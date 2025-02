Apariție șocantă la Premiile Grammy 2025: Kanye West și-a adus soția dezbrăcată pe covorul roșu. Au fost dați afară imediat după

Moda minimalistă a fost dusă la extrem la gala Premiilor Grammy 2025 de duminică seară. Bianca Censori, soția rapperului și designerului Kanye West, a îmbrăcat o ținută atât de sumară încât mulți s-au întrebat dacă nu cumva apariția ei ar putea fi considerată expunere indecentă, notează The New York Times.

Deși Censori a sosit la ceremonie îmbrăcată cu o haină lungă de blană, la scurt timp după ce a pășit pe covorul roșu alături de soțul său, și-a dat jos hainele de exterior pentru a dezvălui look-ul de dedesubt: o rochie mulată, complet transparentă, care îi lăsa la vedere sânii și organele genitale.

De la prima apariție publică alături de West în urmă cu câțiva ani, Censori, care este australiană și a lucrat în arhitectură și design interior în Melbourne, a devenit cunoscută pentru look-urile sale provocatoare. În 2023, ea a făcut o plimbare în Florența, Italia, strângând o pernă purpurie peste sânii ei în timp ce purta colanți transparenți. Ea a purtat, de asemenea, diverse ținute cu colanți - în culori precum gri, șampanie și roșu cardinal - dar acestea erau mai opace decât ciorapii pe care i-a purtat la Grammy.

Look-ul Biancăi Censori de duminică a declanșat, de asemenea, o avalanșă de comentarii. Unele persoane au glumit pe social media spunând că ținuta ei nu necesită întreținere. Alții s-au întrebat dacă nu cumva look-ul ei era în afara legii.

Contactat de The New York Times, un ofițer de relații cu presa din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles a citat codul penal din California, care definește expunerea indecentă ca fiind „expunerea intenționată a organelor genitale într-un loc public sau în prezența unei alte persoane”.

