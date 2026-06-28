Care insulă din Grecia seamănă cu Bahamas. Porcii înoată aici cot la cot cu turiștii

Nimeni nu știe cu certitudine cum au ajuns animalele pe insula de doar 4,5 kilometri pătrați. Foto: Getty Images

O mică insulă din Grecia a devenit vedetă pe rețelele sociale datorită unor locuitori neobișnuiți. Zeci de videoclipuri distribuite pe TikTok și alte platforme arată turiști care înoată în ape cristaline alături de porci sălbatici, într-un peisaj ce amintește de celebrele plaje din Bahamas.

Este vorba despre Atokos, o insulă nelocuită din Marea Ionică, situată în apropierea Ithacăi. Cei care ajung aici au parte de o experiență rară: pot vedea și chiar înota alături de porci care par să se simtă perfect în larg, potrivit Greek Reporter.

Originea acestor animale rămâne un mister. Nimeni nu știe cu certitudine cum au ajuns pe insula de doar 4,5 kilometri pătrați. Cert este că s-au adaptat excelent mediului și au devenit atracția principală a locului.

Atokos este o zonă protejată, inclusă în rețeaua europeană Natura 2000 datorită biodiversității sale marine. Insula aparține armatorului grec Panayiotis Tsakos și nu are locuitori permanenți, cu excepția unor capre care pasc liber și sunt supravegheate periodic de un cioban.

Porcii care au cucerit internetul

În ultimii ani, o turmă de porci negri a început să fie observată pe plajele insulei. Animalele nu se mulțumesc să stea pe nisip, ci intră frecvent în apă și înoată fără probleme în marea limpede.

Turiștii povestesc că porcii se apropie adesea de mal și par curioși în prezența oamenilor. Imaginile cu animalele plutind în apa turcoaz au devenit rapid virale, transformând plaja într-un loc cunoscut sub numele de „Greek Pig Beach”.

Deși experiența este spectaculoasă, specialiștii recomandă prudență. Porcii sunt animale sălbatice, iar vizitatorii sunt sfătuiți să păstreze distanța, să nu îi hrănească și să evite orice comportament care le-ar putea provoca stres.

Nu este singurul loc din lume

Fenomenul amintește de celebra Pig Beach din Bahamas, unde porcii sălbatici au devenit o atracție internațională.

Pe insula Big Major Cay, porcii sunt cunoscuți pentru faptul că înoată până la ambarcațiunile care se apropie de țărm. Nici aici nu se cunoaște exact cum au ajuns animalele pe insulă. Unele teorii susțin că ar fi supraviețuit unui naufragiu, în timp ce altele spun că au fost lăsate acolo de marinari care intenționau să revină după ele.

Indiferent de origine, atât porcii din Bahamas, cât și cei din Atokos, au transformat aceste insule în destinații neobișnuite care atrag mii de curioși în fiecare an. Pentru mulți turiști, întâlnirea cu aceste animale în mijlocul apelor turcoaz este una dintre cele mai memorabile experiențe de vacanță.