Disney și Universal dau în judecată Midjourney pentru plagiat AI: Darth Vader și alte personaje emblematice au fost generate ilegal

Disney și Universal au pornit miercuri un proces împotriva unei companii de inteligență artificială, acuzând-o de încălcarea drepturilor de autor. În plângerea depusă, giganții divertismentului au descris generatorul de imagini AI al Midjourney drept o "groapă fără fund de plagiat", acuzând compania că ar reproduce ilegal unele dintre cele mai cunoscute personaje din portofoliile lor, precum Darth Vader din Star Wars, scrie The Guardian.

Plângerea, depusă la un tribunal federal din Los Angeles, susține că Midjourney a piratat bibliotecile celor două studiouri, creând și distribuind fără acordul acestora "nenumărate" versiuni ale personajelor emblematice precum Darth Vader din Star Wars, Elsa din Frozen și Minionii din Despicable Me. Midjourney nu a comentat deocamdată acuzațiile.

Acest proces reprezintă o nouă etapă în disputele juridice tot mai aprinse legate de drepturile de autor și inteligența artificială generativă. Dacă până acum au fost vizate textele sau muzica, cazul de față aduce în prim-plan imaginile și videoclipurile – iar Disney și Universal sunt printre cei mai importanți jucători care s-au implicat până acum în astfel de litigii.

"Vedem un mare potențial în AI, dar folosirea acestei tehnologii nu poate justifica pirateria. Faptul că e generată de o companie AI nu face mai puțin gravă încălcarea drepturilor de autor", a declarat Horacio Gutierrez, directorul juridic al Disney.

Kim Harris, vicepreședinte executiv și consilier juridic general la NBC Universal, a adăugat că demersul legal are ca scop protejarea muncii artiștilor și a investițiilor semnificative în conținutul creat.

Potrivit studiourilor, compania Midjourney din San Francisco – una dintre primele care a lansat public un generator AI de imagini – a ignorat cererile de a opri aceste practici sau de a introduce mecanisme care să prevină reproducerea neautorizată a personajelor.

În schimb, Midjourney ar fi lansat noi versiuni ale generatorului său, care produce imagini și mai avansate – dar care încalcă drepturile de autor. Generatorul poate produce imagini animate pe baza unor simple comenzi scrise, folosind cantități masive de date extrase de pe internet pentru a "învăța" cum să genereze noi imagini.

Într-un interviu pentru Forbes în 2022, CEO-ul Midjourney, David Holz, a afirmat că a construit baza de date a companiei printr-o "căutare extinsă pe internet".

Procesul este intentat de șapte entități juridice care administrează drepturile de autor ale diferitelor divizii de film Disney și Universal Pictures. În plângere, studiourile au oferit exemple de creații Midjourney cu personaje precum Yoda cu o sabie laser, Bart Simpson pe skateboard, Iron Man zburând printre nori și Buzz Lightyear de la Pixar în acțiune. De asemenea, apar reproduceri ale personajelor Universal – dragonul Toothless din How to Train Your Dragon, Shrek, dar și Po din Kung Fu Panda.

"Folosind operele noastre protejate și apoi distribuind imagini (și în curând videoclipuri) care copiază fără rușine personaje celebre, fără să fi investit vreodată în crearea lor, Midjourney exemplifică practicile parazitare și este o sursă nesfârșită de plagiat", se arată în documentul legal.

Disney și Universal solicită o ordonanță care să împiedice Midjourney să mai copieze operele lor sau să-și continue activitatea fără măsuri tehnice clare împotriva încălcării drepturilor de autor. Studiourile cer, de asemenea, daune materiale, fără a specifica o sumă.

Fondată în 2021 de David Holz, Midjourney își monetizează serviciul prin abonamente și ar fi generat venituri de aproximativ 300 de milioane de dolari în 2023.

Nu este prima acuzație de acest fel împotriva Midjourney. Un alt proces, intentat de 10 artiști împotriva Midjourney, Stability AI și altor companii, susține că firmele au copiat și stocat lucrările artiștilor pe serverele lor, folosindu-le fără acord. În 2023, un judecător federal din California a permis continuarea acestui proces, considerând acuzațiile plauzibile.

Aceste cazuri se înscriu într-un val mai larg de acțiuni în justiție intentate de autori, agenții de presă sau case de discuri împotriva companiilor AI care folosesc opere protejate în procesul de antrenare a modelelor.

Întrebat dacă Midjourney a cerut vreodată consimțământul artiștilor ale căror lucrări le-a folosit, David Holz a răspuns:

"Nu există o modalitate reală de a verifica proveniența sutelor de milioane de imagini."

La rândul său, OpenAI a recunoscut într-o solicitare oficială către guvernul britanic că antrenarea modelelor AI de top de astăzi ar fi imposibilă fără a folosi materiale protejate de drepturi de autor.

În decembrie 2023, The New York Times a dat în judecată OpenAI și Microsoft, acuzându-le că au utilizat și reprodus articole din arhiva publicației fără acord. Alte agenții de presă, precum The Guardian, au preferat să semneze acorduri de licențiere a conținutului.

De asemenea, autorii de cărți au dat în judecată Meta, acuzând compania că a folosit o bază de date cu cărți piratate pentru a-și antrena modelele Llama, deși o parte dintre acuzațiile lor au fost respinse.

În iunie 2024, mari case de discuri precum Sony Music, Universal Music Group și Warner Records au dat în judecată startup-urile Suno și Udio, acuzându-le că au folosit milioane de melodii pentru a crea sisteme AI care generează muzică asemănătoare cu cea protejată prin drepturi de autor.