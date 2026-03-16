Regizoarea de origine română Natalie Musteaţă a câştigat Oscarul pentru cel mai bun documentar live-action

O româncă a fost premiată la Oscaruri. Regizoarea de origine română Natalie Musteaţă a câştigat mult râvnita statuetă pentru cel mai bun documentar live-action.

Natalie Musteață, regizor: "Ce vis! Adică, ne plac atât de multe dintre filmele nominalizate, iar cineva de pe Reddit ne-a întrebat dacă am fi dispuși să împărțim premiul, iar noi am răspuns: „Sigur că da!”. Ne-ar plăcea foarte mult să-l împărțim cu un alt film la fel de frumos și complet diferit. "

"One Battler after another" este marele câştigător al celei de a 98-a ediţie a Galei Premiilor Oscar care s-a încheiat în urmă cu puţin timp. Pelicula a câştigat statueta de aur atât pentru cel mai bun film, dar i-a şi adus lui Sean Penn, Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Celălalt mare favorit din acest an, "Sinners", a ratat premiul pentru cel mai bun film, dar graţie rolului din peliculă Michael B Jordan a câştigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal.

Thrillerul "One Battle After Another" a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film, obţinând în total şase trofee la gala desfăşurată duminică seara (luni dimineaţa ora României).

"One battle after another" este marele câştigător al ediţiei de anul acesta a galei premiilor Oscar. Peilcula care îl are pe Leonardo Di Caprio în rolul principal a intrat în competiţie cu 13 nominalizări şi a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film.



Paul Thomas Anderson, regizor: "O călătorie minunată, absolut minunată, alături de colegii noștri nominalizați, de colegii noștri cineaști, de colegii noștri cineaști care nici măcar nu au fost recunoscuți de Academie. Anul acesta sunt atât de multe filme extraordinare".

Pelicula a câştigat şi Oscarurile pentru cea mai bună regie, cel mai bun montaj şi cel mai bun scenariu adaptat. Filmul i-a adus un Oscar şi lui Sean Penn pentru cel mai bun actor în rol secundar.



"Sinners", una dintre peliculele favorite a galei din acest an a intrat în competiţie cu un număr record de 16 nominalizări. Deşi a ratat premiul pentru cel mai bun film, graţie rolului protagonistului Michael B Jordan a obţinut primul Oscar din carieră. Filmul a primit şi Oscarul pentru cea mai bună cinematografie, dar şi pentru cel mai bun scenariu original.



Jessie Buckley a fost recompensată cu statueta pentru cea mai bună actriţă în rolul principal pentru prestaţia sa din Hamnet, în timp ce Amy Madigan a primit Oscarul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru pelicula Weapons.



Filmul 'Frankenstein" realizat de Benicio del Toro a impresionat juriul prin machiaje, coafuri şi costume şi a primit Oscarurile pentru aceste categorii, în timp ce efectele vizuale din "Avatar: Fire and Ash" au fost recompensate şi ele cu o statuetă de aur.



Cel mai bun film străin a fost declarat "Sentimental Value", intrat în concurs din partea Norvegiei, în timp ce KPop Demon Hunters a fost desemnată cea mai bună animaţie.

Cea de a 98-a ediţie a Galei Premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Hollywood şi a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de către realizatorul tv Conan O Brian.