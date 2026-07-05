Au construit o barcă din 10 tone de plastic și 30.000 de șlapi. Astăzi navighează pe coasta Africii

2 minute de citit Publicat la 08:00 05 Iul 2026 Modificat la 08:26 05 Iul 2026

Scopul era dublu: reducerea poluării și păstrarea tehnicilor tradiționale de construcție a bărcilor specifice coastei swahili. Foto: Flipflopi / Facebook

În fiecare an, Kenya generează între 500.000 și 1,3 milioane de tone de deșeuri din plastic, însă mai puțin de 15% ajung să fie reciclate. Restul ajung în natură, pe plaje, în oceane, în canale de scurgere sau în gropi de gunoi necontrolate, potrivit Times of India.

Ani la rând, problema părea imposibil de rezolvat. Apoi, locuitorii insulei Lamu, activiștii de mediu și meșteșugarii locali au decis să transforme plasticul abandonat într-o resursă. Așa a luat naștere Flipflopi, prima ambarcațiune tradițională construită aproape în întregime din plastic reciclat.

O idee născută din deșeuri

Proiectul a început în 2016, când Ben Morison a propus construirea unei ambarcațiuni tradiționale folosind plasticul adunat de pe coasta Kenyei. Alături de constructorul de bărci Ali Skanda și de activistul de mediu Dipesh Pabari, ideea a prins rapid contur.

Scopul era dublu: reducerea poluării provocate de plasticul de unică folosință și păstrarea tehnicilor tradiționale de construcție a bărcilor specifice coastei swahili.

O barcă din 10 tone de plastic și 30.000 de șlapi

Pentru construirea ambarcațiunii au fost folosite aproximativ 10 tone de deșeuri din plastic, inclusiv aproape 30.000 de șlapi recuperați de pe plaje.

Coca și alte componente au fost realizate din plastic reciclat și prelucrat local, iar șlapii abandonați au fost integrați în structura bărcii, demonstrând că obiectele considerate fără valoare pot primi o nouă utilizare.

A navigat 500 de kilometri pentru a transmite un mesaj

După finalizarea lucrărilor, în ianuarie 2019, Flipflopi a pornit în prima sa călătorie. Ambarcațiunea, lungă de nouă metri, a plecat din Lamu și a navigat aproximativ 500 de kilometri până în Zanzibar, în Tanzania.

Pe parcurs, barca nu a fost doar un mijloc de transport, ci și o adevărată sală de clasă plutitoare. În fiecare port, membrii proiectului au organizat întâlniri cu elevi, pescari, autorități și comunități locale pentru a discuta despre impactul plasticului de unică folosință asupra oceanelor și despre importanța reciclării.

Mai mult decât o barcă

Între timp, proiectul s-a transformat într-o inițiativă complexă de economie circulară.

La Lamu funcționează astăzi un centru dedicat colectării și reciclării plasticului, iar materialele recuperate sunt transformate în produse durabile, precum mobilier realizat manual, componente pentru bărci și alte obiecte inspirate din patrimoniul cultural swahili.

Organizația a construit deja și alte ambarcațiuni folosind aceeași filosofie și continuă să dezvolte produse fabricate din plastic reciclat.

O școală pentru economia circulară

Un alt pas important a fost deschiderea unui centru de instruire, unde tinerii și muncitorii locali învață atât tehnici de reciclare și reutilizare a materialelor, cât și metode tradiționale de construcție a bărcilor și mobilierului.

Scopul este dezvoltarea unei economii locale bazate pe reciclare, producție și protejarea mediului.

Prin proiectul Flipflopi, inițiatorii au vrut să transmită un mesaj simplu: curățarea plajelor nu este suficientă. Pentru a reduce poluarea cu plastic este nevoie de infrastructură pentru reciclare, educație și soluții care să transforme deșeurile în resurse utile.