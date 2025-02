Gala Premiilor Grammy. Beyonce a primit trofeul pentru Albumul anului cu "Cowboy Carter". Lista câștigătorilor

Gala Premiilor Grammy. Beyonce a primit trofeul pentru Albumul anului cu "Cowboy Carter". FOTO: Profimedia Images

Premiile Grammy 2025 au fost decernate la Los Angeles, Beyonce primind pentru prima dată cel mai important premiu al serii - Albumul anului, iar Kendrick Lamar a câştigat toate categoriile la care a fost nominalizat, inclusiv Cântecul şi Înregistrarea anului. Beyonce, nominalizată de 11 ori la ediţia a 67-a a galei, a câştigat trofee pentru Albumul anului şi Cel mai bun album country cu "Cowboy Carter". Premiul pentru Albumul anului a fost înmânat de membrii Departamentului de Pompieri din Los Angeles, în semn de recunoaştere pentru eforturile lor de a stăpâni incendiile care au devastat oraşul.

Celebra solistă s-a declarat "şocată" să primească premiul la această categorie încă de la prima ei incursiune în muzica country. "Într-adevăr nu mă aşteptam la acest lucru", a declarat Beyonce după ce a primit trofeul din mâinile rivalei sale, Taylor Swift. "Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că pot încă să fac ceea ce iubesc să fac, după atât de mulţi ani", a declarat ea.

"It's been many many years." - Beyoncé during her acceptance speech at the 2025 #Grammys for her Album of the Year win with #CowboyCarter pic.twitter.com/cVuQsCUkUW — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Beyonce nu a câştigat niciodată premiul pentru cel mai bun album, deşi a intrat în gala de duminică din postura de cel mai premiat artist din toate timpurile, reuşind să adune de-a lungul carierei nu mai puţin de 32 de premii Grammy.

În transmisiune live pe CBS, gala premiilor Grammy a început cu o interpretare "all-star" a melodiei "I Love LA", cu trupa Dawes din Altadena, alături de John Legend, Brad Paisley, St. Vincent şi Brittany Howard.

"În această seară nu sărbătorim doar muzica noastră favorită. Sărbătorim şi oraşul care ne-a adus atât de multă din această muzică", a susţinut prezentatorul galei, Trevor Noah.

Billie Eilish şi Finneas, originari din Los Angeles, au urcat pe scenă după monologul de deschidere al lui Trevor Noah cu o interpretare a piesei nominalizate "Birds of a Feather". "Te iubesc Los Angeles!", a lansat Eilish de pe scenă.

Sabrina Carpenter a câştigat premiul pentru cel mai bun album pop cu LP-ul "Short n' Sweet", la câteva minute după interpretarea pieselor "Please Please Please" şi "Espresso" pe o scenă inspirată de Epoca de Aur de la Hollywood. "Încă nu mi-a revenit răsuflarea după ce am cântat. Este primul meu Grammy aşa că o să plâng", a declarat Sabrina Carpenter în acceptarea premiului.

Doechii a devenit cea de-a treia femeie din istoria premiilor Grammy care a câştigat la categoria cel mai bun album rap cu "Alligator Bites Never Heal". "Orice este posibil", a spus ea în timp ce accepta premiul. "Nu lăsaţi pe nimeni să proiecteze stereotipuri asupra voastră".

Câştigătorii sunt aleşi pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 13.000 de cântăreţi, compozitori, producători, ingineri de sunet şi alţi profesionişti din industria muzicală care fac parte din Recording Academy, instituţia care decernează premiile Grammy.

Lista principalilor câştigători:

Albumul anului: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Cântecul anului: "Not Like Us" - compozitor Kendrick Lamar

Înregistrarea anului: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cel mai bun album pop/ latino: "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira

Compozitorul anului (non-clasic): Amy Allen

Producătorul anului (non-clasic): Daniel Nigro

Cea mai bună performanţă pop solo: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic: "Neverender" - Justice & Tame Impala

Cea mai bună înregistrare pop/ dance: "Von dutch" - Charli xcx

Cel mai bun album dance/ electronic: "BRAT" - Charli xcx

Cel mai bun artist nou: Chappell Roan

Cea mai bună interpretare pop/ duo grup: "Die With a Smile", Lady Gaga & Bruno Mars

Cel mai bun album pop vocal: “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter

Cel mai bun album pop tradiţional: "Visions" - Norah Jones

Cel mai bun videoclip: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cel mai bun cântec R&B: "Saturn" - Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Cel mai bun album R&B: "11:11 (Deluxe)" - Chris Brown

Cea mai bună interpretare R&B: "Made For Me (Live On BET)" - Muni Long

Cel mai bun cântec rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compozitor

Cel mai bun album rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Cea mai bună interpretare rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare rock: "Now and Then" - The Beatles

Cea mai bună interpretare metal: "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Cel mai bun album rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Cel mai bun cântec rock: "Broken Man" - Annie Clark, compozitor (St. Vincent)

Cel mai bun album alternativ: "All Born Screaming" - St. Vincent

Cea mai bună interpretare alternativ: "Flea" - St. Vincent

Cel mai bun album folk: "Woodland" - Gillian Welch & David Rawlings

Cel mai bun album country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Cel mai bun cântec country: "The Architect" - Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)

Cea mai bună interpretare solo country: “It Takes A Woman” - Chris Stapleton

Cea mai bună interpretare country duo/ grup: Beyonce, "Il Most Wanted" cu Miley Cyrus

Cel mai bun album jazz vocal: "A Joyful Holiday" - Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental: "Remembrance" - Chick Corea & Béla Fleck

Cel mai bun album blues tradiţional: "Swingin’ Live at The Church in Tulsa" - The Taj Mahal Sextet

Cel mai bun album reggae: "Bob Marley: One Love" - Music Inspired By The Film (Deluxe) - (Various Artists)

Cel mai bun album gospel: "More Than This" - CeCe Winans

Cea mai bună muzică de film: "American Symphony" - Jon Batiste, Matthew Heineman, regizor video; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, producători video

Cea mai bună înregistrare de operă: "Saariaho: Adriana Mater" - Esa-Pekka Salonen, dirijor; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, producător (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)