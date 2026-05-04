Reguli noi la Oscaruri: Actorii și scenariile generate de AI nu pot câștiga premii

3 minute de citit Publicat la 11:24 04 Mai 2026 Modificat la 12:13 04 Mai 2026

Academia Americană de Film (AMPAS) a abordat, pentru prima dată, problema utilizării inteligenței artificiale în interpretările actoricești și în scenarii pentru ediția din 2027 a Premiilor Oscar, scrie Euronews.

Ca parte a revizuirii anuale a criteriilor de eligibilitate, Academia a decis să ia în calcul impactul tot mai mare al AI.

Deși noile reguli precizează că „aceste instrumente nici nu ajută, nici nu dăunează șanselor de a obține o nominalizare” și că fiecare departament „va juriza rezultatul final ținând cont de măsura în care un om s-a aflat la baza procesului creativ”, Academia își rezervă dreptul de a solicita echipei de producție informații suplimentare despre natura utilizării AI și despre „contribuția umană”.

„Oamenii trebuie să fie în centrul procesului creativ”, a declarat președintele Academiei, Lynette Howell Taylor. „Pe măsură ce tehnologia AI evoluează, și discuțiile noastre pe această temă vor ține pasul. Însă, pentru Academie, amprenta umană va rămâne mereu criteriul central în procesul de selecție.”

Când vine vorba de categoriile de interpretare, vor fi luate în considerare doar rolurile „jucate demonstrabil de oameni, cu acordul acestora”.

Organizația a refuzat să comenteze dacă viitoarea interpretare a lui Val Kilmer, generată cu ajutorul AI, va fi eligibilă.

„Vom analiza acest lucru de la caz la caz”, a spus Bill Kramer, CEO-ul Academiei. „La fel ca toată lumea din industria noastră și din întreaga lume, vom reevalua situația în fiecare an”.

Există mult mai puțină ambiguitate la categoriile dedicate scenariilor, unde regulile stipulează clar că „scenariile trebuie să fie scrise de oameni pentru a fi eligibile”.

Schimbări majore: Duble nominalizări și noi reguli pentru filmele străine

Pe lângă discuția despre AI, Academia a anunțat o schimbare notabilă: actorii pot fi acum nominalizați pentru mai multe roluri în aceeași categorie. Timp de decenii, acest lucru a fost imposibil.

În plus, a fost revizuită politica de lungă durată conform căreia categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” accepta doar un singur film din partea fiecărei țări, ales de un comitet local. De acum înainte, un film într-o limbă străină se poate califica automat dacă câștigă marele premiu la unul dintre festivalurile majore, precum Berlin, Busan, Cannes, Sundance, Toronto sau Veneția. Astfel, o singură țară poate avea mai mult de un film nominalizat, iar premiul va fi creditat filmului în sine, nu țării sau regiunii de proveniență.

Tensiuni în industrie: Cazul Disney și reacția lui Evangeline Lilly

Schimbările Academiei vin într-un moment de tensiune maximă în industrie. Tot mai multe vedete de top avertizează asupra amenințării existențiale pe care o reprezintă inteligența artificială, mai ales după ce actorii generați digital au început să țină primele pagini ale ziarelor.

Aceste măsuri coincid și cu declarațiile recente ale actriței Evangeline Lilly, care a criticat Disney pentru concedierea angajaților Marvel, în special a celor din echipa de dezvoltare vizuală.

Acest lucru a dus la speculații conform cărora compania ar putea trece la utilizarea AI pentru efectele speciale, deși Marvel nu a făcut niciun anunț oficial în acest sens.

Lilly, cunoscută pentru rolul din filmele „Ant-Man” și „Avengers: Endgame”, a acuzat pe Instagram gigantul Disney că a întors spatele oamenilor care au construit succesul universului cinematografic Marvel.

„L-am contactat pe bunul meu prieten Andy Park, geniul din spatele costumului original Wasp și al desenelor de concept, și l-am întrebat: 'E adevărat? Chiar asta se întâmplă?'. Mi-a răspuns: 'Da, e adevărat'.” Lilly a scris în postarea sa: „Disney, să își fie rusine că întorci spatele oamenilor care au clădit puterea pe care acum o folosești ca să-i arunci la gunoi”, înainte de a pune sub semnul întrebării legile care permit înlocuirea artiștilor cu inteligența artificială. „Unde sunt legile care să elimine arta umană din bazele de date ale AI?!?”, a întrebat ea. „De ce au dreptul să ne fure ingeniozitatea și să o folosească pentru a îmbogăți directorii executivi, în timp ce artiștii care le hrănesc roboții rămân flămânzi?? Dezgustător. Legiuitori din California... unde sunteți?!?!?”.