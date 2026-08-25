Australia devine prima țară care interzice melodiile generate de AI în clasamentele muzicale oficiale

Topurile muzicale oficiale ale Australiei nu vor mai include melodii generate cu AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Topurile muzicale oficiale ale Australiei nu vor mai include melodii generate predominant sau în întregime de inteligenţă artificială (AI), conform noilor reguli anunţate marţi şi care urmează să intre în vigoare de vineri, transmite DPA, potriit Agerpres.

Melodiile care folosesc AI doar ca pe un simplu instrument vor rămâne eligibile.

Asociaţia Industriei Discografice din Australia (ARIA), care administrează topurile muzicale oficiale ale ţării, şi-a modificat codul de practică pentru a solicita ca înregistrările să fie „realizate în mod substanţial de om”. De asemenea, melodiile nu trebuie să fi fost împinse în sus în topuri prin fluxuri generate artificial sau alte manipulări.

Cover-ul piesei „Like a Prayer” de la Madonna, în centrul discuției

Un punct de interes recent a fost cover-ul piesei „Like a Prayer” de la Madonna, realizat de DJ-ul şi producătorul australian Josh Fawaz. Piesa a devenit cea mai difuzată la radioul australian în iulie şi a ajuns pe locul patru în topurile ARIA, dar ulterior a ieşit la iveală că vocea şi tobele au fost generate cu ajutorul AI.

Conform noilor reguli, o astfel de utilizare a AI ar putea face o melodie neeligibilă pentru topuri, a declarat un purtător de cuvânt al ARIA pentru postul de televiziune australian ABC.

ARIA va putea refuza să accepte melodii neeligibile pentru plasarea în topuri, să le excludă sau să le elimine din topuri prospectiv sau retrospectiv, să ajusteze poziţiile în topuri şi să retragă acreditările.

Artiştii şi reprezentanţii acestora vor putea contesta o excludere şi să furnizeze dovezi care să susţină eligibilitatea unei înregistrări.

Industria muzicală a criticat mult timp utilizarea înregistrărilor artiştilor pentru a antrena sistemele de inteligenţă artificială fără consimţământul deţinătorilor de drepturi. În acelaşi timp, inteligenţa artificială a devenit un instrument comun pentru mulţi muzicieni în timpul procesului de producţie, inclusiv pentru compunere, aranjament muzical şi mixaj.

ARIA a declarat că va menţine codul în curs de revizuire pe măsură ce politica şi tehnologia inteligenţei artificiale se dezvoltă.