Oamenii de știință au descoperit un oraș subacvatic cu 60 de milioane de cuiburi de pești sub gheața Antarcticii

1 minut de citit Publicat la 23:45 19 Iul 2026 Modificat la 23:56 19 Iul 2026

După ce au forat prin platformă glaciară Filchner, cercetătorii au trimis un robot autonom în apele aflate la sute de metri sub gheață / sursă foto: Getty Images

Oamenii de știință au descoperit sub calota glaciară a Antarcticii una dintre cele mai spectaculoase colonii de reproducere din lume: aproximativ 60 de milioane de cuiburi de pești, întinse pe fundul oceanului, pe o suprafață comparabilă cu cea a orașului Orlando din SUA.

După ce au forat prin platformă glaciară Filchner, cercetătorii au trimis un robot autonom în apele aflate la sute de metri sub gheață, scrie Times of India.

Imaginile obținute arată că pe fundul oceanului se află un adevărat „oraș subacvatic”, format din milioane de cuiburi construite și păzite de peștii de gheață antarctici (Antarctic icefish).

Aceasta a fost identificată pentru prima dată în 2021, în cadrul unei expediții conduse de cercetătorul Autun Purser, de la Institutul Alfred Wegener (AWI), cu ajutorul unui sistem de observare a fundului oceanic.

Datele au arătat că zona de reproducere se întinde pe aproximativ 240 de kilometri pătrați, o suprafață comparabilă cu cea a orașului Orlando.

Potrivit estimărilor, colonia cuprinde în jur de 60 de milioane de cuiburi active, fiind cea mai mare colonie de reproducere a peștilor descoperită vreodată.

De ce oamenii de știință cred că specia merită o protecție mai mare

Descoperirea a transformat înțelegerea științifică a ecosistemelor marine din Antarctica.

Potrivit Dr. Autun Purser și colegilor săi, colonia de reproducere reprezintă nu doar cel mai mare loc de cuibărit al peștilor cunoscut de pe Pământ, ci și una dintre cele mai semnificative concentrații de biomasă marină din Antarctica.

Deoarece milioane de pești reproducători se adună într-un singur loc în fiecare an, cercetătorii susțin că zona ar trebui să beneficieze de o protecție sporită pentru conservare.

Constatările au consolidat deja propunerile de extindere a ariilor marine protejate (AMP) în Marea Weddell.

Monitorizarea pe termen lung cu sisteme autonome precum LASSIE va permite, de asemenea, oamenilor de știință să măsoare modul în care schimbările climatice, încălzirea oceanelor și schimbarea condițiilor gheții marine afectează unul dintre cele mai extraordinare ecosisteme ascunse ale planetei.

Antarctica este cu 40% mai mare ca Europa, cu 50% mai mare decât Statele Unite și aproximativ cât jumătate din suprafața Africii.

Calota glaciară antarctică este cea mai mare masă de gheață de pe Terra și conține circa 70% din totalul de apă dulce al planetei.

Grosimea medie a calotei este estimată la circa 2,1 kilometri, cu o grosime maximă de circa 4,8 kilometri.