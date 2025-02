Kanye West a spus că Bianca Censori l-a dus la medic și are autism, după ce ani de zile s-a tratat pentru tulburare bipolară

Kanye West și Bianca Censori, pe covorul roșu de la Premiile Grammy 2025, 2 februarie. Foto: Getty Images

Kanye West a spus într-un podcast că a fost diagnosticat greșit cu tulburare bipolară și că acum s-a stabilit că suferă de autism.

Fiind invitat de Justin Laboy în podcastul acestuia - The Download -, Kanye West, care de câțiva ani și-a luat numele de scenă Ye, a spus că soția lui, Bianca Censori, i-a sugerat să meargă la medic pentru reevaluare: „Soția mea m-a luat și m-a dus la medic. Mi-a spus: „Ceva despre personalitatea nu este specific bipolarilor, am mai văzut bipolari”. Și am ajuns să descopăr că este, într-adevăr, vorba de un autism pe care îl am”.

El a spus că diagnosticul l-a ajutat să înțeleagă mai bine unele dintre modelele sale comportamentale, cum ar fi în 2018, când a purtat o șapcă pe care scria „Make America Great Again” și l-a lăudat pe Donald Trump, spunând inclusiv că „mafia nu mă poate face să nu-l iubesc”, potrivit The Guardian.

„Autismul te duce la o chestie ciudată... Când fanii îmi spun să-mi fac albumul într-un anumit fel, o voi face exact invers”, a spus el, referindu-se la titlul cântecului său de succes Can’t Tell Me Nothing. El l-a menționat pe prietenul său și fostul manager Don C, spunând: „A fost atât de greu pentru el pentru că mă iubește. Este atât de dificil pentru ei, pentru că sunt un bărbat matur – nu poți să preiei controlul asupra contului bancar, nu poți controla ceea ce postez eu pe Twitter.”

Autismul nu este o boală psihică. Dar în 2020, Kim Kardashian, pe atunci soția lui West, a vorbit despre dificultatea de a gestiona problemele de sănătate mintală ale lui West. „Cei care înțeleg boala mintală sau chiar comportamentul compulsiv știu că familia este neputincioasă, cu excepția cazului în care membrul este minor. Oamenii care nu sunt conștienți sau sunt departe de această experiență pot judeca și nu înțeleg că individul în cauză trebuie să se angajeze în procesul de a obține ajutor, indiferent cât de mult ar încerca familia și prietenii.”

Chiar West a făcut referiri la tulburarea bipolară cu care a fost diagnosticat în numeroase piese, în timp ce coperta albumului său din 2018 ye include: „Urăsc să fiu bipolar, este minunat”.

West a spus că nu mai ia medicamente pentru sănătatea mintală, subliniind că autismul nu este o boală, nu se administrează tratament. „Nu am mai luat medicamente de când am aflat că diagnosticul de tulburare bipolară”.

Într-un alt moment al interviului, West a spus că noul său album Bully va fi lansat de ziua fiicei sale North West, pe 15 iunie.

West a stârnit controverse săptămâna aceasta, după ce a apărut la premiile Grammy 2025 alături de Bianca Censori care purta o rochie complet transparentă. Ținuta a fost văzută ca fiind inutil de provocatoare de unii, în timp ce alții au sugerat că West a constrâns-o să facă asta.