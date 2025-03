Regele Charles dezvăluie melodiile care formează „coloana sonoră a vieții sale”. Ce muzică are în playlist monarhul britanic

Regele Charles în emisiunea Apple Music. Sursa foto: Facebook/ The Royal Family

Când Regele CHarles se trezește dimineața, ce melodii alege pentru a-și începe ziua? Este un amestec de genuri de-a lungul deceniilor, potrivit unei noi emisiuni difuzate pe Apple Music și a unei liste de redare pe care monarhul a curatoriat-o - de la legenda reggae Bob Marley, până la mai recentul cantautor nominalizat la Grammy RAYE.

„De-a lungul vieții mele, muzica a însemnat foarte mult pentru mine. Știu că este și cazul multor altora”, spune regele în deschiderea emisiunii, înregistrată la Palatul Buckingham și programată să fie difuzată pe 10 martie pentru a marca Ziua Commonwealth-ului, transmite CNN.

„Dar poate, mai presus de toate, ne poate ridica starea de spirit într-o asemenea măsură, și cu atât mai mult atunci când ne aduce împreună în sărbătoare. Cu alte cuvinte, ne aduce bucurie.”

Playlist-ul său Apple include și alte nume cunoscute, precum Kylie Minogue, Grace Jones și Davido.

Pe lângă muzica în sine, regele împărtășește și „anecdote despre întâlnirile sale cu unii dintre artiștii prezentați și dezvăluie de ce melodiile contribuie la formarea coloanei sonore a vieții sale”, potrivit comunicatului de presă.

Într-un mesaj video publicat și pe pagina de Facebook a Familiei Regale Britanice, Charles a explicat dragostea sa pentru muzică îmbinată cu imagini de la o fanfară regală care cântă o interpretare a piesei „Could You Be Loved” a lui Bob Marley and the Wailers în fața Palatului Buckingham.

Ascultătorii îl pot urmări pe Apple Music 1 pe tot parcursul zilelor de luni și marți.