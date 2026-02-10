Un oraș autosustenabil pe Lună în mai puțin de 10 ani. Motivul pentru care Elon Musk și-a mutat atenția de la Marte

Musk a anunțat că SpaceX își concentrează, pe termen scurt, planurile de colonizare pe Lună. Foto: Getty Images

Elon Musk a spus în repetate rânduri că a fondat SpaceX, în 2002, cu un obiectiv clar: colonizarea planetei Marte. De altfel, planeta roșie ocupă un loc central pe site-ul companiei, unde este prezentată drept cea mai bună țintă pentru explorarea și extinderea umanității în afara Pământului, scrie Space.

Până de curând, Musk a minimalizat constant rolul Lunii, considerând-o o opțiune secundară. În urmă cu doar 13 luni, el declara că SpaceX va merge „direct pe Marte”, numind satelitul natural al Pământului „o distragere”.

La finalul săptămânii trecute însă, miliardarul a schimbat direcția. Musk a anunțat că SpaceX își concentrează, pe termen scurt, planurile de colonizare pe Lună.

„Pentru cei care nu știu, SpaceX și-a mutat deja focusul către construirea unui oraș care să se dezvolte singur pe Lună, deoarece acest lucru ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani, în timp ce Marte ar necesita peste 20 de ani”, a scris Musk duminică, pe platforma X.

Musk a sugerat o schimbare de strategie de la începutul lunii februarie

El a subliniat că misiunea companiei rămâne neschimbată: extinderea vieții și a conștiinței umane în spațiu. Diferența ține de ritm. Spre Marte se poate pleca doar o dată la 26 de luni, când planetele se aliniază favorabil, iar călătoria durează aproximativ șase luni. În schimb, spre Lună pot fi lansate misiuni la fiecare 10 zile, cu un timp de zbor de doar două zile. Acest lucru permite testare și dezvoltare mult mai rapide.

Musk sugerase deja această schimbare de strategie într-un mesaj amplu publicat la începutul lunii februarie, în care detalia planurile SpaceX privind o constelație uriașă de sateliți ce ar urma să funcționeze ca centre de date în orbită. Lansarea acestora ar urma să fie realizată cu ajutorul rachetei Starship, vehiculul complet reutilizabil dezvoltat pentru colonizarea spațiului.

În acel mesaj, Musk a evidențiat potențialul Lunii, explicând că, datorită transferului de combustibil în spațiu, Starship va putea transporta cantități uriașe de marfă pe suprafața lunară. Odată ajunsă acolo, omenirea ar putea stabili o prezență permanentă pentru cercetare și activități industriale.

„Putem face orașul de pe Lună autosustenabil în mai puțin de 10 ani”

Potrivit lui Musk, fabricile de pe Lună ar putea exploata resursele locale pentru a produce sateliți și pentru a-i lansa mai departe în spațiu. Folosind sisteme electromagnetice de lansare și producția lunară, ar fi posibilă trimiterea anuală a sute de terawați de sateliți AI în spațiul profund, ceea ce ar reprezenta un pas important pe așa-numita scară Kardashev, un sistem care clasifică civilizațiile în funcție de cantitatea de energie pe care o pot controla.

Ulterior, Musk a precizat că ideea centrelor de date din afara Pământului este doar un „element bonus” al noii strategii. Motivul real al schimbării este riscul ca o catastrofă naturală sau provocată de om să întrerupă aprovizionarea unei colonii aflate prea departe de Pământ.

„Putem face orașul de pe Lună autosustenabil în mai puțin de 10 ani. Marte ar avea nevoie de peste 20 de ani, din cauza ciclului de lansare de 26 de luni. Asta este ceea ce contează cel mai mult”, a explicat Musk.

Planurile pentru Marte nu sunt abandonate

Musk a precizat că misiunile către planeta roșie ar putea începe în cinci sau șase ani și vor rula în paralel cu proiectul lunar, însă Luna va fi prioritatea inițială. El a menționat, de asemenea, că un zbor cu echipaj uman spre Marte ar putea avea loc în 2031.

Deși accentul pus pe colonizarea Lunii este nou, SpaceX lucrează de aproximativ cinci ani la misiuni lunare cu echipaj. În 2021, NASA a ales Starship drept modulul de aselenizare pentru programul Artemis, care își propune să stabilească o prezență umană permanentă pe Lună în jurul anului 2030.

Conform planurilor actuale, Starship ar urma să transporte astronauți pe suprafața Lunii în cadrul misiunii Artemis 3, programată pentru 2028. Acest calendar depinde însă de succesul misiunii Artemis 2 și de maturizarea tehnologică a rachetei Starship.

NASA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul de dezvoltare al Starship

Până acum, Starship a efectuat 11 zboruri de test, toate suborbitale, iar dezvoltarea este departe de a fi finalizată. Racheta trebuie să demonstreze că poate intra pe orbită și că poate fi realimentată în spațiu — fiecare misiune lunară necesitând numeroase zboruri de tip „tanker”.

În toamna anului trecut, NASA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul de dezvoltare al Starship și a luat în calcul deschiderea contractului pentru alte companii, inclusiv Blue Origin. Deși conducerea agenției s-a schimbat între timp, competiția rămâne activă, iar Blue Origin a anunțat recent că își suspendă zborurile turistice suborbitale pentru a se concentra pe trimiterea oamenilor pe Lună.