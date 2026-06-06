Primul vaccin dezvoltat cu ajutorul inteligenței artificiale a fost testat pe oameni. Ar putea ajuta la prevenirea pandemiilor

Primul vaccin dezvoltat cu ajutorul inteligenței artificiale a fost testat pe oameni. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Inteligența artificială a fost folosită pentru dezvoltarea unui tip "fundamental nou" de vaccin, care ar putea proteja împotriva unor familii întregi de virusuri și ar putea ajuta la prevenirea viitoarelor pandemii, spun cercetătorii, scrie BBC.

Echipa de la Universitatea Cambridge afirmă că este pentru prima dată când elementul-cheie al unui vaccin a fost proiectat integral de inteligența artificială și apoi testat pe oameni.

Vaccinul a fost creat pentru a acționa împotriva tuturor coronavirusurilor. Asta ar însemna protecție nu doar împotriva variantelor Covid, ci și împotriva unor virusuri care infectează în prezent animalele și care ar putea, în viitor, să declanșeze o nouă pandemie. Cercetarea se află încă într-o etapă incipientă, însă specialiștii lucrează deja la vaccinuri separate care ar putea viza gripa și Ebola.

Vaccinurile pregătesc organismul să recunoască o infecție și cresc șansele sistemului imunitar de a lupta împotriva ei.

Problema este că unele virusuri își schimbă rapid structura, prin mutații, iar vaccinurile pot deveni repede depășite. Din acest motiv, vaccinurile împotriva Covid și cele antigripale trebuie actualizate periodic.

"Suntem mereu în urmă", a spus profesorul Jonathan Heeney, de la Universitatea Cambridge. El a explicat că scopul cercetătorilor este să ajungă "înaintea curbei", astfel încât vaccinurile să poată oferi protecție și împotriva unor focare sau pandemii viitoare.

Cum funcționează vaccinul

În mod obișnuit, vaccinurile sunt dezvoltate pornind de la o tulpină actuală a unui virus.

Cercetătorii de la Cambridge au folosit coduri genetice cunoscute, adică instrucțiunile biologice ale virusurilor, provenite de la mai multe coronavirusuri identificate prin programe de supraveghere a posibilelor amenințări virale.

Aceste coduri genetice au fost analizate de inteligența artificială. Ulterior, AI a proiectat un "super-antigen", menit să antreneze sistemul imunitar să recunoască și să combată o întreagă familie de virusuri, chiar dacă acestea suferă mutații sau dacă un nou virus trece de la animale la oameni. Antigenele sunt componente esențiale ale vaccinurilor, pentru că ele sunt țintele pe care sistemul imunitar învață să le atace.

Profesorul Heeney spune că este pentru prima dată când un antigen proiectat de inteligența artificială a fost testat pe oameni. El a afirmat că tehnologia "ne surprinde pe toți" și că este "uimitor ce putem face cu ea pentru binele omenirii".

"Este vorba despre crearea unor vaccinuri care să ne protejeze nu doar de virusurile de astăzi, ci și de cele care ar putea provoca următorul focar sau următoarea boală", a declarat Heeney pentru BBC News. "Aceasta este o schimbare fundamentală în modul în care ne pregătim pentru pandemii", a adăugat el.

Primele teste, realizate pe 39 de persoane, au avut ca scop verificarea siguranței unui astfel de vaccin. Un al doilea studiu, care va include aproximativ 200 de persoane, ar urma să ofere mai multe informații despre modul în care vaccinul antrenează sistemul imunitar.

Rezultatele publicate în Journal of Infection arată că efectul asupra sistemului imunitar a fost "modest", însă cercetarea a stârnit deja interes în comunitatea științifică.

Profesorul Saul Faust, care a coordonat o parte dintre teste la Universitatea Southampton, a spus că proiectarea vaccinurilor cu ajutorul inteligenței artificiale "are cu siguranță potențial" și este "cu adevărat interesantă".

Echipa de la Cambridge desfășoară deja cercetări pe animale pentru vaccinuri universale împotriva gripei sezoniere, care nu ar mai trebui adaptate în fiecare an. Cercetătorii lucrează și la un vaccin împotriva gripei aviare H5N1, în cazul în care virusul, care afectează în prezent populațiile de păsări, ar ajunge să provoace o pandemie umană.

Specialiștii analizează și dezvoltarea unui vaccin împotriva febrelor hemoragice virale, categorie care include mai multe specii de Ebola. Actualul focar din Republica Democrată Congo este provocat de un virus pentru care nu există încă un vaccin.

Profesorul Andy Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, care nu a fost implicat în studiu, spune că această abordare oferă deja dovezi convingătoare în cercetările pe animale. "Sunt date fascinante. Puțini ar fi prezis că se pot genera astfel de răspunsuri imunitare", a declarat el pentru BBC News. Adevăratul test va veni însă în studiile pe oameni, spune Pollard. Sistemul imunitar uman este diferit de cel al șoarecilor de laborator, deoarece a fost modelat de ani întregi de infecții.

În sens mai larg, profesorul consideră că inteligența artificială va schimba radical cercetarea în domeniul vaccinurilor. Instrumentele AI ar putea ajuta la anticiparea modului în care sistemul imunitar va răspunde la un vaccin, accelerând dezvoltarea acestora și contribuind la salvarea de vieți.

Profesorul Marian Knight, director științific al Institutului Național pentru Cercetare în Sănătate și Îngrijire, a declarat că succesul acestui test cu un "super-antigen” proiectat de inteligența artificială reprezintă "un salt esențial" în capacitatea de a oferi protecție virală largă și de durată.

Ministrul britanic al Științei, Lord Vallance, a descris proiectul drept "o nouă poveste de succes a științei britanice" și un exemplu al felului în care cercetarea poate fi combinată cu inteligența artificială pentru dezvoltarea unor noi tratamente. "Având în vedere că primele teste pe oameni au arătat rezultate pozitive, această cercetare ar putea ajuta la accelerarea lansării vaccinurilor, în beneficiul oamenilor din întreaga lume, pe termen lung", a mai spus Lord Vallance.