Arena romană antică din Verona va fi renovată printr-un proiect de 18 milioane de euro

Arena romană antică din Verona va fi renovată. FOTO: Getty Images

Arena romană antică din Verona va fi renovată și va deveni mai accesibilă persoanelor cu dizabilități înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina din 2026, unde vor avea loc atât ceremonia de închidere a festivităților, cât și cea de deschidere a Jocurilor Paralimpice, scrie AP News.

Construită de romani în secolul I, Arena din Verona a fost destinată inițial luptelor de gladiatori și vânătorii de animale exotice, apoi a fost folosită ca piață medievală pentru ca în ultima perioadă să devină scenă pentru un renumit festival de operă.

În niciuna dintre situații nu a fost accesibilă persoanelor cu dizabilități sau celor care au nevoie de asistență de orice fel. În plus, unele elemente de siguranță concepute ca soluții temporare nu au mai fost îmbunătățite.

Jocurile care se apropie au oferit ocazia de a renova vechea Arenă, anterioară Colosseumului roman, din punct de vedere al accesibilității și siguranței, pentru 11.000 de persoane la ceremonia de închidere din 22 februarie și aproape 10.000 la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice din 6 martie.

Renovarea face parte dintr-un proiect de 18 milioane de euro (21 de milioane de dolari) care îmbunătățește accesibilitatea întregii zone din jurul Arenei și este coordont de compania guvernamentală responsabilă de infrastructura olimpică.

Pe o distanță de un kilometru de la gara principală din Verona până la Arena vor fi construite rampe de acces pentru scaunele cu rotile sau cărucioarele pentru bebeluși. De asemenea, se construiesc piste dedicate pentru biciclete.

Lucrările sunt coordonate cu oficialii responsabili de conservarea monumentului. Noile elemente „trebuie integrate în cel mai delicat și armonios mod posibil într-un monument care este în același timp robust și fragil”, spun arhitecții.

Piatra locală conferă Arenei nuanța roz-galbenă și conține scoici fosilizate, rămășițe ale unei mări preistorice care acoperea odinioară această regiune cunoscută acum pentru dealuri și podgorii. Rampa va fi detașabilă, dar managerul de proiect, Paolo Zecchinelli, a declarat că speră ca aceasta să fie păstrată ca o moștenire a Jocurilor Olimpice.

Proiectul general include, de asemenea, o nouă balustradă de-a lungul nivelului superior al Arenei, care va înlocui una construită în anii 1950, care trebuia să fie temporară, precum și noi balustrade la diferite înălțimi pe scările interioare și la cele 72 de intrări la locurile pe niveluri.

Lucrările vor continua după Jocurile Olimpice și Paralimpice, inclusiv instalarea unui lift care va permite persoanelor cu mobilitate redusă să ajungă la cel mai înalt nivel al Arenei, fie pentru a viziona un spectacol, fie pentru a admira priveliștea dealurilor din jur.