Un studiu din China arată că un virus marin care atacă ochii şi poate provoca orbire s-ar putea transmite de la peşti la oameni

Studiul realizat de cercetătorii chinezi arată că un virus tipic peștilor și nevertebratelelor marine ar putea afecta oamenii.

Un studiu chinez publicat în Nature Microbiology raportează o asociere între un virus care iniţial se găsea doar la pești și crustacee și cazuri de uveită severă la oameni care afectează ochii şi poate duce chiar la orbire. Cercetătorii trag un semnal de alarmă cu privire la transmiterea virusurilor la oameni prin contact direct cu fructele de mare.

Pentru prima dată a fost identificat în China un agent patogen capabil să infecteze direct oamenii şi care atacă ochii și provoacă orbire și, pentru prima dată, a fost identificat un salt de la o specie la alta. Aceasta este concluzia unui nou studiu realizat de o echipă de cercetare de la Laboratorul Laoshan (Qingdao, China) și publicat în Nature Microbiology, preluat de publicaţia italiană La Repubblica.

Studiul a identificat o legătură între o boală oculară la oameni, uveita virală anterioară hipertensivă oculară persistentă (POH-VAU), ale cărei cauze erau necunoscute anterior, și nodavirusul acvatic (CMNV), un virus tipic peștilor și nevertebratelelor marine. Se crede că schimbările climatice și creșterea activității umane în zone anterior necontaminate sunt cauza tuturor acestor fenomene, crescând riscul transmiterii virusului de la fauna sălbatică la oameni.

Aceasta este o descoperire interesantă, potrivit virologului Fabrizio Pregliasco , director medical al Spitalului Galeazzi Sant'Ambrogio din Milano. „Descoperirea semnificativă este că un virus considerat anterior tipic mediilor acvatice a fost asociat cu o boală oculară la oameni”, a declarat Pregliasco. „Cu toate acestea, este important de subliniat că acesta este încă un studiu incipient: asocierea este puternică, dar nu definitivă la nivel cauzal și va fi nevoie de confirmări epidemiologice și clinice suplimentare.”

Studiul a confirmat „infecția cu nodavirus în țesutul ocular și seroconversia la 70 de pacienți cu Poh-vau”, a adaugat expertul. Aceasta ar fi prima demonstrație a acestei asocieri, pe care experții o consideră un posibil semn al unui salt de specie pentru virusul marin. Acest fenomen, cunoscut sub numele de spillover, implică trecerea unui agent patogen de la o specie animală la oameni. Când ne referim la nodavirus, mediul în care circulă microorganismul este reprezentat de ecosistemele marine. Astfel, acesta poate intra în contact cu oamenii prin două căi principale de expunere: manipularea animalelor acvatice și consumul de fructe de mare crude. Cercetătorii au demonstrat că „manipularea frecventă neprotejată a animalelor acvatice și consumul de animale acvatice crude sunt cele mai frecvent evenimente de expunere raportate, reprezentând un total de 71,4% din cazurile examinate”.

În timpul cercetărilor de laborator, s-a demonstrat că virusul este capabil să infecteze celulele mamiferelor. În modelele animale (cum ar fi șoarecii), acesta a provocat leziuni ale țesutului ocular și a crescut presiunea intraoculară. Studiul din China se încadrează într-un context mai larg, în care schimbările climatice și creșterea activității umane în medii anterior necontaminate cresc riscul transmiterii virusului de la fauna sălbatică la oameni. „Concluziile acestui studiu sunt cu siguranță interesante și merită atenție, dar trebuie interpretate cu prudență”, a subliniat cercetărorul italian. „Nu ne confruntăm cu o urgență, ci mai degrabă cu un posibil nou exemplu de spillover, adică un salt de specie, un fenomen cu care suntem familiarizați și care stă la baza multor infecții emergente.”

Efectele pe care acest virus marin le provoacă asupra oamenilor sunt similare cu cele cauzate de glaucom. Uveita anterioară virală hipertensivă oculară persistentă se manifestă prin simptome precum durere, roșeață, fotofobie și vedere încețoșată. În esență, provoacă inflamații severe și o presiune intraoculară periculos de crescută, care poate duce la pierderea permanentă a vederii și orbire. Transmiterea pare a fi legată în principal de manipularea sau consumul de fructe de mare crude, majoritatea cazurilor implicând persoane care au lucrat în contact strâns cu specii acvatice.