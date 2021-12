Topul cu cele mai vizionate filme din 2021, publicat de Netflix

Experţii platformei Netflix au întocmit un clasament care ilustrează preferinţele utilizatorilor săi în 2021.

Pe primul loc în topul filmelor care nu trebuie ratate se află pe "The Unforgivable" cu Sandra Bullock. Pelicula a adunat până acum 74 de milioane de ore de vizualizare.

Pe locul doi, la mare distanță, se află "Back to the Outback" cu 39 de milioane de ore de vizualizare, iar pe trei "A California Christmas: City Lights", cu 22 de milioane de ore.

Unul dintre cele mai controversate filme care rulează pe Netflix este "Don't look up", o satiră la adresa fostului președinte american Donald Trump, care îi are ca protagoniști pe Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence și Meryl Streep.

Alături de "Don't look up", la cele mai recente filme de pe Netflix, mai sunt notate "Investitorii", "Fata din Oslo", "Complet necunoscuți", "Greenlad", "Fatima" sau "Laughter in paradise".

