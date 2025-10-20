Keanu Reeves dezvăluie numele de scenă pe care era cât pe ce să îl aleagă: “A fost un moment tipic de Hollywood”

Keanu Reeves s-a născut pe 2 septembrie 1964 în Beirut, Liban. Sursa foto: Hepta

Keanu Reeves a apărut în cel mai recent episod al podcastului “New Heights”, realizat de frații Jason și Travis Kelce, iar în timpul discuţiilor, actorul a mărturisit că aproape și-a ales numele de scenă “Chuck Spadina”, a relatat CNN.

Starul din “Matrix”, născut la Beirut, Liban, și crescut la Toronto, a povestit cum, la vârsta de 20 de ani, s-a mutat la Los Angeles și a găsit un manager care dorea să-i schimbe numele. În cadrul interviului oferit la podcastul “New Heights”, Keanu Reeves a mai menţionat că nu a fost încântat de idee și a privit-o ca pe un “moment de inițiere în Hollywood”.

“Îmi amintesc că mergeam pe plajă și mă gândeam: «Numele meu? Dar dacă mi l-aș schimba? Ce-ar fi?»”, a mărturisit actorul, care își promovează noul film “Good Fortune”, realizat în regia lui Aziz Ansari.

Conform sursei citate, Keanu Reeves, care are 61 de ani acum, a încercat ulterior să găsească alternative.

“Al doilea meu prenume este Charles, așa că m-am gândit: «…Chuck?». Și am crescut pe o stradă numită Spadina, deci… «Chuck Spadina»”, a mai spus starul de la Hollywood.

Jurnaliştii de la CNN au mai scris că, în cele din urmă, renumitul actor a devenit KC Reeves, dar nici acest nume nu l-a entuziasmat.

“Și, apoi, mi-am dat seama că nu pot face asta. Eram la audiții și ei strigau: «KC Reeves». Iar eu nici măcar nu răspundeam. După șase luni, am zis: «Nu mai fac asta». A fost un moment tipic de Hollywood”, a mai precizat el în timpul noului episod al podcastului “New Heights”.

Keanu Reeves, despre zvonurile legate de nunta cu Alexandra Grant

La începutul lunii trecute, au apărut zvonuri despre Keanu Reeves şi iubita lui, care este mai tânără cu nouă ani. Unele publicaţii de peste Ocean au scris că Alexandra Grant a devenit soţia starului din comedia “Good Fortune” în cadrul unei ceremonii intime, care ar fi avut loc în vară, într-o ţară din Europa.

După ce în presa de peste Ocean au apărut informații că actorul Keanu Reeves (61 de ani) și iubita lui Alexandra Grant (52 de ani) s-ar fi căsătorit în mare secret, reprezentatul actorului a negat zvonurile.

Pe 22 septembrie, reprezentantul lui Keanu Reeves a respins zvonurile, declarând pentru E! News: “Nu este adevărat. Nu sunt căsătoriți”.

Celebrii fraţi Jason și Travis Kelce au deja un istoric bun în a convinge vedetele de la Hollywood să dezvăluie povești despre numele de scenă pe care aproape le-au folosit.

Luna trecută, Leonardo DiCaprio a apărut în podcast alături de colegul său din filmul One Battle After Another, Benicio del Toro, și a povestit cum, în copilărie, i s-a spus că numele său era “prea etnic”. În locul lui, i s-a oferit numele “Lenny Williams”.

“Aveam 12 sau 13 ani. Mi-au spus: «Ce este Lenny Williams? Am luat prenumele tău de mijloc și l-am adaptat. De acum, ești Lenny»”, a povestit Leonardo DiCaprio.

Din fericire, nici acel nume nu a prins pentru actorul cunoscut pentru rolurile jucate în filmele “Titanic”, “Inception” și “Lupul de pe Wall Street”.