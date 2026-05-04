Festivalul de la Cannes 2026: Demi Moore, Chloe Zhao, Stellan Skarsgard, în juriul competiţiei oficiale

2 minute de citit Publicat la 22:03 04 Mai 2026 Modificat la 22:07 04 Mai 2026

Actriţa americană Demi Moore, actorul suedez Stellan Skarsgard şi Chloé Zhao, regizoarea chineză premiată cu Oscar. Sursa colaj foto: Getty Images

Vedeta hollywoodiană Demi Moore, regizoarea chineză premiată cu Oscar Chloé Zhao şi actorul suedez Stellan Skarsgard vor face parte din juriul celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va fi prezidat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, au anunţat luni organizatorii evenimentului, relatează AFP, conform Agerpres.

Juriul competiţiei din acest an, din care vor face parte, de asemenea, scenaristul fetiş al regizorului Ken Loach, Paul Laverty, şi actorul ivoriano-american Isaach de Bankole (cunoscut din "Ghost Dog", "Chocolat"), va trebui să decerneze trofeul Palme d'Or al Festivalului de la Cannes 2026, care se va desfăşura în perioada 12-23 mai. În 2025, acest trofeu prestigios i-a fost atribuit filmului "It Was Just an Accident", regizat de cineastul iranian disident Jafar Panahi.

Regizoarea şi scenarista belgiană Laura Wandel, cineastul chilian Diego Cespedes şi producătoarea irlandezo-etiopiană Ruth Negga completează acest juriu compus din nouă membri, care vor trebui să departajeze cele 22 filme selectate în competiţie şi să atribuie numeroase alte premii (pentru interpretare, regie, scenariu etc.) la finalul festivalului.

Demi Moore, considerată capul de afiş al juriului din 2026, revine astfel pe Croazetă, unde a făcut senzaţie în 2024 cu rolul ei din filmul "The Substance", regizat de cineasta franceză Coralie Fargeat, care a câştigat premiul pentru scenariu şi a marcat totodată revenirea triumfală pe marile ecrane a actriţei americane, o mare vedetă a anilor 1990 ("Ghost", "Propunere indecentă").

Alături de ea, regizoarea şi producătoarea de film Chloé Zhao s-a impus ca o stea în plină ascensiune a cinematografiei mondiale după lungmetrajul ei "Nomadland", care i-a adus premiile Oscar pentru cel mai bun film şi cea mai bună regie în 2021.

Cineasta chineză, care a explorat şi segmentul filmelor cu supereroi atunci când a regizat "Eternals" în 2021, a revenit în 2025 într-un registru mai intim cu "Hamnet", un film despre doliul dramaturgului William Shakeaspeare şi al soţiei sale, Agnes, după moartea fiului lor.

Prin includerea scoţianului Paul Laverty, juriul din acest an numără în rândurile sale un scenarist extrem de angajat social, care colaborează de 30 de ani cu regizorul britanic Ken Loach, pentru care a scris scenariile a două filme recompensate cu trofeul Palme d'Or – "The Wind That Shakes the Barley" (2006), despre o revoltă irlandeză din secolul al XX-lea, şi drama socială "I, Daniel Blake" (2016).

Din juriu va face parte un alt cineast angajat social, Diego Cespedes, câştigătorul premiului secţiunii Un Certain Regard de la Cannes în 2025 cu lungmetrajul său de debut, "The Mysterious Gaze of the Flamingo", despre lupta femeilor transgen din deşertul chilian.

În 2025, juriul competiţiei de la Cannes a fost prezidat de actriţa franceză Juliette Binoche.