„Fantoma de la operă”, înapoi pe scena Operei Naționale București, după un an de pauză: „Publicul are nevoie de astfel de spectacole”

Antena 3 CNN a intrat în culise pentru a vedea cum arată pregătirile de dinaintea marelui spectacol / foto: Antena 3 CNN

După o așteptare de un an și jumătate, una dintre cele mai impresionante producții muzicale montate vreodată în România s-a reîntors pe scena Operei Naționale din București. Anul 2026 s-a deschis cu un tur de forță al producției-fenomen „Fantoma de la Operă”. La toate cele 13 reprezentații programate, publicul a epuizat într-un timp record biletele, iar sala a devenit neîncăpătoare. Antena 3 CNN a intrat în culise pentru a vedea cum arată pregătirile de dinaintea marelui spectacol.

Pregătiri intense, emoții, repetiții, agitație și lecții de viață. Așa arată viața artiștilor înainte să urce pe scena Operei Naționale din București. Și ultima reprezentație din această lună, „Fantoma de la Operă”, s-a jucat cu sala plină, în fața unui public emoționat și captivat.

„Eu îl simt acum ca pe spectacolul vieții mele Fantoma. Mi se pare că e rolul cel mai important și mai greu pe care l-am interpretat”, a declarat Adrian Nour, actor.

Întrebat care este mesajul pe care vrea să-l transmită publicului, actorul Adrian Nour a răspuns că: „Iubirea învinge întotdeauna și ne face să prindem aripi și să depășim orice anomalie sau defect ascuns, vizibil sau undeva ascuns în noi”.

„Mă simt extrem de recunoscătoare și de norocoasă făcând parte din distribuția musical-ului. Iubesc musical-ul, sunt o actriță care face musical deja de vreo 15 ani și e un spectacol care pe cât de mult consumă și cere de la tine ca artist, pe atât de mult cred că oferă”, a declarat Alina Petrică, actriță.

După o așteptare de un an și jumătate, spectacolul a revenit pe scena Operei Naționale din București.

„Publicul are nevoie de astfel de spectacole foarte bine făcute și sunt fericit că Opera Națională București a reușit să ofere publicului bucureștean și publicului din România, în general, pentru că am avut și turism cultural în perioada asta un spectacol memorabil și un spectacol care cred că va avea o viață foarte lungă”, a declarat Daniel Jinga, managerul Operei Naționale din București și dirijor.

Fantoma de la Operă este de referință în istoria teatrului muzical, cu peste 160 de milioane de spectatori în 35 de țări.

Pentru seria de spectacole din luna ianuarie au fost vândute integral toate biletele, într-un timp record, cu mult înainte de ridicarea cortinei.