FOTO Timp de nouă ani a fost căutat "copacul care atinge Luna". Acum a fost găsit în Taiwan și este cel mai înalt din Asia de Est

Timp de nouă ani, oamenii de știință au căutat cel mai înalt copac din Asia de Est. FOTO: CNN

Timp de nouă ani, oamenii de știință au căutat cel mai înalt copac din Asia de Est, cunoscut și ca "Sabia cerului de pe râul Da’an" sau "copacul care atinge Luna". În cele din urmă, într-o regiune izolată din Taiwan, au ajuns în fața unui exemplar excepțional din familia chiparoșilor.

În munții Taiwanului, cercetătorii spun că au documentat cel mai înalt copac cunoscut din Asia de Est. Arborele are 84,1 metri înălțime și aparține speciei Taiwania cryptomerioides, un conifer înrudit cu chiparoșii.

Descoperirea a fost prezentată de echipa condusă de Rebecca Chia-Chun Hsu, de la Institutul de Cercetări Forestiere din Taiwan, în revista Frontiers in Forests and Global Change, scrie Der Spiegel.

Copacul a fost găsit și măsura după o căutare care a durat nouă ani într-un teren greu accesibil. Taiwanul e printre puținele locuri din lume unde arborii pot depăși 80 de metri înălțime, datorită reliefului special și pădurilor vechi întinse pe versanți abrupți, scriu cercetătorii.

Populația indigenă Rukai numește poetic acești arbori uriași Taiwania "copacii care ating luna".

FOTO: CNN

Un traseu dificil

Pentru căutările lor, cercetătorii au folosit și scanări prin tehnologia Lidar. Termenul vine de la "Light Detection and Ranging", o metodă prin care, din avioane, sunt trimise impulsuri laser pentru realizarea unor modele tridimensionale ale terenului. Sute de voluntari au ajutat la analizarea datelor.

La final, a fost realizată o hartă cu 941 de arbori care depășesc 65 de metri înălțime.

Expediția până la arborele-record a presupus parcurgerea unui traseu de 20 de kilometri de-a lungul unui râu, urmat de urcușuri abrupte. În cele din urmă, cățărători specializați au măsurat copacul de la coroană până la sol.

Până la începutul anului 2026, echipa descoperise și escaladase zece arbori Taiwania cu înălțimi de peste 70 de metri, dintre care doi depășeau 80 de metri.

Cel mai înalt copac din lume este considerat sequoia de coastă "Hyperion”", aflat în Parcul Național Redwood din nordul Californiei, cu o înălțime de peste 115 metri. Cel mai înalt arbore din Germania este duglasul "Waldtraut vom Mühlwald", din Freiburg, care depășește 67 de metri.