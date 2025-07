Jamie Lee Curtis o va interpreta pe Jessica Fletcher din celebrul serial „Murder, She Wrote”, după moartea legendarei Angela Lansbury

Jamie Lee Curtis o va interpreta pe cea mai cunoscută detectivă și scriitoare în faimosul serial „Murder, She Wrote”. Sursa foto: Getty Images

Jamie Lee Curtis a confirmat participarea sa ca protagonistă în faimosul serial „Murder, She Wrote” şi a anunţat că se pregătește să joace rolul legendar interpretat cândva de Angela Lansbury.

E oficial: Jamie Lee Curtis o va interpreta pe cea mai cunoscută detectivă și scriitoare din serialele de televiziune, iubită de generații de telespectatori și interpretată timp de 40 de ani de actrița britanică Angela Lansbury, care a murit în 2022 la vârsta de 96 de ani. Actrița americană însăși a confirmat zvonurile care circulau de un an.

"O, da. Se întâmplă", a spus actrița premiată cu Oscar (pentru "Everything Everywhere All at Once") și cu premiul Emmy (pentru serialul "The Bear") într-un interviu acordat Entertainment Tonight, preluat de La Stampa. "Mai e puţin. Dar sunt foarte entuziasmată. Foarte entuziasmată", a continuat actrița în vârstă de 66 de ani. "Dar îmi reprim entuziasmul până când începem filmările. Mai am câteva lucruri de făcut și apoi mă pot bucura de această muncă."

Relansarea serialului "Murder, She Wrote" este un nou proiect al Universal Pictures, cu producătorii Phil Lord, Chris Miller (scenariști pasionați de romane polițiste din spatele filmelor "The Afterparty" și al desenelor animate "Spider-Man" premiate cu Oscar) și Amy Pascal. Scenariul este scris de Lauren Schuker Blum și Rebecca Angelo. Probabil va fi un film pentru platformele de streaming, deși proiectul este încă în dezvoltare, de aceea intriga și detaliile sunt momentan strict secrete.

Serialul de neuitat a fost difuzat timp de 12 sezoane, din 1984 până în 1996. Universal Television a produs serialul, al cărui succes a crescut în timp, atingând un vârf de 40 de milioane de telespectatori. În 2024, The Guardian a încercat să le explice cititorilor "bucuria reconfortantă" a vizionării în regim de maraton a celor 264 de episoade ale serialului cu Angela Lansbury în rol principal, numind "Murder, She Wrote" un serial de televiziune definit "sănătos" și "liniștitor".