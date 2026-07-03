Un exemplar extrem de rar al Declarației de Independență a SUA, descoperit de un voluntar într-o arhivă din Marea Britanie

1 minut de citit Publicat la 10:21 03 Iul 2026 Modificat la 10:21 03 Iul 2026

Documentul a fost găsit în luna februarie. Foto: Getty Images

Un voluntar care cataloga documente vechi în cadrul Arhivelor Naționale din Kew, Marea Britanie, a făcut o descoperire remarcabilă: un exemplar extrem de rar al Declarației de Independență a Statelor Unite, considerat singurul de acest tip cunoscut în afara teritoriului american, scrie BBC.

Documentul a fost găsit în luna februarie printre dosarele unor căpitani ai Marinei Regale Britanice care au luptat în timpul Războiului de Independență al Statelor Unite.

Voluntarul Michael Scurr spune că a avut imediat senzația că se află în fața unei descoperiri excepționale.

„Am simțit fluturi în stomac. L-am chemat pe coordonatorul meu și i-am spus: «Cred că ar trebui să vii să vezi asta»”, a povestit el.

Documentul este unul dintre cele 11 exemplare tipărite în iulie 1776

Specialiștii au stabilit că documentul este unul dintre cele 11 exemplare tipărite în iulie 1776, în Exeter, statul New Hampshire, pentru a răspândi rapid vestea proclamării independenței în coloniile americane.

Aceste copii nu au fost create pentru a fi păstrate, ci pentru a circula cât mai repede, motiv pentru care foarte puține au supraviețuit până în prezent.

Potrivit cercetătorilor, exemplarul descoperit în Marea Britanie a ajuns acolo după ce a fost capturat de Marina Regală. În Ajunul Crăciunului din 1776, nava britanică HMS Raisonable a interceptat, după o urmărire de șapte ore în apropierea coastelor Portugaliei, vasul american Dalton.

Printre documentele confiscate s-au aflat autorizația navei, instrucțiuni emise de Congres și această copie a Declarației de Independență.

Documentul a trecut printr-un proces de restaurare

Ulterior, documentele au fost transportate în Anglia. Declarația a rămas ascunsă printre corespondența căpitanului Thomas Fitzherbert și a fost descrisă, fără nicio mențiune specială, drept „un alt document”. Astfel, a rămas neobservată în arhivele statului britanic timp de aproape 250 de ani.

Istoricii spun că este singurul exemplar cunoscut al Declarației de Independență capturat în timpul unei operațiuni militare.

Înainte de a fi expus publicului, documentul a trecut printr-un proces de restaurare. Specialiștii au consolidat hârtia și au reparat o mică ruptură, astfel încât să poată fi manipulat și studiat în siguranță.

Exemplarul va putea fi văzut în cadrul expoziției „Revolution 250: America's Independence Story, 1763–1783”, organizată la Arhivele Naționale din Kew.