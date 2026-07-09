A murit Bonnie Tyler: Celebra interpretă a hitului Total Eclipse of the Heart avea 75 de ani. Era de două luni în spital, în Portugalia

Celebra cântăreața galeză Bonnie Tyler. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Cântăreața galeză Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock, a murit la vârsta de 75 de ani, într-un spital din Portugalia, unde era internată pentru tratamentul unei afecțiuni. Anunțul a fost făcut de familie și echipa artistei printr-un comunicat publicat pe site-ul său oficial.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a încetat din viață, în mod neașteptat, noaptea trecută, în spital, în Portugalia, din cauza bolii pentru care urma tratament. Vom reveni în scurt timp cu un nou comunicat, însă, pentru moment, vă rugăm să respectați intimitatea familiei în aceste momente tragice”, se arată în mesajul publicat.

Bonnie Tyler a rămas în istoria muzicii datorită unor piese devenite clasice, precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It's a Heartache”, melodii care au cucerit topurile internaționale și au transformat-o într-una dintre cele mai apreciate artiste ale anilor '80.

Vestea morții sale vine la două luni după ce artista fusese internată de urgență într-un spital din Faro, Portugalia, unde locuia o parte din timp. La începutul lunii mai, Bonnie Tyler a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la nivel intestinal, iar ulterior medicii au decis să o plaseze în comă indusă pentru a-i sprijini recuperarea.

Pe 15 iunie, familia anunța că artista ieșise din comă, însă rămânea internată la terapie intensivă și era în continuare în stare gravă. Din acest motiv, toate concertele programate pentru vara lui 2026 au fost anulate sau amânate. Medicii sperau atunci într-o recuperare lentă, dar favorabilă.

Cu o carieră de peste cinci decenii, Bonnie Tyler a vândut milioane de albume în întreaga lume și a rămas una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii internaționale, datorită timbrului său răgușit și interpretărilor care au făcut istorie.