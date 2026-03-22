Care este cea mai ieftină destinație de vacanță pentru vara anului 2026: 7 nopți all-inclusive cu mai puțin de 300 de euro

Publicat la 10:00 22 Mar 2026

Orașul este cunoscut pentru plajele sale cu nisip fin și clima plăcută / sursă foto: Getty Images

O vacanță de o săptămână, cu cazare și masă incluse, poate costa sub 300 de euro într-o destinație populară de vară. Potrivit unei analize recente, acest loc oferă unele dintre cele mai accesibile pachete turistice din sezon.

Agenția de turism online Love Holidays a realizat un clasament al celor mai ieftine destinații de vacanță pentru vara anului 2026.

Potrivit analizei, orașul Agadir, din Maroc, este destinația ideală pentru o vacanță all-inclusiv, scrie publicația express.co.uk.

Un sejur de șapte nopți ajunge la aproximativ 270 de euro.

Situat pe coasta de vest a Marocului, la poalele Munților Atlas, orașul este cunoscut pentru plajele sale cu nisip fin și clima plăcută, fiind o destinație apreciată de turiști.

Agadir are peste jumătate de milion de locuitori și se află la aproximativ cinci ore de Casablanca, unul dintre cele mai importante orașe ale țării.

Temperaturile se situează în general între 15 și 29 de grade Celsius vara, iar iarna între 15 și 20,5 grade Celsius.

Pe următoarele locuri în clasament se află Costa Dorada, Murcia și Lanzarote, toate din Spania, dar și Gozo, din Malta.