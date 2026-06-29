Filmul „Michael”, în care regele pop e jucat de nepotul său, a devenit cel mai profitabil film biografic din istorie

1 minut de citit Publicat la 15:42 29 Iun 2026 Modificat la 15:43 29 Iun 2026

Regizat de Antoine Fuqua, „Michael” prezintă parcursul artistului de la activitatea sa în trupa „The Jackson 5”, alături de patru dintre frații săi, până la transformarea sa în „Regele muzicii pop”. Foto: Getty Images

Filmul „Michael”, care descrie viața celebrului Michael Jackson, a devenit cel mai profitabil film biografic din istorie, cu încasări de 977 de milioane de dolari la nivel mondial, transmite luni agenția de presă EFE, potrivit Agerpres.

Lungmetrajul despre „Regele muzicii pop” a depășit „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, care deținea recordul anterior pentru filme bazate pe personaje reale, cu încasări de 975 de milioane de dolari la nivel mondial, potrivit Variety.

„Michael” se îndrepta deja de câteva săptămâni spre titlul de cel mai profitabil film biografic muzical, după ce a depășit succesul înregistrat de „Bohemian Rhapsody” (2018) despre viața lui Freddie Mercury (Queen), care a generat 911 milioane de dolari la nivel mondial și se situează în prezent pe locul al treilea în topul încasărilor.

Lungmetrajul despre Michael Jackson, distribuit de Lionsgate în SUA și de Universal pe piețele internaționale, a obținut încasări de 607,2 milioane de dolari în afara SUA și de 370,2 milioane de dolari în țară.

Pelicula a obținut la lansare 97 de milioane de dolari în SUA și 217 milioane de dolari la nivel mondial, doborând recordul de box-office pentru filmele biografice muzicale, stabilit de „Straight Outta Compton” (2015), cu 60 de milioane de dolari.

Regizat de Antoine Fuqua, „Michael” prezintă parcursul artistului de la activitatea sa în trupa „The Jackson 5”, alături de patru dintre frații săi, până la transformarea sa în „Regele muzicii pop”.

Jaafar Jackson, nepotul cântărețului, îl interpretează pe Michael Jackson în debutul său actoricesc, alături de Colman Domingo și Nia Long în rolurile părinților săi, Joe și Katherine.

Potrivit Variety, criticii de film s-au plâns că „Michael” oferă o viziune edulcorată (n.r. - „atenuată, îndulcită”) asupra vieții starului, fiind omise acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor, formulate împotriva cântărețului în ultima etapă a carierei sale.