sau „nu”, dacă pacientul își înțelege cu adevărat situația și ce cere. Pacientul nu ar putea pune întrebări despre propria leziune. Dacă ar avea un gând care nu se aliniază la vreuna dintre întrebările cercetătorului, acest gând ar rămâne neexprimat.

Poate că un pacient, întrebat dacă vrea să moară, ar răspunde „da” pentru că este confuz în privința prognosticului. Sau pentru că este obosit și, dintr-un motiv oarecare, îi este mai ușor să își imagineze tenisul decât plimbarea prin casă. Sau pentru că este deprimat, disociat sau psihotic. Medicul nu ar avea cum să știe dacă pacientul ezită sau este incert, sau dacă s-ar răzgândi. Nu ar putea cineva să vrea să moară dimineața și apoi, la prânz, să dorească cu disperare să trăiască?

Chiar și în cele mai bune circumstanțe, un „da” sau un „nu” obținut printr-un test fNIRS nu este, în sine, un răspuns, ci o inferență a unuia: o interpretare a activității neurale înregistrate, filtrată prin algoritmul unei anumite echipe de cercetare.

Owen a împărtășit cândva aceste îngrijorări. Dar a ajuns să creadă că le gândea prea mult. A aflat că medicii de terapie intensivă testează tot timpul capacitatea de a lua decizii și consimțământul informat – dar procesul nu este întotdeauna atât de riguros pe cât presupunea el. Unui pacient cu insuficiență hepatică, de exemplu, i se oferă opțiunile – iar odată ce face o alegere, primește, în general, ce cere. Medicii lui ar putea pune câteva întrebări suplimentare, dar nu ar petrece ore evaluându-i cunoștințele medicale, abilitățile analitice și sănătatea mintală.

„Există un argument”, spune Owen, „că aici nu e nicio diferență”.

La un moment dat, spune el, aceste chestiuni etice vor fi rezolvate doar atunci când va găsi efectiv un pacient și va începe să îi pună întrebări – „indiferent cât de mult ne frământăm înainte". A decis că va încerca. „Există un argument rezonabil”, spune Owen, „că ar fi lipsit de etică să nu o facem”.

În ianuarie 2026, cineva de la azilul unde locuia Aaron l-a găsit zăcând în pat fără puls. A fost dus în grabă la spital unde, la ordinele Tabithei, a fost resuscitat și internat, apoi transferat înapoi la azil. Tabithei i s-a spus că, având în vedere starea soțului ei, acesta rămânea instabil, trupul imobil fiindu-i predispus la escare, infecții și septicemie. Chiar și Superman – actorul Christopher Reeve, care rămăsese paralizat – murise din cauza complicațiilor unei răni de presiune.

Tabitha abia dacă mai vedea doctori. Aceștia tindeau să îl viziteze pe Aaron dis-de-dimineață, în timp ce ea era încă la muncă. Uneori, folosea ChatGPT ca să scrie e-mailuri care să sune profesional către administratorii spitalului – e-mailuri care păreau că ar fi putut fi scrise cu ajutorul unui avocat. Iar uneori, un reprezentant al pacienților își făcea timp să o întâmpine.

În general, spune Tabitha, cei de la spital o tratau „ca pe o idioată”. Asta o făcea să își dorească și mai mult să lupte.

Când noii doctori ai lui Aaron au început să vorbească despre îngrijiri de confort, Tabitha l-a sunat pe Bobby Schindler. Păstraseră legătura în ultimul an – el îi telefonase uneori, doar ca să afle ce face Aaron. Schindler i-a spus că creierului îi trebuie timp ca să se vindece: ani, uneori – decenii, chiar.

„Mi-a dat încrederea”, spune ea, „să nu cedez”.

La mai bine de un an după colapsul lui Aaron – un an de spitale și azile de îngrijire – Tabitha încă mai credea că soțul ei este probabil conștient și se îmbunătățește, deși niciun clinician nu ridicase vreodată această posibilitate în fața ei. Se întreba cum pot medicii să știe despre conștiența ascunsă de 20 de ani și, totuși, să-și facă munca de parcă nu ar ști. Și să nu le explice nimic pacienților și familiilor lor.

„Cred că nu vor să-ți dea false speranțe”, spune ea. Așa că încearcă să se asigure că nu speri deloc.

Dar ea, uneori, speră. În toată incertitudinea, în tot spațiul care există între știință și medicina obișnuită – între ceea ce este cunoscut despre un creier uman și ceea ce medicii știu despre creierul lui Aaron – Tabitha vede un motiv să continue să încerce. Sau, cel puțin, să continue să aștepte.

Între timp, se gândește că poate, într-o bună zi, cumva, va găsi o cale să-l transfere pe Aaron din azilul din Carolina de Sud într-un loc unde să poată fi introdus într-un scanner și rugat să își imagineze că joacă tenis. Așa, toată lumea îl va vedea pe soțul ei cum îl vede ea: ca ceea ce știe că este. Tabitha va scrie unor oameni de știință. Îi va implora pentru un scan cerebral.

La început, după leziunea lui Aaron – când abia începuse să citească despre starea vegetativă –, Tabitha spune că unul dintre medici a întrebat-o de ce vrea atât de mult testul. La urma urmei, nu ar schimba nimic, practic, pentru Aaron.

„M-au întrebat: «De ce vrei asta?» Iar eu le-am răspuns: «Pentru că am nevoie»”, povestește Tabitha.

Dacă Aaron este conștient, spune ea, are nevoie să știe – pentru că atunci va insista mai mult pentru tratament. Iar dacă nu este, are nevoie să știe și asta – pentru că atunci poate va decide să-l lase să plece.

„Pentru că știu că nu ar vrea să fie acolo dacă el nu mai e acolo”, spune Tabitha. „Ce rost are?”