Un obiect înghețat de dincolo de Pluto are o atmosferă care nu ar trebui să existe

Astronomi japonezi au descoperit ceea ce pare a fi o atmosferă subțire în jurul unui obiect înghețat din Centura Kuiper, de peste patru ori mai mic decât Pluto – un corp ceresc considerat prea mic și prea rece pentru a avea așa ceva. Dacă se confirmă, descoperirea, publicată în Nature Astronomy, ar răsturna ipotezele despre ce obiecte din sistemul solar pot susține o atmosferă. „Implicațiile sunt profunde dacă se verifică”, spune Alan Stern, investigatorul principal al misiunii NASA New Horizons. Cercetătorii cer observații suplimentare cu Telescopul Spațial James Webb pentru a tranșa misterul, scrie Live Science.

Astronomii au detectat o atmosferă care nu ar trebui să existe pe un obiect înghețat aflat dincolo de orbita lui Pluto – o descoperire care a declanșat apeluri pentru observații suplimentare de verificare.

Astronomi japonezi au găsit dovezi ale unei atmosfere subțiri în jurul corpului ceresc, situat în Centura Kuiper, în regiunile reci din marginea sistemului solar, potrivit unui studiu publicat pe 4 mai în revista Nature Astronomy.

Obiectul, cunoscut sub denumirea (612533) 2002 XV93, este considerat prea mic și prea rece pentru a susține o atmosferă. Cu un diametru de aproximativ 500 de kilometri – puțin mai lat decât lungimea Marelui Canion –, obiectul este de peste patru ori mai mic decât Pluto, care era considerat singurul corp de dincolo de Neptun cu atmosferă în sistemul nostru solar.

Noile observații pun sub semnul întrebării ipotezele despre ce obiecte pot susține atmosfere în sistemul nostru solar. Totuși, aceste rezultate inițiale trebuie verificate de cercetători independenți, iar unii experți sunt nerăbdători să realizeze observații de confirmare cu Telescopul Spațial James Webb (JWST).

„Este o descoperire uimitoare, dar are nevoie disperată de o verificare independentă”, a declarat Alan Stern, om de știință planetar și investigator principal al misiunii New Horizons a NASA de explorare a lui Pluto și a Centurii Kuiper, care nu a fost implicat în studiu, pentru Associated Press. „Implicațiile sunt profunde dacă se confirmă.”

Un glob de gheață atipic

Cercetătorii au observat obiectul (612533) 2002 XV93 în timp ce trecea direct în fața unei stele îndepărtate, în ianuarie 2024. Observațiile au fost realizate de o echipă de astronomi profesioniști și amatori din trei locații din Japonia. Datele lor au indicat o atenuare – o pierdere graduală a luminii stelei, cauzată de o atmosferă, conform studiului.

„Datele de observație au arătat o schimbare lină a luminozității stelei în apropierea marginii umbrei, cu durata de aproximativ 1,5 secunde”, a declarat Ko Arimatsu, primul autor al studiului, profesor asociat la Observatorul Astronomic Național din Japonia, pentru CNN. „Acest tip de schimbare lină a luminozității se explică în mod natural dacă lumina stelei a fost deviată de o atmosferă foarte subțire din jurul obiectului.”

Observațiile echipei sugerează că atmosfera este extrem de subțire – de aproximativ 5 până la 10 milioane de ori mai subțire decât atmosfera Pământului – prea subțire pentru a susține viața. Potențiala atmosferă nu este nici permanentă: calculele sugerează că va dura mai puțin de 1.000 de ani dacă nu este realimentată cu gaz.

Descoperirea ridică întrebări despre cum s-a putut forma o atmosferă în jurul acestei lumi mici și reci. Observații anterioare cu JWST au arătat că suprafața obiectului nu pare să aibă gaz înghețat care s-ar fi putut sublima pentru a produce o atmosferă. Cercetătorii au speculat că atmosfera ar putea fi susținută de criovulcani (vulcani de gheață), un eveniment necunoscut forțând gazele spre suprafața obiectului.

O altă posibilitate este ca obiectul să fi fost lovit de un alt corp înghețat, precum o cometă, care ar fi produs apoi gaze ce au format atmosfera. Observații viitoare, în special cu JWST – un telescop în infraroșu conceput pentru a analiza atmosferele din jurul unor lumi îndepărtate – ar putea ajuta la rezolvarea misterului, spune Arimatsu.

„Tocmai de aceea monitorizarea viitoare este atât de importantă”, a declarat Arimatsu pentru Associated Press. „Dacă atmosfera se disipează în următorii câțiva ani, asta ar susține ipoteza unui impact. Dacă persistă sau variază sezonier, asta ar indica mai degrabă o sursă internă continuă de gaz.”