Un nou mineral unic a fost descoperit în Alpii italieni. Ce este „Delchiaroitul”

„Delchiaroitul” este un mineral unic, care apare sub formă de cristale galbene extrem de subțiri, cu o dimensiune mai mică de o zecime de milimetru. Sursa foto: ejm.copernicus.org/

Noul mineral unic, descoperit în cariera Colonnata din munţii Alpi, în Italia, se numește „delchiaroit”, în onoarea cercetărorului care l-a descoperit. Analizele efectuate la Universitatea din Pisa și certificarea internațională demonstrează legătura strânsă dintre evoluția geologică și biologică a Pământului și extraordinara geodiversitate a Alpilor Apuani.

Noul mineral descoperit în carierele de marmură din Alpii Apuani a fost numit „Delchiaroit” în onoarea celui care l-a descoperit, Lorenzo Del Chiaro, un pasionat de mineralogie, relatează Corriere della Sera. Este un mineral unic, care apare sub formă de cristale galbene extrem de subțiri, cu o dimensiune mai mică de o zecime de milimetru, și se află acum în colecțiile mineralogice ale Muzeului de Istorie Naturală al Universității din Pisa.

De-a lungul anilor, Del Chiaro a contribuit la înțelegerea multor minerale din Alpii Apuani, cunoscuți ca fiind unul dintre cele mai mari bazine de extracție a marmurei din lume. Chiar din acest loc Michelangelo a ales blocul de marmură pe carel-a folosit pentru capodopera sa David, statuia impunătoare care este expusă la Galleria dell'Accademia din Florența. Dar situl a fost mult timp și locul unor proteste ecologiste care luptă împotriva extracției intensive a marmurei, denunțând distrugerea ecosistemelor unice, poluarea și impactul asupra peisajului.

Datorită lui Del Chiaro, o echipă de cercetători coordonată de Departamentul de Științe ale Pământului de la Universitatea din Pisa a putut verifica unicitatea noului mineral și a putut să îl studieze în laboratoarele lor: formula sa chimică indică prezența iodului (sub formă de iodură), a sulfului și a grupărilor metil legate de cupru.

Descoperirea excepţională constă în structura chimică neobișnuită a noului mineral, care combină iodul cu o componentă organică (CH3S). Niciodată până acum un astfel de compus nu mai fusese observat, nici în natură, nici în laboratoare. În plus, iodul își formează foarte rar propriile minerale: din cele peste 6.100 de specii minerale cunoscute astăzi pe planetă, doar 31 conțin iod ca și constituent chimic.

Noua specie mineralogică, cu formula Cu3I(CH3S)2, a fost aprobată oficial de Comisia pentru Minerale Noi, Nomenclatură și Clasificare a Asociației Mineralogice Internaționale.

Această descoperire evidențiază, de asemenea, o particularitate a marmurei de Carrara, care este extraordinar de bogată în iod. Iodul este probabil legat de prezența materiei organice în sedimentele jurasice din care, în urma unor evenimente geologice complexe, s-a format marmura din respectiva zonă. Cu alte cuvinte, Delchiaroitul este un fel de biosemnătură : doar o planetă care găzduiește viață este capabilă să producă minerale cu astfel de compoziții chimice deosebite. Prin urmare, această descoperire demonstrează legătura strânsă dintre evoluția geologică și cea biologică a Pământului.

Descoperirea delchiaroitului confirmă, de asemenea, geodiversitatea extraordinară a Alpilor Apuani și aduce o nouă perspectivă asupra evoluției geologice a marmurei de Carrara. Descrierea acestui nou mineral a fost publicată în „European Journal of Mineralogy”.